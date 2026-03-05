Proč milujeme komplikace, kterým říkáme pokrok
Ironií osudu tak trávíme ušetřené hodiny tím, že obsluhujeme nástroje, které měly původně obsluhovat nás.
Podívejme se na ty drobné absurdity, které jsme přijali za normu:
- Digitální rituál před pohybem: Dřív člověk prostě vyběhl ven. Dnes je sport technologická operace. Běh nemůže začít, dokud se nenabijí hodinky a GPS nechytí signál. Pokud se aktivita nepropíše do cloudu, jako by se ty kalorie ani nespálily. Trávíme víc času analýzou grafů o tepové frekvenci než samotným pohybem na čerstvém vzduchu.
- Teror chytré domácnosti: Kdysi jsme prostě rozsvítili. Akce na sekundu. Dnes máme „inteligentní“ žárovku, která občas vyžaduje aktualizaci firmwaru, jen abyste si mohli v noci dojít pro vodu. Ušetřili jsme pohyb ruky k vypínači, ale získali jsme novou profesi – domácího systémového administrátora.
- Ztraceni v navigaci: I když jedeme k babičce, kam trefíme i poslepu, zapínáme navigaci. Co kdyby tam bylo zdržení dvě minuty? Algoritmus nás pak sice protáhne polní cestou, kde málem urveme nápravu, ale ten pocit, že jsme „přechstračili systém“ a ušetřili třicet sekund, je k nezaplacení.
- Analýza odpočinku: Máme prsteny a hodinky, které nám ráno přísně oznámí, že jsme se špatně vyspali. Místo abychom se prostě protáhli, propadáme stresu z nízkého „skóre spánku“. Analyzujeme data o relaxaci tak intenzivně, až jsme z toho k smrti unavení.
- Past „chytrých“ spotřebičů: Kupujeme si lednice s dotykovým displejem a pračky s Wi-Fi. Ne proto, že bychom nutně potřebovali dostat notifikaci o dopraném prádle uprostřed divadelního představení, ale protože nám bylo řečeno, že je to „standard“. Ve výsledku pak hodinu studujeme manuál k mikrovlnce, která má víc funkcí než řídící středisko NASA, jen abychom si v ní ohřáli polévku.·
- Zahrada v cloudu: Dříve, když tráva začala žloutnout, vytáhli jsme hadici, otočili kohoutkem a bylo vyřešeno. Čirá radost z proudu vody. Dnes máme automatickou závlahu napojenou na Wi-Fi a předpověď počasí v reálném čase. Výsledkem je, že když vypadne internet nebo se aktualizuje domácí brána, trávník se nekoná. Stojíme s chytrým telefonem nad usychajícím drnem a marně restartujete router, zatímco stará dobrá hadice leží zapomenutá v kůlně a tiše se nám vysmívá.
Mnozí z nás jsou upřímně přesvědčeni, že tyto věci nezbytně potřebují. Reklamy nás ujistily, že bez chytrého kartáčku na zuby s Bluetooth v podstatě hazardujeme se zdravím, a sousedova nová lednice, co umí posílat tweety, nás nenechá klidně spát.
Ve skutečnosti jde o tiché, laskavé spiknutí globální ekonomiky. Ekonomika se totiž nesmí zastavit. Kdybychom se spokojili s obyčejným mechanickým budíkem a cestu do práce si prostě pamatovali, kdybychom se spokojili s věcmi, které prostě jen fungují a plní své poslání, světový trh by se zhroutil během příštího týdne.
S nadšeným očekáváním tak dál instalujeme aplikace na ovládání rychlovarné konvice a tváříme se, že nám to nesmírně usnadňuje život: jsme dobrovolně součástí velkolepé, mírně komické hry na pokrok.
Možná je ale na čase si přiznat, že ten „ušetřený čas“ jsme vlastně nikdy nechtěli – nevěděli bychom totiž, co s ním v tom tichu bez notifikací dělat. Potřebujeme nové problémy, abychom si na ně mohli kupovat stále sofistikovanější řešení, která nás o ušetřený čas rychle připraví.
Slavný ekonom John Maynard Keynes se před sedmdesáti lety domníval, že v naší době budeme mít díky novým vysoce produktivním technologiím tolik volného času, že většinu dne budeme věnovat jen péči o angrešt na zahrádce. Tento jinak jistě skvělý vizionář bohužel globální ekonomiku zcela neprohlédl – nebo možná jen dostatečně neprohlédl nás.
Jan Urban
Svět jako rozmazaná šmouha, aneb pravda v džungli „alternativních úhlů pohledu“
Žijeme v době, kdy se „pravda“ stala nepohodlným slovem. Slyšíme, že svět je příliš složitý na to, abychom ho svazovali do černobílých škatulek, a že mezi „ano“ a „ne“ i mezi pravdou a lží existuje nekonečná škála šedi.
Jan Urban
Kancelářská biologie: Atlas druhů, které přežijí i audit
Vlídné přijetí čtenářů, kterého se dostalo naší předchozí vědecké glose nazvané „Jak přežít openspace“, nás přimělo, abychom se do studia kancelářské biologie pustili s ještě větším úsilím.
Jan Urban
Jak přežít open space: Průvodce kancelářskou džunglí pro pokročilé
Pracovat v týmu je dar -jde o příležitost k osobnímu růstu. Skrývá-li však váš tým i osoby s drobnými neurózami, pasivní agresivitou nebo chorobnými ambicemi, je věc složitější. Jak na ně?
Jan Urban
Nová sociální skupina, u které se rudá hvězda objímá s hnědou košilí
Dříve by se vzájemně postříleli, dnes si svorně podávají ruku. Jde o skupinu osob s rysy totalitního smýšlení, nacházející vzájemné porozumění nad „tradičními hodnotami“. Ještě zajímavější je však tato skupina psychologicky.
Jan Urban
Politika je tvrdé řemeslo, a jste-li jen hlásnou troubou cizích zájmů, platí to ještě víc
Příkladem je past, do které téměř spadl Okamura, když Kreml přeladil svůj názor na Trumpa. Stačila chvíle, a mohlo se mu stát, že v rukou držel nesprávnou „Trumpetku“. Naštěstí však ve svých názorech ukázal hbitost gymnasty
|Další články autora
O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku
Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu...
Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu
Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen...
Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech
V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...
Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce
Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete...
Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?
Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového...
Výdaje na výzkum a vývoj ve Zlínském kraji předloni klesly na 4,7 mld. Kč
Výdaje na výzkum a vývoj ve Zlínském kraji v roce 2024 meziročně klesly o 4,3 procenta na 4,7...
I turisté chtějí v Adršpachu klid. Plán na stavbu hotelu může skončit u soudu
Investoři a developeři zamýšleného rozlehlého hotelu v Adršpachu na Náchodsku ve středu poprvé...
Galerie Benedikta Rejta v Lounech slaví 60. výročí mimořádným programem
Galerie Benedikta Rejta v Lounech oslaví 60. výročí své existence týdnem mimořádných programů. Po...
Rekonstrukce části památkově chráněné radnice v Rakovníce je téměř hotová
Rekonstrukce části prostor památkově chráněné rakovnické radnice na Husově náměstí je téměř hotová....
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...
- Počet článků 94
- Celková karma 13,29
- Průměrná čtenost 356x
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020