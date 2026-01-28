Proč vyjadřování Macinky nemělo překvapit: Když se dlouhodobá rétorika bere jako novinka
Hulvátská rétorika, ostré výpady a provokativní formulace totiž u Petra Macinky nejsou žádným novým objevem. Co u nich zaráží je jen to, že si jich Babiš všiml až ve chvíli, kdy už bylo pozdě tvářit se překvapeně.
Macinkův způsob vyjadřování je dlouhodobě stabilní. Expresivní, konfrontační, útočný, urážlivý. Nejde přitom o jednotlivé úlety, ale o stylový rukopis, který se táhne jeho texty, vystoupeními i komentáři jako červená – případně zelená – nit. Slova u něj málokdy jen popisují; spíše odsuzují a vyhrožují.
Pro ilustraci: ekologičtí aktivisté nejsou v jeho slovníku „kritici“ či „oponenti“, ale opakovaně „zelení teroristé“, o nichž se dozvídáme, že „tvrdě zaplatí za škody, které napáchali“. Jindy se dočteme, že na ministerstvu „poteče zelená krev“, což je metafora, která se nečte úplně klidně ani s notnou dávkou glosátorského nadhledu. A když dojde na politické soupeře, jazyk se zjednoduší až na dřeň: „absolutní hovado“ patří k těm mírnějším exemplářům.
Zvláštní pozornost si zaslouží i jeho obliba definitivních soudů. Věty nejsou váhavé, netestují terén. Konstatují. Oznamují. Uzavírají. Když se řekne, že „klimatická krize je u nás skončila“, nejde ani tak o obsah sdělení jako o formu: jedna věta, žádné pochybnosti, žádná nuance. Styl, který nepřipouští dialog, ale podává verdikt.
Nelze si přitom nevšimnout, že tento způsob vidění světa – a především vyjadřování – nese silný otisk dlouholetého působení Macinky v Institutu Václava Klause. Skeptický pohled na moderní trendy, odpor k „zeleným ideologiím“, ale také sebestředně nevybíravý jazyk, který si s politickou korektností nikdy příliš netykal. Macinka zjevně v IVK nepřevzal jen ideový rámec, nýbrž i styl: glosátorský, konfrontační, místy až pohrdavý. Takový, který má bavit své publikum a dráždit to zbylé.
A právě proto zůstává podiv nad tím, že Andrej Babiš působí, jako by ho tento styl zaskočil. Nejde totiž o žádné skryté archivy ani zapomenuté rozhovory. Stačí otevřít několik glos, pár starších textů či příspěvků na sociálních sítích. Intenzita, expresivita a slovní ostrost jsou tam přítomny dlouhodobě a konzistentně.
Ano, lze pochopit pragmatické přehlížení ledasčeho. Ale že si někdo nevšimne, že jeho nový spojenec mluví jazykem, který spíše než argument připomíná verbální kladivo, zůstává překvapivé. Možná však platí, že v politice se někdy nehledí na to, jakým tónem se mluví, dokud se mluví tím správným směrem.
A tak tu máme spojení pragmatické strategie s výrazovým maximalismem. Kombinaci, která neunikne pozornosti – a která připomíná, že v české politice není důležité jen to, co se říká, ale především jak nevybíravě.
Jan Urban
Hra, kterou nikdo nechce dohrát: současný politický spor z pohledu teorie her
Současný český politický spor – prezident, Andrej Babiš, Petr Macinka a Motoristé – se většinou popisuje jazykem emocí, morálky a „kdo koho drží pod krkem“. Přesnější, a mnohem nemilosrdnější, je pohled teorie her.
Jan Urban
Stálo to Babišovi za to? A stálo to za to nám?“
Vstup Andreje Babiše do politiky nepřinesl slibovanou změnu, ale novou normu: loajalitu místo odpovědnosti, marketing místo pravidel. Jedna dotační kauza se stala symbolem éry, v níž moc je štítem a strategií role oběti.
Jan Urban
Premiér jako chromá kachna, aneb jak se z předsedy vlády stává rukojmí vlastní koalice
Současný premiér se ocitl v politickém stavu, který Američané výstižně nazývají lame duck — chromá kachna. Jde o situaci, kdy prezident po zvolení svého nástupce vládne už jen symbolicky, protože jeho moc odnesl čas.
Jan Urban
Malá žlutá knížka (pro velké myšlenky): citáty, které vysvětlí vše (fikce)
Účastníci nedávného sjezdu ANO si kromě obligátní porce optimismu, potlesku na povel a uklidňující jistoty, že „to zase někdo zaplatí“, odnesli i hodnotný ideologický artefakt: útlou knížku s výběrem myšlenek osvíceného předsedy.
Jan Urban
To se nám to vládne, když nám půjčují, aneb vnitřní monolog ministryně během TK (fikce)
Satirická glosa o tom, jak se vládne, když nám ostatní půjčují. O mlžení, limitech, které se dají pružně vyložit, a o zvláštním klidu veřejnosti tváří v tvář rostoucímu zadlužení státu.
