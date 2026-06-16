Proč se Andrej Babiš nebojí České televize. Jen jí preventivně sebral peníze
Andrej Babiš na poslední tiskové konferenci několikrát ujistil veřejnost, že jeho vláda nechce omezovat nezávislost České televize. A kdo by mu nevěřil? Vždyť historie nás učí, že když někdo opakuje desetkrát za sebou, že vám nechce ublížit, je to určitě proto, že vám nechce ublížit.
Nová vláda proto přišla s elegantním řešením. Českou televizi nebude ovládat. Nebude ji cenzurovat. Nebude jí diktovat obsah. Pouze jí vezme část peněz a převede její financování pod státní rozpočet.
Je to podobné, jako kdyby manžel oznámil manželce: „Miláčku, nechci omezovat tvoji svobodu. Jen jsem ti zrušil účet a od příštího měsíce budeš dostávat kapesné ode mě.“
A pak se ještě divil, proč vypadá nervózně.
Boj za efektivitu aneb kdo bude šetřit
Podle vládního vysvětlení nejde o žádný útok na média, ale o boj za efektivitu. Česká televize má údajně hospodařit lépe.
Tento argument je fascinující zejména tím, že se objevil právě u politiků, kteří po desetiletí dokazují, že nejdražší položkou státního rozpočtu bývá samotná politika.
Člověka proto napadne kacířská otázka: pokud je Česká televize tak bezvýznamná a nedůležitá, proč jí vláda věnuje tolik energie? Proč se o ní mluví na každé druhé tiskové konferenci? Proč se stala jedním z prvních cílů nové moci?
Nepříjemná vlastnost jménem otázky
Odpověď možná najdeme v psychologii. Lidé se obvykle nebojí institucí, které je chválí. Bojí se institucí, které kladou otázky.
Politik snese opozici. Politik snese demonstrace. Politik někdy snese i soud. Ale jen málokterý politik snáší novináře, kteří se ptají znovu na stejnou věc, když první odpověď nedává smysl, a politik ví, že odpovědět nechce..
Veřejnoprávní televize má jednu nepříjemnou vlastnost. Občas připomíná občanům výroky politiků z minulosti. A ještě nepříjemnější je, že k tomu používá archiv. LIdská paměť, i paměť voličů, bývá totiž krátká.
A archiv je pro politika něco jako zpětné zrcátko pro notorického piráta silnic. Neustále připomíná něco, co by bylo pohodlnější zapomenout.
Paradox, který nejde vypnout dálkovým ovladačem
Proto vzniká zvláštní paradox. Pokud je Česká televize opravdu tak bezvýznamná, jak občas její vládní kritici tvrdí, pak nedává smysl měnit její financování, reorganizovat ji, kritizovat ji ani jí snižovat rozpočet.
A pokud je naopak natolik vlivná, že představuje problém pro vládu, pak možná právě plní svou funkci.
Iluze moci
Celá situace navíc připomíná jednu z nejstarších iluzí moci.
Vládci všech dob si občas začnou myslet, že odstraněním posla odstraní i zprávu. Když umlčí kritiku, mají pocit, že zmizel problém. Když oslabí instituci, která na problém upozorňuje, věří, že oslabili samotnou realitu.
Jenže skutečnost má nepříjemnou vlastnost: existuje i tehdy, když o ní nikdo nevysílá reportáž. Moc může ovlivnit rozpočet, personální obsazení nebo vysílací schéma, ale jen zřídka dokáže změnit fakta. A právě v tom spočívá její největší iluze.
Čeho se nebojí
Nejzajímavější na celé debatě není tak otázka, zda bude mít Česká televize o miliardu méně. Nejzajímavější je otázka, proč vláda mluví o nutnosti snížit rozpočet ČT s takovou vášní a věnuje jí takovou pozornost (i když její čelný představitel má při tiskové konferenci náhlou potřebu skrýt se při vysvětlování škrtů za svého ministra).
Protože v politice často platí jednoduché pravidlo: Nikdo nevěnuje tolik energie institucím, kterých se nebojí.
A když někdo začne vysvětlovat, že se vůbec nebojí, bývá to zpravidla okamžik, kdy bychom měli zpozornět nejvíc. Je totiž čas položit si otázku proč se tak bojí a co všechno chce skrýt..
Jan Urban
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