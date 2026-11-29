Putinova válka má děsivý účet. Přes 700 tisíc mrtvých Rusů?
Ruská vláda o tom pochopitelně mlčí. Jenže i v zemi, kde se statistiky přizpůsobují politickým potřebám, občas nastane okamžik, kdy čísla začnou žít vlastním životem. Tentokrát se o to postarali hackeři, kteří se dostali k rozsáhlým datům ruského statistického úřadu Rosstat.
Data následně analyzovaly nezávislé redakce Meduza a Mediazona. Jejich závěr je mimořádně závažný: do konce září 2026 bylo v Rusku úředně registrováno nejméně 490 tisíc úmrtí vojáků souvisejících s válkou na Ukrajině. Po započtení úmrtí, která dosud nebyla úředně zaznamenána, a pohřešovaných vojáků odhadují skutečný počet mrtvých na více než 700 tisíc, přibližně 720 tisíc. <Cite refs={["turn654252search0","turn654252search4"]}/>
Nejde tedy o oficiální přiznání ruské vlády ani o prostý součet zveřejněný Rosstatem. Je to výsledek statistického modelování, které vychází z uniklých úředních záznamů, údajů o pohřešovaných a dalších nezávislých zdrojů. Autoři navíc upozorňují, že u nejnovějších období je nejistota vyšší kvůli zpoždění při registraci úmrtí.
Pohřešovaní: další ruská statistika, o které se nemluví
Zvláštní pozornost zasluhuje právě kategorie pohřešovaných. V běžných podmínkách může takový údaj znamenat řadu věcí: vojáci mohou být v zajetí, jejich těla se nepodařilo najít nebo identifikovat, případně jejich smrt dosud nebyla úředně potvrzena.
Válka na Ukrajině navíc probíhá v podmínkách, kdy drony a dělostřelecká palba často znemožňují odsun padlých z bojiště. Meduza a Mediazona při svém výpočtu využily také oznámení příbuzných, kteří pohřešované vojáky hledají. Podle jejich analýzy se méně než desetina takto hledaných mužů později prokazatelně objeví živá. <Cite refs={["turn654252search2","turn159451view0"]}/>
Představa, že se statisíce ruských vojáků jednoduše rozhodly dezertovat a ztratit se mezi ruskojazyčným obyvatelstvem Ukrajiny, je sice působivá, ale nemáme pro ni důkazy. Mnohem pravděpodobnější vysvětlení je méně romantické: značná část pohřešovaných už nežije, jen se jejich smrt nepodařilo včas potvrdit.
Kreml potřebuje vojáky. Válka mu je spotřebovává
Rozměr ztrát je důležitý také z hlediska schopnosti Ruska pokračovat ve válce. Nejde totiž jen o počet mrtvých, ale také o statisíce raněných, kteří se nemohou vrátit do služby, a o stále náročnější nábor nových vojáků.
Americké výzkumné středisko CSIS už v lednu 2026 odhadovalo, že ruské síly od začátku invaze utrpěly přibližně 1,2 milionu ztrát, pokud se započítají mrtví, ranění a pohřešovaní. Počet mrtvých tehdy odhadovalo až na 325 tisíc. Novější údaje Meduzy a Mediazony tak ukazují, jak rychle se lidská cena války dál zvyšuje. <Cite refs={["turn654252search26","turn654252search4"]}/>
Rusko přitom dokázalo dosud nahrazovat značnou část svých ztrát náborem, vysokými finančními odměnami a využíváním vojáků z chudších regionů. To ale neznamená, že je takový model dlouhodobě bezproblémový. Každý nový odvod či nábor má své ekonomické, sociální i politické náklady.
Čísla, která se do vítězné propagandy nevejdou
Ruská propaganda ráda prezentuje válku jako důkaz síly a historického poslání země. Jenže i kdybychom odhlédli od všech politických a vojenských cílů, zůstává jednoduchá otázka: jaký smysl má vítězství, za které společnost platí takovou cenu?
Kreml může omezovat informace, potlačovat kritiku a vyhlašovat další vítězství. Nemůže však donekonečna vymazávat důsledky války z matrik, soudních spisů a rodinných vzpomínek.
Možná nejvýmluvnější na celém příběhu není ani samotných 720 tisíc. Je to skutečnost, že ruský stát se snaží ztráty skrývat, zatímco jejich skutečný rozsah musí rekonstruovat nezávislí novináři z uniklých databází a oznámení zoufalých příbuzných. Vítězná propaganda má zjevně problém s jednou nepříjemnou okolností: mrtví vojáci se do statistik nakonec stejně nějak dostanou.
Prameny k článku
- Meduza a Mediazona – společná analýza uniklých dat Rosstatu (23. 11. 2026). Základní zdroj odhadu více než 700 tisíc mrtvých a vysvětlení metodiky. Původní analýza Meduzy · Zpráva Mediazony
- Associated Press (24. 11. 2026). Nezávislé zpravodajské shrnutí. Zpráva AP
- Center for Strategic and International Studies – Russia’s Grinding War in Ukraine (únor 2026). Předchozí odhad ruských vojenských ztrát, vhodný pro srovnání s novými údaji. Analýza CSIS
Jan Urban
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