Proč mladí už nikdy nebudou mít vlastní byt – a kdo za to může
Český problém s bydlením navíc není jen v tom, že jsou byty drahé. Je i v tom, že jich je dlouhodobě málo právě tam, kde lidé chtějí žít a pracovat.
Mladý pár s průměrným příjmem tak dnes na vlastní byt v Praze nebo Brně prakticky nedosáhne. Ne proto, že by byl líný, málo pracoval nebo neuměl spořit. Je tomu především proto, že cena bydlení příjmům utekla, a utíká jim i nadále.
Podle OECD se poměr cen bytů k příjmům v Česku v posledních letech výrazně zhoršil a patří k nejvyšším v OECD. Mezinárodní měnový fond (MMF) uvádí, že průměrný byt se na konci roku 2025 blížil ceně odpovídající třinácti letům příjmu. Praha přitom patří mezi nejméně dostupná hlavní města v Evropě.
A ani čísla z roku 2026 nevypadají příliš optimisticky. Ve druhém čtvrtletí stál nový byt prodávaný přímo developerem v Praze v průměru 183 100 korun za metr čtvereční. Sedmdesátimetrový byt tak vyjde na téměř 12,8 milionu korun. Ano, čtete správně, skoro třináct milionů korun českých. Tady už nezbývá než citovat Paroubka: „Pánové, kdo na má?“ A k tomu připočtěte vybavení, případnou rekonstrukci a především hypotéku.
Tady už člověk pochopí, proč mladý pár místo hypotéky začíná přemýšlet o emigraci.
Byty zdražily téměř třikrát, mzdy tak rychle nerostly
A tady je možná nejdrastičtější část celého příběhu. Podle dat ČSÚ vzrostly realizované ceny nových bytů v Praze mezi koncem roku 2013 a začátkem roku 2026 na 2,8násobek. U starších bytů dokonce na 2,9násobek. V celé republice se ceny starších bytů za stejnou dobu zvýšily na 3,7násobek.
Mzdy samozřejmě také rostly. Jenže zdaleka ne stejným tempem. Průměrná hrubá mzda v Česku dosáhla v roce 2025 částky 49 215 korun měsíčně. To je přibližně dvojnásobek úrovně z počátku sledovaného období. Ceny pražských bytů se za stejnou dobu přiblížily trojnásobku, ale ani Praha, kde jsou mzdy výrazně vyšší než ve zbytku republiky, tento rozdíl nedokázala vyrovnat, přesto, že průměrná pražská mzda činila v roce 2025 62 723 korun.
To je totiž přesně ten rozdíl, který se v běžných debatách o bydlení někdy ztrácí. Mladí lidé dnes mohou vydělávat výrazně více než jejich rodiče. Jenže byt jim mezitím utekl ještě rychleji. MMF uvádí, že zhoršování poměru cen bytů k příjmům je jedním z hlavních důvodů, proč je vlastní bydlení pro první kupující u nás stále méně dostupné. A nejde jen o Prahu: čím větší město, tím je problém výraznější.
Takže když dnes mladému člověku řekneme: „Pracuj, spoř a jednou si byt koupíš,“ je to rada poněkud podobná doporučení, aby si koupil vlakovou jízdenku a potom se snažil rozjetý vlak dohonit.
Stát, spekulanti a developeři
Hlavní problém nedostatku, resp. nedostupnosti bytů začíná u nabídky. Stavíme málo a pomalu. Povolování staveb zůstává komplikované a nabídka nových bytů nedokáže dostatečně pružně reagovat na poptávku. MMF označuje právě pomalé povolování, administrativní roztříštěnost a nedostatečně pružnou nabídku za jednu z hlavních příčin české bytové krize.
Pak samozřejmě přicházejí investoři. Byt totiž není jen místo, kde někdo bydlí. Je to i investice. A když ceny rostou, stává se lákavou investicí. Člověk, který peníze má, si může koupit další byt a čekat, až jeho hodnota poroste. Člověk, který si chce koupit první byt, proti němu nastupuje s poněkud skromnější výzbrojí: výplatní páskou.
To není argument proti investicím do nemovitostí. Ale pokud se investiční poptávka ve velkém střetává s nedostatečnou nabídkou, ceny rostou ještě rychleji. Vzniká cenová spirála: rostoucí ceny bytů přitahují nové spekulanty, a ti svou poptávkou ceny bytů dále zvyšují. Proto i ČNB a MMF doporučují přísnější podmínky pro investiční hypotéky. Od dubna 2026 se u investičních hypoték uplatňuje doporučený limit LTV 70 procent a DTI 7.
A co s tím dělají jinde?
Zajímavé je, že některé země představu, že s bytem lze zacházet jako s běžným investičním aktivem, nepřijaly.
Podívejme se například do Rakouska. V atraktivních částech Tyrolska, kde je investiční i rekreační poptávka po nemovitostech vzhledem k malebnosti země vysoká, existují takzvané „Vorbehaltsgemeinden“, tedy obce s „mimořádným tlakem na bydlení“. A tam jsou pravidla pro využití nemovitostí jako rekreačních či druhých bydlišť velmi přísná. Při nákupu musí být v řadě těchto obcí deklarováno, že nemovitost nebude využívána jako nový rekreační nebo investiční byt. Nelegální využívání může být sankcionováno dokonce až nuceným prodejem.
Celé Tyrolsko jako spolková země jde dokonce tak daleko, že jeho zemský pozemkový fond u pozemků určených k bydlení výslovně vyžaduje skutečnou bytovou potřebu a vylučuje jejich nákup čistě jako kapitálovou investici.
Jinými slovy: Rakousko v některých atraktivních regionech říká poměrně prostě: pokud je bytů málo a místní lidé na ně nedosáhnou, nemůže každý přijít s kufříkem peněz a změnit byt v druhý domov nebo investiční trezor.
To samozřejmě neznamená, že bychom měli kopírovat rakouský model. Někomu se možná může zdát příliš „socialistický“, protože spekulacím brání. Má však jednu výhodu: funguje, a ukazuje důležitou věc: stát může pravidla trhu s bydlením nastavit.
U nás často slyšíme, že „trh to vyřeší“. Jenže trh zatím „vyřešil“ především jednu věc: byt je stále dražší.
Developeři nejsou charita
Část „viny“ pochopitelně padá i na developery. Ti však nejsou charitativní organizace a bez nich by se nové byty prakticky nestavěly. Stavějí ovšem tam, kde se jim projekt vyplatí, a pokud je nabídka omezená, nemají příliš důvodů prodávat levněji, než trh dovolí.
Jejich úkolem není zachraňovat dostupnost bydlení: jejich úkolem je vydělávat. A v situaci, kdy je bytů málo, mohou ceny držet vysoko. Často proto preferují i menší investiční byty, na kterých mají vyšší marži, a to místo větších bytů pro rodiny. Těží z nedostatku a nemají motivaci stavět co nejlevněji a co nejvíc. Je-li nabídka omezená, je to pro ně výhodné, a jejich úkolem není zachraňovat dostupnost bydlení.
Od toho máme stát. A právě ten měl zajistit, aby bylo možné rychleji stavět, aby obce měly motivaci povolovat novou výstavbu, aby vznikalo více nájemního a dostupného bydlení a aby investiční poptávka nebyla v místech s extrémním nedostatkem bydlení bez jakýchkoli brzd.
Kdo za to může?
„Viníků“ je více: patří k nim vysoké ceny pozemků, pomalé povolování, nedostatečná výstavba, investiční poptávka i drahé financování. Ale hlavně za něj může politika, která tento problém příliš dlouho nechávala být.
Vlastní byt tak přestal být pro velkou část mladé generace běžnou životní etapou. Stal se majetkovou výhodou těch, jejichž rodiče už byt mají, případně těch, kteří získali dostatečný kapitál jinak.
Mladí mají pracovat, spořit a být finančně odpovědní. V dnešní situaci však bohužel platí, že i tehdy, pokud to vše udělají, zjistí, že byt mezitím zdražil rychleji než vzrostl jejich příjem.
Titulek tohoto textu je tak schválně trochu provokativní: to, zda mladí lidé „nikdy“ vlastní byt mít nebudou, pochopitelně nevíme. Víme však, že bude-li pokračovat současný trend, tedy dlouhodobě rostoucí rozdíl mezi růstem cen bydlení a růstem příjmů, bude pro stále větší část mladé generace vlastní bydlení nedosažitelné. Tedy bez pomoci rodičů, dědictví nebo mimořádně vysokého příjmu.
A pak už skutečně nezbývá než doufat, že jim jednou byt odkážou rodiče. To je ovšem poněkud zvláštní představa sociální politiky: dostupné bydlení podle toho, jak dobře se „povedli“ rodiče.
Jan Urban
Holubičí Rusko? Stačí se podívat do dějepisu: jeden z největších agresorů světa
Rusko se u nás často líčí jako mírumilovný slovanský obr, který jen tu a tam brání své hranice. Stačí se však podívat na jeho dějiny a zjistíme něco trochu jiného: to, že Rusko patří k po staletí k nejagresívnějším státům světa.
Jan Urban
Německo ukázalo, že chudoba regionů plodí hněv, z něhož vyrůstá politická bomba
V chudém Sasku-Anhaltsku volí téměř každý druhý člověk AfD, v bohatém Hamburku tisíce lidí proti této straně protestují. Náhoda? Spíš varování, že chudoba regionů má politickou cenu.
Jan Urban
Společnost plodící lidi, kteří na Telegramu vysílají řezání hrdel a pak za 24 dní umřou
Existují válečné příběhy, které jsou tak absurdní, že by je scenárista nepochybně ihned zahodil. A pak je tu Anatolij Gorbačov. Osmnáct let, Telegram, ruská armáda, velká slova o řezání ukrajinských hrdel – a za 24 dní smrt.
Jan Urban
Jak daleko je válka?
Válka na Ukrajině nám připadá daleko. Jenže ruské drony už létají k hranicím NATO, incidentů přibývá a hranice mezi „válkou někde tam“ a evropskou bezpečností se povážlivě ztenčuje. Ruská hra s ohněm totiž nabývá na intenzitě.
Jan Urban
Vláda sice neplní sliby, ale o to víc nás baví
Vláda zatím nesplnila téměř nic z toho, co před volbami slibovala, a ani to nevypadá, že by se do budoucna něco změnilo. Jednoho úspěchu ale dosáhla: udělat z politiky frašku, u níž se člověk směje, i když by měl spíše plakat.
|Další články autora
Přes sto let staré turbíny stále pracují. Česko ukrývá unikátní průmyslové dědictví
Voda, turbína a poctivé řemeslo. Zdánlivě jednoduchý princip dokáže fungovat neuvěřitelně dlouho....
Chytrá mapa ví, kde rostou! Dirigent Národního divadla našel hřiby jako z pohádky
Po dlouhém suchu se situace v českých lesích konečně mění. Aktuální mapa Českého...
Nový James Bond už je údajně vybraný. V tomto článku si přečtete jeho jméno
Jack Lowden, Callum Turner, Jacob Elordi, Paul Mescal, Harris Dickinson a Jack Barton. Jedno z...
Proč má pražské metro stěrač? V tunelech neprší, přesto ho vlaky potřebují
V podzemí neprší, přesto mají vozy pražského metra na čelním skle stěrač. Není tam pro parádu....
Stoleté stroje z Koh-i-nooru zůstanou ve Vršovicích. Továrna dostane nový život
Vršovická továrna Koh-i-noor se po letech uzavřeného provozu promění v novou část města. Historické...
Na Slapech jde o čas. O pomoc prosí i tvorové, kterých si běžně nevšimneme
Kvůli mimořádnému suchu jsou ve Slapské přehradě ohrožení vodní mlži. Rybáři, chataři i další...
Pavel si v Žatci potěžkal náčiní hasičů, navštíví i nadšence na horském nádraží
Petr Pavel s manželkou Evou ráno zahájil dvoudenní návštěvu Ústeckého a Karlovarského kraje. Řekl,...
Kořeny z lesa mění v lampičky. Devatenáctiletý umělec dává dřevu nový život
Dřevu, které by jinak leželo bez povšimnutí v lese, dává nový smysl. Jakub Stránský je...
Nejméně směsného odpadu v hradeckém kraji z měst měl loni Kostelec nad Orlicí
Nejméně směsného odpadu v Královéhradeckém kraji mezi městy nad 5000 obyvatel loni vyprodukoval...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
- Počet článků 378
- Celková karma 21,33
- Průměrná čtenost 487x
K mým hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020