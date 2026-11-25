Putinův svět bez reality: Rusko je prý technologická velmoc a ekonomický tygr
Vladimir Putin má zvláštní talent. Dokáže mluvit o Rusku tak, jako by se v něm odehrával úplně jiný příběh než ten, který sleduje zbytek světa. Na nedávném summitu APEC v čínském Šen-čenu předvedl další ukázku tohoto politického žánru.
Rusko je podle něj jednou z největších světových ekonomik, stojí v čele technologického pokroku, patří ke světové špičce v umělé inteligenci a může ostatním zemím nabízet své technologické zkušenosti. Člověk by skoro čekal, že se po skončení projevu začnou do Moskvy sjíždět delegace z celého světa s prosbou o hospodářské a technologické školení.
Jenže pak se podíváme na čísla
Ruská centrální banka odhaduje letošní růst ekonomiky na pouhých 0,5 až 1 procento. Inflace se pohybuje kolem sedmi procent a základní úroková sazba má letos v průměru dosáhnout 14,6 procenta. To není obraz ekonomiky, která právě dobývá svět. Spíše ekonomiky, která se snaží udržet rovnováhu pod tlakem válečných výdajů, nedostatku pracovníků a strukturálních problémů.
Putin se ovšem rád opírá o údaj, podle něhož je Rusko jednou z největších ekonomik světa podle parity kupní síly. Jenže to je trochu jiná disciplína než skutečná ekonomická síla. Parita kupní síly zohledňuje rozdílné cenové hladiny, nikoli technologickou vyspělost, produktivitu nebo životní úroveň obyvatel. Velká ekonomika podle tohoto ukazatele automaticky neznamená moderní a konkurenceschopnou zemi.
Podobně působí Putinovo vychloubání umělou inteligencí. Nejvýkonnější jazykové modely současnosti vznikají především ve Spojených státech a Číně. Rusko v této oblasti rozhodně není světovým lídrem. A jeho technologické ambice mají navíc poněkud neobvyklou překážku: ukrajinské drony. V říjnu zasáhly několik ruských datových center, včetně zařízení společnosti Yandex. Podle analýzy polského střediska OSW byly některé provozy odstaveny a útoky mohly poškodit i superpočítače využívané při vývoji ruské umělé inteligence.
Je v tom jistá ironie. Země, která chce světu nabízet technologickou budoucnost, musí řešit, jak ochránit vlastní digitální infrastrukturu před drony sousedního státu, který se už téměř čtyři roky snaží vojensky porazit.
Samozřejmě, Rusko není bezvýznamná ekonomika a jeho schopnost financovat válku nelze podceňovat. Ani sankce nevedly k hospodářskému zhroucení, které někteří předpovídali. To ale neznamená, že se jeho problémy zázračně změnily v úspěchy.
Zajímavější než samotný projev je proto otázka, komu Putin vlastně vypráví. Zahraničním partnerům? Ruské veřejnosti? Nebo už především sám sobě a svému okolí?
V autoritářském systému totiž může vzniknout zvláštní informační bublina. Podřízení se naučí sdělovat vůdci to, co chce slyšet, nepříjemné zprávy se filtrují a úspěchy se přikrášlují. Časem pak hrozí, že se rozdíl mezi propagandou a skutečností začne ztrácet i pro ty, kdo ji vytvářejí.
Putinův projev byl podle očekávání zakončen potleskem. Ten je ovšem v podobných situacích spolehlivým měřítkem především společenské etikety, nikoli přesvědčení posluchačů.
A tak možná nejde o to, že Putin ztratil kontakt s realitou. Horší je, že kolem sebe vytvořil systém, v němž mu ji stále méně lidí připomíná. A když se vůdce přestane dozvídat pravdu, může začít dělat rozhodnutí, jejichž následky nakonec pocítí mnohem víc lidí než on sám.
Autoritářského vládnutí má prostě problém: vůdce nemusí být nutně odtržený od reality od začátku. Stačí, když postupně odstraní lidi a instituce, které mu ji ještě dokážou zprostředkovat a skončí tak v informační bublině.
Podklady a zdroje k článku:
- The Moscow Times – Putin Hails Russia’s Economic Resilience and Touts Closer Ties With China at APEC – obsah projevu, ekonomická a technologická tvrzení.
- Ruská centrální banka – ekonomická prognóza na rok 2026 – růst HDP, inflace, úrokové sazby.
- OSW – Data centres in Russia: the consequences of Ukrainian drone strikes – útoky na datová centra a jejich důsledky.
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