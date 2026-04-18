Proč vypnout televizi, mluví-li ekonomický analytik“: Průvodce světem věšteb bez záruky
Pokud hledáte způsob, jak se nechat systematicky mást lidmi v drahých oblecích, jsou večerní ekonomické zprávy, dopřávající hlas nejrůznějším analytikům přesně pro vás. Ekonomičtí analytici, servírující nám své rozbory a předpovědi, jsou totiž fascinující živočišný druh: jsou to lidé, kteří vám s naprostou jistotou předpovědí šest budoucích krizí ze tří.
Nebuďme však nespravedliví: každý se musí nějakým způsobem živit. Brát však jejich slova vážně je podobně užitečné jako věštit z lógru v ranní kávě.
Magické kouzlo desetinného místa
Všimli jste si, že analytik nikdy neřekne: „HDP asi trochu vyroste“? To by znělo moc jako u piva. Místo toho prohlásí: „Očekáváme růst o 2,37 %.“ Ta sedmička na konci je naprosto klíčová. Nemá žádný reálný základ, protože ekonomika je natolik složitý a převážně chaotický systém, ovlivněný vším od geopolitiky po náladu vaší sousedky, že představa o přesné předpovědi je z jiného světa. Vypadá to však neuvěřitelně přesně a vědecky.
Desetinná čárka je v ekonomické hantýrce synonymem pro „věřte mi, mám na to model“.
Lineární pravítko na kulatý svět
Nejoblíbenějším nástrojem analytika je pravítko. Když něco tři měsíce rostlo, analytik ho přiloží ke grafu a protáhne čáru až do příštího století. Říká se tomu „trend“.
Jenže podstata ekonomických jevů je v tom, že jsou dlouhodobě nepředvídatelné, a to zcela stejně jako počasí. „Černou labuť“, neboli nečekaný zlom vám tak analytik nikdy nepředpoví. Zato vám druhý den poté, co k němu došlo, s naprostou jistotou vysvětlí, proč byla nevyhnutelná.
Hra na „Vybírání rozinek“: Jak z trosek postavit palác
Tento bod je skutečným uměním mediální manipulace. Ekonomická data jsou jako švédský stůl o tisíci chodech a analytik si vybere jen ty tři „rozinky“, které se mu hodí do krámu.
Když potřebuje (například v zájmu svého zaměstnavatele) podpořit příběh o „stabilizovaném trhu“, vybere si růst průmyslové výroby (i když je jen kosmetický) a ignoruje fakt, že reálné mzdy se propadají do historie. A když vás chce přesvědčit, že ceny už tolik nerostou (i když rostou i nadále), ukáže vám graf klesající inflace, aniž by k němu dodal, že ceny jsou o 30 % výš než před rokem a už tak zůstanou.
Výsledek: Dostanete precizně sestavenou mozaiku lží poskládanou z pravdivých střípků. Je to jako tvrdit, že se Titanic plaví skvěle, protože orchestr hraje bez jediné chyby.
Ten nejdůležitější test: Proč vlastně pracují?
U každé prognózy, kterou nám analytici přednesou, bychom si měli položit jednu zásadní otázku: Kdyby tento člověk skutečně věděl, co se stane s kurzem koruny nebo cenou akcií za půl roku, proč to sakra říká nám?
Logika je neúprosná: Kdyby analytici skutečně dokázali předpovědět budoucnost, byli by to dnes miliardáři popíjející drinky na vlastní jachtě v Karibiku. Rozhodně by neměli zapotřebí každé ráno vstávat, vázat si kravatu a docházet do kanceláře nějaké obskurní banky, aby tam za tabulkový plat sepisovali komentáře pro večerní zprávy. Jejich predikce nejsou receptem na zbohatnutí, ale jen a pouze marketingovým materiálem.
„Mluvící hlavy“ a konflikt zájmů
Analytik investiční společnosti vám málokdy řekne: „Všechno prodejte a dejte si peníze pod polštář.“
Jeho úkolem je udržovat kola investic v pohybu. Jeho cílem tak není předpověď jako taková: jeho cílem je ovlivnit vás, abyste se podle jeho předpovědi chovali – tedy abyste dál investovali, půjčovali si a věřili, že někdo u kormidla ví, co dělá.
Závěr: Jak bitvu s „experty“ neprohrát
Ekonomičtí analytici jsou v podstatě historici budoucnosti. Jsou skvělí v popisování toho, co se stalo, a v odhadování toho, co by se stalo, kdyby se nic nového nestalo.
Příště, až v televizi uslyšíte experta mluvit o „predikovaných trajektoriích“, si tak vzpomeňte, že ten člověk nevidí za roh o nic lépe než vy. Rozdíl je jen v tom, že on má na to, aby se pletl, mnohem dražší software. Nejrozumnější ekonomické rozhodnutí, které můžete udělat, je přestat ho brát vážně.
Dodatek: Malý slovník ekonomického věštění (Co analytici říkají vs. Co to znamená)
Aby se vám v těch expertních analýzách lépe orientovalo, připravili jsme pro vás stručný překladový slovník:
„Trh prochází zdravou korekcí.“ Překlad: Všechno padá a my absolutně netušíme, kde je dno.
„Vidíme mírné známky oživení v příštím kvartálu.“ Překlad: Doufáme, že se do tří měsíců stane zázrak, jinak budeme muset tu tabulku v Excelu přebarvit na červeno.
„Vývoj je v souladu s naším konzervativním odhadem.“ Překlad: Minule jsme se sekli tak strašně, že jsme raději předpovídali katastrofu, a ono to vyšlo jen napůl blbě.
„Čelíme bezprecedentním vnějším vlivům.“ Překlad: Stalo se něco, co v našem modelu nebylo, a teď vypadáme jako pitomci, tak to svedeme na počasí nebo na politiku.
„Doporučujeme diverzifikovat portfolio.“ Překlad: Vůbec nevíme, co poroste, tak si kupte od každého trochu, ať pak nemůžete říct, že jsme vám neporadili správně
Jan Urban
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020