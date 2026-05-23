Psychologie nenávisti: proč někteří lidé potřebují sudetské Němce víc než vlastní rodinu
A tak se pokaždé, když se koná sraz sudetských Němců nebo se někdo odváží vyslovit slovo „usmíření“, objeví skupina profesionálních strážců historické zášti. Lidé, kteří dokážou během pěti minut použít slova „zrada“, „Mnichov“, „vlast“, „kolaborace“ a „Brusel“ v jedné větě, aniž by si všimli, že právě překonali jazykový rekord střední Evropy.
Je fascinující je pozorovat. Ne proto, že by přinášeli nové argumenty – ty se recyklují přibližně od roku 1947 – ale proto, že představují pozoruhodný psychologický fenomén: člověka, který si z nenávisti udělal životní identitu. Jde o vlastenectví ve formě permanentního rozčilení, nenávist, na které si vybudovali - z nedostatku jiných možností - svou kariéru. V tvoří svérázný průmysl historické křivdy.
Nenávist jako domácí mazlíček
Pro některé lidi totiž není nenávist jen oblíbená emoce. Je to životní styl.
Normální člověk si pořídí psa, rybičky nebo hypotéku. Profesionální vlastenec si pořídí historickou křivdu. Krmí ji každý den články z pochybných webů, občas ji vezme na demonstraci a pravidelně ji venčí po sociálních sítích.
Nenávist totiž funguje podobně jako jiné závislosti. Dodává energii. Dodává pocit významu. Dodává iluzi identity. Člověk, který celý život bojuje proti imaginárnímu ohrožení národa, si připadá důležitější než člověk, který prostě jen slušně žije.
Psychologové by možná mluvili o frustraci, pocitu bezvýznamnosti nebo potřebě jednoduché identity. Politologové o populismu. Ale možná je vysvětlení mnohem prostší: někteří lidé prostě potřebují nenávidět, protože bez nenávisti by museli začít přemýšlet.
Když člověk celý život někoho nenávidí, nemusí příliš přemýšlet o sobě. Nemusí řešit vlastní neúspěchy, frustrace ani prázdnotu. Všechno se elegantně vysvětlí tím, že „oni nám něco provedli“.
Nenávist je přitom i velmi praktická emoce – dává jednoduché odpovědi na složité otázky. A hlavně: poskytuje pocit morální nadřazenosti.
Člověk může být protivný soused, mizerný kolega nebo absolutně nesnesitelný diskutér pod internetovými články, ale jakmile začne křičet o národní hrdosti, okamžitě získá pocit, že zachraňuje civilizaci.
Věčný boj proti minulosti
Zajímavé je, že tito lidé obvykle nebojují s přítomností. Nevadí jim politická krádež a korupce. Nevadí jim agresivní propaganda. Nevadí jim autoritářství. Nevadí jim politici, kteří by demokracii nejraději vyměnili za pevnou ruku a státní hymnu ve veřejných budovách.
Ale sraz bavorských důchodců? To je vrchol špatnosti světa. Psychologie tomu říká přesun frustrace.
Navíc: současnost je komplikovaná. Vyžaduje přemýšlení, orientaci v ekonomice, geopolitice a společnosti. Minulost je mnohem pohodlnější.
Tam už jsou role rozdané. Tam je jasno, kdo je padouch a kdo hrdina. A tak někteří lidé statečně vyvolávají duchy dějin, aby proti nim mohli bojovat, protože boj s realitou by mohl být nepříjemně náročný.
Nenávistníci z profese, aneb hněv jako volná živnost
A pak existuje ještě vyšší forma tohoto fenoménu: politický podnikatel s nenávistí. To už není obyčejný člověk rozčilený historií. To je člověk, který si z rozčilování udělal kariérní i politický byznys plán.
Jiní politici nabízejí reformy, ekonomické návrhy nebo řešení problémů. Profesionální obchodník s nenávistí nabízí pouze nepřítele. Protože nepřítel je levný. Nepotřebujete rozpočet. Nepotřebujete vzdělání. Nepotřebujete kompetenci. Stačí mikrofon, rozčílený výraz a schopnost dramaticky vyslovit slovo „národ“.
Tito lidé nenávist potřebují ekonomicky. Kdyby totiž došlo ke skutečnému usmíření, přišli by o hlavní zdroj obživy. Jejich politická identita stojí na permanentním konfliktu.
Bez nepřítele by se ukázalo, že za velkým vlasteneckým divadlem často není vůbec nic. Je to podobné, jako kdyby výrobce repelentů tajně choval a množil komáry.
Národní hrdina z diskusního fóra
Internet tomuto typu osobnosti mimořádně prospěl. Kdysi musel člověk kvůli šíření nenávisti alespoň dojít na náměstí. Dnes stačí pyžamo, anonymní profil a profilová fotka českého lva.
A tak vzniká nový typ vlastence: muž, který celý den bojuje za národ z židle v kuchyni. Ve dvě odpoledne zachraňuje republiku v komentářích. V pět sdílí konspirační video. V sedm píše, že usmíření je zrada. A v devět večer nadává, že mladí lidé nic nedělají pro budoucnost země.
Nekonečný seriál
Pro profesionálního strážce křivdy nesmí minulost nikdy skončit. Usmíření je nebezpečné. Dialog je podezřelý. Empatie téměř vlastizrada.
Protože ve chvíli, kdy lidé přestanou nenávidět, začne být vidět obyčejná lidská realita: že většina dnešních Němců nenese odpovědnost za válku, že většina dnešních Čechů nechce žít v permanentní hysterii, a že normální lidé mají obvykle důležitější starosti než organizovat další kulturní válku proti minulému století.
Jenže to by znamenalo přijít o emocionální drogu a politickou živnost. Důvodem je i to, že skutečné usmíření je psychologicky náročné. Vyžaduje sebevědomí. Vyžaduje schopnost rozlišovat mezi minulostí a přítomností. Vyžaduje dospělost. Nenávist je jednodušší. A hlavně pohodlnější.
Člověk nemusí budovat nic pozitivního. Stačí jen donekonečna křičet na dějiny. Což je ideální zaměstnání pro každého, kdo by v normálním světě musel dělat něco opravdu užitečného.
Jan Urban
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020