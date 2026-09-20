Proč Rusko navzdory své slabé ekonomice potřebuje válku? A proč by ho mír ohrozil?
Rusko není právě učebnicovým příkladem moderní ekonomiky. Není sice nejchudší zemí světa, výše jeho HDP na obyvatele je však ve srovnání s vyspělou Evropou skromná: dosahuje jen zhruba třetiny úrovně eurozóny, a asi 60 procent úrovně Polska.
Ruská ekonomika je navíc strukturálně slabá: opírá se o těžbu surovin a vývoz energií, trpí nízkou produktivitou, slabými institucemi a dlouhodobým demografickým problémem. Po roce 2022 se navíc stále více přestavuje na válečnou ekonomiku.
Ruské vojenské výdaje dosáhly podle SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute, tedy Stockholmský mezinárodní institut pro výzkum míru) asi 7,5 % HDP (přibližně 16 bilionů rublů). Pro srovnání: v Číně je to 1,7%, v USA 3,7%, ve Velké Británii 2,7%, ve Francii 2,0% a Německu 2,8%. Rusko je tak dnes podle podílu vojenských výdajů na HDP druhou nejmilitarizovanější ekonomikou světa – hned po Ukrajině.
Nabízí se tak otázka, proč země s ekonomikou, jež nepatří k nesilnějším ani nejzdravějším, potřebuje financovat velmocenské vojenské ambice v takovémto rozsahu, neboli proč stát, který má dost ekonomických problémů, investuje do tanků, dronů, raket a vojáků místo modernizace, škol, infrastruktury nebo civilních technologií?
Válka jako ekonomický stimul a sociální výtah
Jedním z hlavních důvodů je, že v Rusku vznikl svérázný ekonomický model, který ekonomie označuje jako vojenský keynesianismus: stát utrácí, firmy vyrábějí, zaměstnanci dostávají mzdy a ekonomika může krátkodobě růst. Je to však trochu zvláštní forma prosperity, kterou známe i z nacistického Německa. Jde o ekonomiku a „hospodářský růst“ včetně růstu příjmů, který je z velké části založen na výrobě věcí, které civilní život ani blahobyt nijak nezlepšují.
Člověk totiž může dostat dobře zaplaceno i za výrobu předmětů, například raket, které ničí ukrajinské byty, a svou prací nevytvoří nic, co by přispělo k růstu domácí spotřeby. Jeho výsledkem je jen inflace. HDP však přesto vzroste. Hitlerovo válečné keynesiánství bylo sofistikovanější: vedlo i k výstavě dálnic, které přetrvaly dodnes.
Významným „ekonomickým nástrojem“ přispívajícím k sociální stabilitě Ruska jsou však i vysoké náborové odměny, ale i dávky za úmrtí pro vojáky. V řadě chudších regionů se totiž vojenská služba stala ve srovnání s možnostmi, které nabízí místní ekonomika, finančně velmi atraktivní.
Válka se tak stává formou sociální politiky: ruské válečné ztráty vykazují totiž výrazné regionální rozdíly, a nejvyšší úmrtnost je u vojáků z ekonomicky slabších oblastí Sibiře a ruského Dálného východu.
Válka zde funguje i jako sociální výtah pro ty, kteří doma žádný jiný výtah nemají. Jen není úplně jisté, zda jede nahoru, nebo spíše na hřbitov.
Pro Kreml má však tento systém svou výhodu. Peníze přicházejí do domácností v chudších regionech, stát si kupuje jejich loajalitu,a získává vojáky bez nutnosti další všeobecné mobilizace.
Nepřítel jako politický kapitál
Důvody pro válku však nejsou jen ekonomické. Autoritářský režim potřebuje zdůvodnění. Proč jsou média kontrolována? Proč jsou lidé trestáni za kritiku války? Proč se omezuje opozice? A válka nabízí velmi pohodlnou odpověď. Protože jsme ohroženi. Protože proti nám stojí Západ. Protože bojujeme o přežití. Protože Rusko musí být silné.
Válka tak poskytuje režimu legitimitu pro mimořádná opatření. Represi lze vydávat za obranu státu, cenzuru za boj proti nepřátelské propagandě a „politickou jednotu“ za vlastenectví. A hlavně: dokud je země ve válce, je mnohem obtížnější ptát se, proč se jí nedaří tak dobře, jak by se vzhledem k jejím přírodním zdrojům a velikosti dařit mohlo.
Pasti válečné ekonomiky
Válka navíc postupně vytváří ekonomickou past. Vytvořila kolem sebe širokou ekonomickou infrastrukturu zájmů. Tisíce firem a dodavatelských řetězců, miliony zaměstnanců, banky, i část podnikatelské elity profitují ze státních vojenských výdajů nebo jsou na nich existenčně závislé.
Putin tedy nemusí vždy přesvědčovat, že válka je dobrá. Stačí, když vytvoří dost velkou skupinu lidí a firem, pro které by její rychlý konec znamenal ekonomický problém.
Rusko však v důsledku války čelí i další pasti. Vysoké vojenské výdaje sice podporují poptávku, ale současně odčerpávají pracovní sílu a kapitál z civilní ekonomiky. Vytvářejí tak ekonomiku, která je stále více zatížena nedostatkem pracovní síly, inflací a drahými úvěry.
Vzniká tak zvláštní začarovaný kruh. Válka vytváří pracovní místa a peníze. Současně ale odebírá pracovníky civilní ekonomice. Stát podporuje průmysl, ale hlavně vojenský, ekonomika roste, ale část tohoto růstu je placena budoucími náklady v podobě odkládané modernizace. Je to trochu jako kdyby domácnost vykazovala vyšší příjem proto, že si půjčuje stále více peněz na koupi věcí, které pak vyhazuje z okna.
Proč je tak těžké válku ukončit?
Co se stane, když válka skončí? Odpověď není jednoduchá. Jak rychle přestavíte továrny vyrábějící tanky a munici? Co uděláte s lidmi, kteří dostávají vysoké vojenské příjmy? Jak budou vypadat regiony, jejichž ekonomika si na ně zvykla? Co s veterány a jejich sociálními nároky? A především: jak vysvětlíte veřejnosti, proč se najednou musí uskromnit, když jim stát předtím několik let říkal, že právě válka je cestou k velikosti a prosperitě?
Ještě obtížnější je však otázka politická. Pokud režim tvrdí, že vede existenční zápas s nepřítelem, musí mít válka nějaký smysluplný konec. Přiznat, že obrovské lidské a ekonomické náklady nepřinesly deklarovaný výsledek, by bylo politicky mnohem komplikovanější než pokračovat v tvrzení, že vítězství je stále na dosah. Válka se tak postupně mění z prostředku na cíl. Ne proto, že by ji někdo nutně miloval, ale proto, že její ukončení může být pro samotný systém nebezpečnější než její pokračování.
Nebezpečný mír
Pro běžného Rusa by dlouhodobě bylo nepochybně výhodnější mít fungující civilní ekonomiku, vyšší produktivitu, moderní infrastrukturu a více peněz na zdravotnictví, vzdělání či bydlení.
Pro současný režim je však válka užitečná několika způsoby současně: poskytuje legitimitu, zaměstnává průmysl, přináší peníze některým regionům, posiluje státní aparát, ospravedlňuje represi a udržuje představu Ruska jako velmoci. A živí některé oligarchy.
A čím déle tento mechanismus funguje, tím obtížnější je ho zastavit. Největším paradoxem tak je, že válka Rusku dlouhodobě nepřináší prosperitu: spotřebovává kapitál, lidi i technologický potenciál a zvyšuje závislost na státních výdajích a surovinových příjmech.
Přesto může být pro současný režim mír politicky nebezpečnější než pokračování války. Ne proto, že by Rusko z války bohatlo, ale proto, že by se po jejím skončení znovu objevila otázka, před kterou válka umožňuje utíkat: Proč vlastně Rusko, země s obrovskými přírodními zdroji, vzdělanými lidmi a potenciálem velké ekonomiky, stále nedokáže nabídnout svým občanům životní úroveň, jakou by vzhledem ke svému bohatství mohlo mít? A na tuto otázku se neodpovídá snadno.
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