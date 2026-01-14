Psychologie populismu: čtyři důvody, proč má populismus nad zdravým rozumem často navrch
První z těchto důvodů je tzv. emocionální rezonance – lidé reagují na jednoduché, silně emotivní výroky mnohem rychleji než na složitá fakta. Vhodné emocionální zarámování vytváří tak často efekt „okamžitého souhlasu“.
Druhým faktorem je kognitivní přetížení. Složitost je unavující a lidský mozek miluje úsporné cesty. Vyhýbá se složitým argumentům, zejména pokud jsou prezentovány v rychlém tempu. Když jsou informace příliš komplikované nebo dlouhé, často se vzdá. Populisté toho využívají tím, že redukují složutější problémy na krátké, zapamatovatelné slogany, které působí jasně a jednoduše. Populistická zpráva, která „vystihuje“ problém jednoduchou větou si tak získá okamžitou pozornost.
Třetím důvodem je tlak skupiny. Lidé chtějí patřit do „své“ skupiny, a mají tak tendenci přizpůsobovat své názory tomu, co v ní považují za dominantní nebo „přijatelné“. Jednoduché a polarizující populistické výroky uspokojují tuto potřebu ve srovnání s racionálními argumenty daleko snáze, protože umožňují rychlé rozlišení „my vs. oni“.
Čtvrtým důvodem je preference lidské paměti pro dramatická, stručná sdělení. Zatímco složitá logika rychle vyprchá, jednoduché a emocionálně zabarvené výroky se uchovávají a opakují. I po týdnu si tak lidé snadněji vybavují stručnou, výstižnou a emotivní frázi než složitou logickou úvahu. Populismus tak dlouhodobě „přežívá“ i tehdy, když jsou analytické argumenty daleko přesnější.
Příklad? V jedné z laboratorních simulací byl účastníkům předložen ekonomický plán vlády zahrnující více než dvacet opatření s dlouhodobými dopady. Paralelně jim byla nabídnuta jednoduchá, sice nepřesná, ale emotivní zpráva: „Tato opatření musí být okamžitě zrušena, politici nám lžou a takto jen vyhazujeme peníze!“ Výsledek byl jednoznačný: drtivá většina „pokusných osob“ reagovala daleko rychleji a intenzivněji na zprávu druhou zprávu, zatímco argumenty s čísly a statistikami musely čekat na svou šanci.
Populismus, oproti občasným představám, tak není jen otázkou manipulace. Je i využitím hluboce zakořeněných psychologických mechanismů. Emoce, unavené myšlení, skupinová dynamika a potřeba jednoduchých příběhů mu dávají nad zdravým rozumem výhodu, kterou nemusí být snadné překonat. Nejde však neporazitelnou sílu, nýbrž o výzvu k trpělivější a srozumitelnější komunikaci.
Jan Urban
Co je provokativní trolling, aneb vytočení jako metoda (edukativní fikce)
Autor tohoto textu si není zcela jist, zda jev, o němž bude řeč, skutečně existuje, nebo zda jde jen o jeho domněnku vzniklou sledováním internetových diskusí. Pro jistotu proto označuje následující řádky jako edukativní fikci.
Jan Urban
Uniklá zpráva z jednání psychiatrické společnosti (k obnovení Rady pro duševní zdraví)
Podle zcela fiktivních materiálů, které se nám zřejmě nedopatřením dostaly do ruky, proběhlo po včerejší tiskové konferenci vlády uzavřené jednání Psychiatrické společnosti. Jeho údajné, rovněž fiktivní body uvádíme níže.
Jan Urban
Odkud fouká vítr aneb když se kandidát na ministra zahraničí učí od Klause
Když se člověk snaží pochopit, odkud vanou názorové větry Filipa Turka, nemusí chodit daleko. Stačí otevřít jeho diplomovou práci z roku 2025.
Jan Urban
Uniklá zpráva: Národní obec fašistická se vrací
Podle uniklé, neověřené — a právě proto mimořádně důvěryhodné — zprávy dospěla dnes část nespokojených členů nejmenované národovecké strany k závěru, že další politické kompromisy jsou už zbytečný luxus.
Jan Urban
Uniklá zpráva EU: Test rozpoznávání genocidy přinesl nečekaný výsledek
Evropské analytické centrum v posledních měsících testovalo nový způsob hodnocení válečných konfliktů. Cílem bylo zjednodušit rozpoznávání genocidy a nahradit složité právní analýzy rychlým, mediálně srozumitelným úsudkem.
|Další články autora
Poznáte značku auta podle světel?
Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často...
Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu
Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile...
Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku
Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se...
Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny
Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení...
Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha
Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda...
Najel autem do lidí, jeden člověk zemřel. Soud seniora zprostil viny
Okresní soud v Náchodě ve středu zprostil viny čtyřiasedmdesátiletého muže v případu vážné nehody z...
Brněnské Kohoutovice plánují spolu s městem postavit parkovací dům
Městská část Brno-Kohoutovice chystá spolu s magistrátním odborem dopravy parkovací dům ve...
Brněnské Kohoutovice plánují spolu s městem postavit parkovací dům
Městská část Brno-Kohoutovice chystá spolu s magistrátním odborem dopravy parkovací dům ve...
Bude jasnější důkaz. Kamery revizorům připne i dopravní podnik v Praze
Po středočeských linkových spojích budou revizoři disponovat přenosnými minikamerami také v pražské...
- Počet článků 12
- Celková karma 8,24
- Průměrná čtenost 178x