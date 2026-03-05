Proč milujeme komplikace, kterým říkáme pokrok

Žijeme v podivné éře. Pod záminkou, že nám moderní technologie ušetří čas a zjednoduší existenci, jsme na sebe dobrovolně uvalili břemeno nekonečné digitální údržby předmětů kolem nás.

Ironií osudu tak trávíme ušetřené hodiny tím, že obsluhujeme nástroje, které měly původně obsluhovat nás.

Podívejme se na ty drobné absurdity, které jsme přijali za normu:

  • Digitální rituál před pohybem: Dřív člověk prostě vyběhl ven. Dnes je sport technologická operace. Běh nemůže začít, dokud se nenabijí hodinky a GPS nechytí signál. Pokud se aktivita nepropíše do cloudu, jako by se ty kalorie ani nespálily. Trávíme víc času analýzou grafů o tepové frekvenci než samotným pohybem na čerstvém vzduchu.
  • Teror chytré domácnosti: Kdysi jsme prostě rozsvítili. Akce na sekundu. Dnes máme „inteligentní“ žárovku, která občas vyžaduje aktualizaci firmwaru, jen abyste si mohli v noci dojít pro vodu. Ušetřili jsme pohyb ruky k vypínači, ale získali jsme novou profesi – domácího systémového administrátora.
  • Ztraceni v navigaci: I když jedeme k babičce, kam trefíme i poslepu, zapínáme navigaci. Co kdyby tam bylo zdržení dvě minuty? Algoritmus nás pak sice protáhne polní cestou, kde málem urveme nápravu, ale ten pocit, že jsme „přechstračili systém“ a ušetřili třicet sekund, je k nezaplacení.
  • Analýza odpočinku: Máme prsteny a hodinky, které nám ráno přísně oznámí, že jsme se špatně vyspali. Místo abychom se prostě protáhli, propadáme stresu z nízkého „skóre spánku“. Analyzujeme data o relaxaci tak intenzivně, až jsme z toho k smrti unavení.
  • Past „chytrých“ spotřebičů: Kupujeme si lednice s dotykovým displejem a pračky s Wi-Fi. Ne proto, že bychom nutně potřebovali dostat notifikaci o dopraném prádle uprostřed divadelního představení, ale protože nám bylo řečeno, že je to „standard“. Ve výsledku pak hodinu studujeme manuál k mikrovlnce, která má víc funkcí než řídící středisko NASA, jen abychom si v ní ohřáli polévku.·
  • Zahrada v cloudu: Dříve, když tráva začala žloutnout, vytáhli jsme hadici, otočili kohoutkem a bylo vyřešeno. Čirá radost z proudu vody. Dnes máme automatickou závlahu napojenou na Wi-Fi a předpověď počasí v reálném čase. Výsledkem je, že když vypadne internet nebo se aktualizuje domácí brána, trávník se nekoná. Stojíme s chytrým telefonem nad usychajícím drnem a marně restartujete router, zatímco stará dobrá hadice leží zapomenutá v kůlně a tiše se nám vysmívá.

Mnozí z nás jsou upřímně přesvědčeni, že tyto věci nezbytně potřebují. Reklamy nás ujistily, že bez chytrého kartáčku na zuby s Bluetooth v podstatě hazardujeme se zdravím, a sousedova nová lednice, co umí posílat tweety, nás nenechá klidně spát.

Ve skutečnosti jde o tiché, laskavé spiknutí globální ekonomiky. Ekonomika se totiž nesmí zastavit. Kdybychom se spokojili s obyčejným mechanickým budíkem a cestu do práce si prostě pamatovali, kdybychom se spokojili s věcmi, které prostě jen fungují a plní své poslání, světový trh by se zhroutil během příštího týdne.

S nadšeným očekáváním tak dál instalujeme aplikace na ovládání rychlovarné konvice a tváříme se, že nám to nesmírně usnadňuje život: jsme dobrovolně součástí velkolepé, mírně komické hry na pokrok.

Možná je ale na čase si přiznat, že ten „ušetřený čas“ jsme vlastně nikdy nechtěli – nevěděli bychom totiž, co s ním v tom tichu bez notifikací dělat. Potřebujeme nové problémy, abychom si na ně mohli kupovat stále sofistikovanější řešení, která nás o ušetřený čas rychle připraví.

Slavný ekonom John Maynard Keynes se před sedmdesáti lety domníval, že v naší době budeme mít díky novým vysoce produktivním technologiím tolik volného času, že většinu dne budeme věnovat jen péči o angrešt na zahrádce. Tento jinak jistě skvělý vizionář bohužel globální ekonomiku zcela neprohlédl – nebo možná jen dostatečně neprohlédl nás.

Autor: Jan Urban | čtvrtek 5.3.2026 14:58 | karma článku: 0 | přečteno: 32x

Další články autora

Jan Urban

Svět jako rozmazaná šmouha, aneb pravda v džungli „alternativních úhlů pohledu“

Žijeme v době, kdy se „pravda“ stala nepohodlným slovem. Slyšíme, že svět je příliš složitý na to, abychom ho svazovali do černobílých škatulek, a že mezi „ano“ a „ne“ i mezi pravdou a lží existuje nekonečná škála šedi.

4.3.2026 v 18:37 | Karma: 6,39 | Přečteno: 85x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Kancelářská biologie: Atlas druhů, které přežijí i audit

Vlídné přijetí čtenářů, kterého se dostalo naší předchozí vědecké glose nazvané „Jak přežít openspace“, nás přimělo, abychom se do studia kancelářské biologie pustili s ještě větším úsilím.

4.3.2026 v 15:25 | Karma: 7,42 | Přečteno: 145x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Jak přežít open space: Průvodce kancelářskou džunglí pro pokročilé

Pracovat v týmu je dar -jde o příležitost k osobnímu růstu. Skrývá-li však váš tým i osoby s drobnými neurózami, pasivní agresivitou nebo chorobnými ambicemi, je věc složitější. Jak na ně?

3.3.2026 v 15:44 | Karma: 22,38 | Přečteno: 1352x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Nová sociální skupina, u které se rudá hvězda objímá s hnědou košilí

Dříve by se vzájemně postříleli, dnes si svorně podávají ruku. Jde o skupinu osob s rysy totalitního smýšlení, nacházející vzájemné porozumění nad „tradičními hodnotami“. Ještě zajímavější je však tato skupina psychologicky.

3.3.2026 v 11:43 | Karma: 16,16 | Přečteno: 305x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Politika je tvrdé řemeslo, a jste-li jen hlásnou troubou cizích zájmů, platí to ještě víc

Příkladem je past, do které téměř spadl Okamura, když Kreml přeladil svůj názor na Trumpa. Stačila chvíle, a mohlo se mu stát, že v rukou držel nesprávnou „Trumpetku“. Naštěstí však ve svých názorech ukázal hbitost gymnasty

2.3.2026 v 13:15 | Karma: 15,27 | Přečteno: 204x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici
1. března 2026

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu...

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...
4. března 2026  6:47

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku
3. března 2026

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)
28. února 2026  18:35

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...
26. února 2026  12:37

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového...

Výdaje na výzkum a vývoj ve Zlínském kraji předloni klesly na 4,7 mld. Kč

ilustrační snímek
5. března 2026  14:48,  aktualizováno  14:48

Výdaje na výzkum a vývoj ve Zlínském kraji v roce 2024 meziročně klesly o 4,3 procenta na 4,7...

I turisté chtějí v Adršpachu klid. Plán na stavbu hotelu může skončit u soudu

Lázně Pramen Adršpach. Komplex podle návrhu architekta Josefa Pleskota má...
5. března 2026  16:22

Investoři a developeři zamýšleného rozlehlého hotelu v Adršpachu na Náchodsku ve středu poprvé...

Galerie Benedikta Rejta v Lounech slaví 60. výročí mimořádným programem

ilustrační snímek
5. března 2026  14:39,  aktualizováno  14:39

Galerie Benedikta Rejta v Lounech oslaví 60. výročí své existence týdnem mimořádných programů. Po...

Rekonstrukce části památkově chráněné radnice v Rakovníce je téměř hotová

ilustrační snímek
5. března 2026  14:32,  aktualizováno  14:32

Rekonstrukce části prostor památkově chráněné rakovnické radnice na Husově náměstí je téměř hotová....

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

Jan Urban

  • Počet článků 94
  • Celková karma 13,29
  • Průměrná čtenost 356x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.