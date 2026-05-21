Proč se cpeme někam, kam biologicky ani kulturně nepatříme
Člověk by skoro řekl, že Češi mají zvláštní talent ignorovat vlastní historii, geografii i biologii najednou. Něco jako kdyby si kapr usmyslel, že je mořská ryba, protože jednou viděl dokument o životě lososů.
Moderní genetické výzkumy totiž přinášejí pro některé vlastence nepříjemné zjištění: průměrný Čech je geneticky výrazně bližší Rakušanům, Bavorům, východním Němcům, Slovákům a Polákům než jakýkoli Rusům. Ano. Těm strašlivým Germánům, před nimiž nás už sto let někdo zachraňuje.
Genetika je zkrátka drzá věc
Genetici dnes umějí velmi přesně sledovat podobnost evropských populací. A výsledek je poměrně nudný: střední Evropa tvoří historicky promíchaný prostor, kde se po staletí mísili Slované, Germáni i další skupiny.
Češi tedy geneticky nevypadají jako „malí Rusové čekající na návrat k matičce Rusi“, ale jako klasický středoevropský mix: trochu slovanský, trochu germánský, hodně hospodský a občas lehce melancholický po třetím pivu.
Ostatně není divu. Více než tisíc let jsme žili v prostoru Svaté říše římské, habsburské monarchie, Rakouska-Uherska, a intenzivního obchodního i populačního propojení se střední Evropou.
Praha měla historicky vždy blíž k Vídni než k Moskvě. A Brno bývalo mentálně blíž Vídni než dnes některým českým diskusím na Facebooku.
Historická realita versus slovanský romantismus
Jenže část společnosti stále trpí zvláštní představou, že naše „přirozené civilizační ukotvení“ leží někde mezi Volhou, sibiřskou tajgou a televizním studiem propagandistických talk show.
To je fascinující zejména proto, že historické zkušenosti Čechů s Ruskem bývaly často podobné jako návštěva zubaře v 19. století: dlouhé, bolestivé a bez anestézie. A Ruskem byli většinou fascinováni lidé, kteří ho nikdy neviděli; známý je i šok legionářů včetně Jaroslava Haška po střetu s realitou bolševického Ruska,
Přesto se opakovaně objevuje touha „obracet se na Východ“, protože jsme přece Slované a máme slovanskou duši. Jenže jazyk není totéž, co genetika, A už vůbec ne civilizační zkušenost.
Střední Evropa: prostor, kam skutečně patříme
Ve skutečnosti jsme produktem střední Evropy. Prostoru měst, řemesel, univerzit, obchodu, pragmatismu, lehké skepse vůči ideologiím, a hospodské filozofie, která začíná větou: „Tohle nikdy nemůže dobře dopadnout.“
Genetické studie proto ukazují, že Češi jsou velmi blízko lidem, se kterými jsme po staletí obchodovali, válčili, ženili se, dědili po sobě nádobí, a společně nadávali na úředníky. To je totiž obvyklý způsob, jak vzniká společný genofond i společná kultura.
A pak přijde Okamura
Celá situace získává téměř dadaistický rozměr ve chvíli, kdy nás směrem k Rusku nejhlasitěji tlačí politik jménem Tomio Okamura. To už není politologie. To je scéna ze seriálu od Monty Pythonů.
Člověk skoro čeká, kdy přijde Nor propagující obnovu Osmanské říše.
Možná je za tím vším stará česká nejistota. Malý národ uprostřed Evropy občas propadá dojmu, že musí „někam patřit“: jednou k Němcům, pak k Rakousku, potom ke Slovanům, chvíli k Sovětskému svazu apod. A tak národ ve střední Evropě občas sní i šílené sny tom, že jeho skutečný osud leží někde v sibiřské tajze.
Jenže realita bývá méně dramatická. My už někam patříme. Do střední Evropy. Do prostoru, v němž jsme geneticky i historicky zakořeněni, kde si lidé geneticky, historicky i kulturně byli blízcí dávno předtím, než někdo začal kreslit ideologické mapy světa.
A možná bychom si to mohli připomínat častěji. Ne kvůli genetice samotné, ale kvůli schopnosti rozlišovat mezi romantickou představou a historickou realitou. Civilizační sebevražda totiž obvykle začíná tím, že se člověk začne vydávat za někoho úplně jiného, a navíc pod vlivem někoho, komu na něm vůbec nezáleží.
Jan Urban
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020