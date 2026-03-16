Profesoři, otázky a mizející pera: Kdo je tady skutečný „škůdce“?

Václav Klaus se v posledních rozhovorech opět pustil do svého oblíbeného terče. Václav Moravec je podle něj „škůdce národa“, který ovládá veřejnoprávní prostor. Není to ale spíše tak trochu naopak?

Při pohledu na Klausovo vlastní „státotvorné“ portfolio se totiž zdá, že ta diagnóza škůdcovství sedí spíše na někoho, kdo už dekády mrzutě bručí ze zámečku na Hanspaulce. Psychologie tomu říká projekce: jde o sklon připisovat vlastní nešvary druhým.

Je to tak až dojemné. Člověk by skoro zapomněl, že Václav Klaus byl kdysi prezidentem, a ne jen naštvaným glosátorem všeho, co se hýbe. Jeho aktuální křižácké tažení proti Moravcovi má ale jeden háček – strašně z něj čiší čistá, a opravdu, ale opravdu nefalšovaná závist.

Moravec má totiž něco, co Klausovi po amnestii v roce 2013 definitivně došlo: diváky, kteří ho berou vážně, a sledovanost, o jaké se Klausovým přednáškám pro tři věrné v Institutu může jen zdát. Zatímco Moravec „škodí“ tím, že se ptá, Václav Klaus nám tu za ta léta stihl „prospět“ hned několika způsoby:

  • Privatizační tvořivost: Geniálně nastavený proces, po kterém nám zbyla hromada tunelů, v nichž by se ztratilo i pražské metro.
  • Amnestie jako tečka: Amnstie z roku 2013, která byla tak „populární“, že starostové hromadně sundávali jeho portréty ze zdí, aby nemuseli vysvětlovat dětem, proč pan prezident pustil domů tolik „šikovných“ kamarádů.
  • Východní vítr: Jeho neutuchající obdiv k autoritářským režimům a označování kritiků Putina za blázny mu vyneslo pověst muže, který hájí zájmy úplně jiného národa, než je ten náš.

Už před lety si toho všimli i v zahraničí. Časopis The Economist ho trefně popsal jako „mrzutého strýce Václava“ (Grumpy Uncle) z Prahy, který při jakékoli zmínce o Evropské unii nebo jiné názorové konkurenci začne okamžitě bručet. Podle nich to byl neuvěřitelně bojovnýý tip, jehož hlavní disciplínou bylo urážet kohokoli, kdo nebyl on sám.

A pak je tu samozřejmě ta legendární disciplína: mezinárodní logistika psacích potřeb. Pamatujete na ten slavný chilský incident? Zatímco chilský prezident mluvil o spolupráci, náš Václav v přímém přenosu předvedl, jak se „privatizuje“ protokolární pero. Ta soustředěná tvář, ten bleskový pohyb pod stůl a ten vítězný výraz „tohle už mi nikdo nevezme“ – to byla vlastně celá jeho politická kariéra v kostce. Rychle si něco přivlastnit, tvářit se u toho jako největší intelektuál planety a pak všechny, kdo si toho všimli, označit za nepřátele státu.

Takže když nás teď pan profesor varuje před „škůdcem“ Moravcem, je to jako by kůrovec varoval lesníka před tím, že má moc hlučnou motorovou pilu. Možná by stačilo, kdyby pan exprezident přestal hledat škůdce v televizním studiu a zkusil se raději podívat do zrcadla – jestli mu ho tedy v rámci nějaké další „transformace“ někdo nezabavil i s tím chilským pouzdrem.

Autor: Jan Urban | pondělí 16.3.2026 16:20 | karma článku: 0 | přečteno: 14x

Diagnóza doby: Společnost s bipolární poruchou, algoritmy a guru z pískoviště

Představte si civilizaci, která má k dispozici nejvíc informací v historii, a přesto si je méně než kdy dříve jistá tím, co je pravda. Vlastně ji to ani moc nezajímá. Vítejte v době, kdy emoce a algoritmy vítězí nad rozumem.

Mobilní schizma: Jak český stát dochází k tomu, co mezinárodní školy u nás znají léta

Zatímco v českých sborovnách se stále bojuje o to, zda chytrý telefon zakázat jako „nástroj zkázy", mezinárodní školy u nás už dávno podepsaly příměří. Nyní se k jejich modelu po letech lavírování snaží přiblížit i ministerstvo.

Otázky bez střetu: jak se debata proměnila v monology

Odchod moderátora Václava Moravce z nedělní politické debaty vyvolal otázku, co přijde po něm. Po dnešní premiéře už odpověď známe: přišel pořad, kde se nikdo nepotí, nikdo nikoho nepřerušuje a fakta mají dovolenou.

Chcete vědět, kdo doopravdy jste? Napište na blog, že vám chutná pečivo! (fikce)

Vítejte ve světě blogových diskusí: upřímný povzdech blogera, který zjistil, že mu i cizí lidé v diskusích vidí až do žaludku.

Pět šílených konspirací z poslední doby: Od špionážních holubů po „toxickou" brokolici

Zapomeňte na nudné debaty o politice. Svět konspiračních teorií nabízí mnohem šťavnatější kousky – od dronů s peřím až po tajné plány Walta Disneyho.

Jan Urban

  • Počet článků 115
  • Celková karma 13,55
  • Průměrná čtenost 373x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020

