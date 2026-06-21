Proč se z Babišova oblíbence Vojtěcha stal ministr na odstřel: přestal říkat jen „ano“
Ministr Vojtěch udělal tu největší chybu, jakou můžete v autokratickém politickém holdingu provést: přestal říkat jen „ano“.
Ministr, který měl kultivovanou tvář
Adam Vojtěch byl dlouho vnímán jako jeden z mála ministrů současné vlády, který si dokázal udržet jistý dekor a lidskou slušnost. Slušný, pracovitý, srozumitelný. Ve divokém světě marketingu ANO působil jako ta kultivovanější, odbornější tvář, která měla uklidňovat veřejnost – zejména v těžkých časech pandemie.
Jenže role „slušného kluka“, který bez odmlouvání plní zadání z Průhonic, má svou expiraci. Ta nastává přesně ve chvíli, kdy se realita ministerstva zdravotnictví střetne s politickými zájmy a blížícími se volbami.
Když se odbornost nehodí do marketingu
Co se vlastně změnilo? Podle politických kuloárů i analýz začal Vojtěch narážet v momentu, kdy se jako ministr odpovědný za resort začal opírat o data a odborná doporučení, která nebyla v souladu s populistickým cítěním premiéra. Když epidemiologové a realita v nemocnicích veleli zpřísňovat nebo zavádět nepopulární opatření, premiér viděl padající preference.
A v hnutí jednoho muže platí jednoduché pravidlo: úspěchy si připisuje sám, za neúspěchy a nepopulární kroky může ministr. Vojtěch, který se zřejmě pokusil hájit odbornou pozici svého úřadu a přestal bezvýhradně kývat na každý premiérový marketingový nápad, se okamžitě ocitl na černé listině.
Poučení z krizového vývoje v ANO
Příběh Adama Vojtěcha je dokonalou případovou studií toho, jak funguje současná vládní garnitura. Charakterní přístup, snaha o systémové řešení nebo loajalita k pravdě (či alespoň k odbornému konsenzu) jsou v tomto systému slabostí, nikoli ctností.
Pokud nejste stoprocentně ohebný a odmítnete dělat premiérovi lidský štít před hněvem voličů, končíte.
Vojtěchův hrozící pád (nebo alespoň ztráta přízně) ukazuje, že v současné vládě není místo pro autonomní myšlení. Jakmile ministr začne mít vlastní hlavu a začne jednat podle nejlepšího vědomí a svědomí, nikoli podle ranních průzkumů veřejného mínění, stává se přítěží.
Otázkou zůstává, kdo Adama Vojtěcha nahradí. Protože pokud je kritériem pro přežití na ministerstvu zdravotnictví absolutní poslušnost a schopnost bleskově měnit názory podle nálady na sociálních sítích, máme se všichni jako občané docela čeho bát. Slušnost a charakter se totiž v této vládě zjevně nenosí.
Zůstává tak ta nejzásadnější otázka: Je tento styl vládnutí – založený na absolutní servilnosti, obětování charakterních lidí a nadřazenosti marketingu nad odborností – české politice skutečně vlastní? Jsme jako národ historické nastaveni na to, že úspěch slaví jen ti bezpáteřní, nebo nám někdo s příchodem éry politických holdingů vnesl cizí, korporátní manýry, které tradiční parlamentní demokracii paralyzují?
Naše politické dějiny sice pamatují ledacos, ale proměna státní správy v monolit, kde je jakýkoli projev autonomního myšlení trestán politickým odstřelem, působí jako import z úplně jiného světa.
Jan Urban
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Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020