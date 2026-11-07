Putin se vysmívá Evropě. Možná by si měl raději spočítat, s kým si zahrává
A ruská válka na Ukrajině to ukazuje stále zřetelněji.
Vladimir Putin má zvláštní talent. Dokáže rozpoutat válku, která měla podle jeho představ trvat několik týdnů, proměnit ji v mnohaletý konflikt, utratit za ni obrovské prostředky, přijít o statisíce vojáků a následně přesvědčovat svět, že Rusko je vojenskou velmocí, které se nikdo nemůže postavit.
Nyní se znovu pustil do Evropy. Jeho poselství je jednoduché: Evropané nemají žádnou šanci Rusko vojensky porazit a měli by si dávat pozor, aby si s Moskvou příliš nezahrávali.
Je to samozřejmě součást ruské propagandy. Putin potřebuje přesvědčit vlastní obyvatelstvo, že Rusko stojí proti nepřátelskému světu, který mu závidí jeho velikost a sílu. Současně se snaží zastrašovat evropské politiky a odrazovat je od další podpory Ukrajiny.
Jenže je tu jeden drobný problém. Když se podíváme na skutečné ekonomické a vojenské poměry, Putinovo sebevědomí působí poněkud přehnaně.
Rusko není takový obr, jakého nám Putin představuje
Začněme ekonomikou. Souhrnný ekonomický výkon Evropské unie je několikanásobně vyšší než výkon Ruska. A pokud připočteme Velkou Británii, Norsko a další evropské země, rozdíl je ještě výraznější.
Podobné je to s finančními možnostmi. Členské státy EU mají v roce 2026 vydat na obranu přibližně 454 miliard eur. Evropské státy NATO utratily v roce 2025 za obranu podle SIPRI dohromady 559 miliard dolarů. Rusko přibližně 190 miliard dolarů.
To samozřejmě neznamená, že by Evropa mohla jednoduše sečíst své rozpočty, postavit jednu velkou armádu a vyrazit na Moskvu. Vojenská síla není excelová tabulka. Záleží na kvalitě výzbroje, výcviku, logistice, velení, zásobách munice i schopnosti spolupracovat.
Přesto je rozdíl v ekonomickém potenciálu zásadní. Evropa má mnohem větší průmyslovou a technologickou základnu, finanční zdroje i lidský potenciál. Pokud se rozhodne tyto možnosti skutečně využít, Rusko nemůže dlouhodobě soutěžit se sjednoceným evropským obranným úsilím.
A právě toho se Putin může obávat.
Ukrajina ukázala, že ruská armáda není neporazitelná
Nejpřesvědčivější lekci dostal Kreml přímo na Ukrajině.
Ruská armáda měla podle původních plánů obsadit Kyjev během několika dnů. Místo toho se už téměř pět let potýká s armádou země, která má podstatně menší ekonomiku i počet obyvatel.
Ukrajinci dokázali zničit nebo vyřadit obrovské množství ruské techniky, úspěšně útočí na vojenské a průmyslové cíle hluboko na ruském území a v některých oblastech fronty dokonce získali zpět ztracené území.
Podle údajů Institutu pro studium války získalo Rusko za prvních deset měsíců letošního roku pouze přibližně 117 kilometrů čtverečních ukrajinského území. Pro srovnání, v roce 2025 to bylo přes 5 300 kilometrů čtverečních. Rusko přitom podle odhadů ukrajinského velení přichází každý měsíc o desítky tisíc vojáků zabitých nebo vážně zraněných. Přesná čísla nelze nezávisle ověřit, ale rozsah ruských ztrát je nepochybný.
Jinými slovy, země, která má oproti Ukrajině několikanásobně větší ekonomické i populační zdroje, nedokáže dosáhnout svých původních válečných cílů. A nyní její prezident vysvětluje Evropě, že by si s Ruskem neměla nic začínat.
To je trochu podobné, jako kdyby se boxer po pěti letech zápasu s výrazně lehčím soupeřem, během něhož několikrát upadl na podlahu, začal vysmívat ostatním boxerům v šatně.
Evropa by se měla přestat podceňovat. Ale také přestat spoléhat na štěstí
Samozřejmě by bylo chybou podlehnout opačnému extrému a tvrdit, že by Evropa dokázala Rusko snadno porazit. To by byla stejně nebezpečná iluze jako Putinovo přesvědčení o ruské neporazitelnosti.
Evropské armády mají stále řadu nedostatků. Chybí jim dostatečné zásoby munice, protivzdušná obrana, některé druhy moderní výzbroje i potřebná logistická infrastruktura. Evropské státy navíc stále příliš spoléhají na americké kapacity, například v oblasti strategické dopravy, průzkumu a velení.
A především nemají jednotné politické velení, které by dokázalo rychle rozhodovat o použití jejich společné vojenské síly.
To je skutečná evropská slabina. Nikoliv nedostatek peněz nebo lidí, ale neschopnost dostatečně rychle proměnit svůj potenciál ve skutečnou obrannou sílu.
Evropská unie proto musí pokračovat ve zvyšování obranných výdajů, rozšiřovat vlastní zbrojní výrobu, koordinovat nákupy a odstraňovat překážky spolupráce mezi jednotlivými armádami. A hlavně musí být schopna bránit své území i v situaci, kdy se Spojené státy rozhodnou soustředit své vojenské kapacity jinam.
Ještě jedna věc by měla být jasná. Rusko má jaderný arzenál, který nelze ignorovat. Případná válka s jadernou mocností by nebyla obyčejným vojenským střetem, v němž se na konci sečtou ztráty a vítěz dostane území poraženého. Putin to dobře ví a právě jaderným zastrašováním se snaží omezovat evropskou podporu Ukrajině.
Jenže jaderné zbraně nejsou důkazem konvenční vojenské převahy. Jsou především důvodem, proč musí Evropa budovat dostatečně silné odstrašení, aby nikoho ani nenapadlo zkoušet její obranyschopnost.
A tak bych měl pro Vladimira Putina jeden drobný vzkaz. Evropa skutečně nechce válku s Ruskem. Nechce dobývat Moskvu, obsazovat Sibiř ani měnit ruské hranice. Chce pouze žít ve světě, kde si žádný autoritářský vládce nemůže podle libosti vybírat sousední země, které se rozhodne vojensky napadnout.
Pokud ovšem Putin považuje evropskou zdrženlivost za důkaz evropské slabosti, mohl by se dopustit osudného omylu.
Jeho vlastní armáda už téměř pět let předvádí, jak obtížné je dobýt zemi, která se rozhodne bránit. A Evropa má k dispozici nesrovnatelně větší zdroje než Ukrajina.
Možná by tedy místo vysmívání se evropské vojenské síle měl ruský prezident věnovat trochu více času přemýšlení o tom, proč jeho vlastní armáda stále nedokázala zvítězit nad podstatně slabším soupeřem.
A především by si měl uvědomit, že největší nebezpečí pro Rusko nepředstavuje silná Evropa. Představuje ho Putinova vlastní představa, že slabá Evropa bude navždy ustupovat.
Zdroje:
Jan Urban
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