Proč marketing ANO v Praze nepůsobí aneb Když spotřebitel zjistí, že džus je obarvená voda
Bylo by snadné říct, že Pražené jsou chytřejší, vzdělanější, profesně zkušenější a méně naivní, a že neskočí tak na snadno na špek, kosteleckou uzeninu ani vodňanské kuře, a to i v akci. Věc je však složitější.
Babišův politický marketing stojí dlouhodobě na několika ingrediencích: jsem jeden z vás, ostatní vám nerozumějí, systém mi hází klacky pod nohy a já jediný vás před všemi těmi darebáky ochráním. K tomu pak stačí přimíchat trochu strachu, pořádnou dávku pocitu křivdy a jednoduchý slogan, který se vejde na billboard: například „makáme“. A pak protřepat, a podávat, tři krát denně, před jídlem i po jídle.
Není to zcela hloupý marketing. Emoce prodávají lépe než myšlenky, složité programy a vysvětlování, např. proč se státní rozpočet nechová jako rodinná peněženka. A když člověk slyší dostatečně dlouho, že za jeho problémy mohou jiní, nemusí už tolik přemýšlet, kdo vlastně drží státní pokladnu, co si z ní bere a píše pravidla, která se mu hodí. .
Jenže je tu drobný problém. Když se za obyčejného člověka vydává jeden z nejvýraznějších českých miliardářů, může se reklama trochu zadrhnout. Je to podobné, jako kdyby majitel supermarketového impéria vystoupil v reklamě v montérkách a vysvětloval, že jedině on rozumí lidem, kteří si nemohou dovolit drahé potraviny, a ceny potravin sám stanovoval. Montérky jsou možná autentické. Jen ta cenovka na jeho hodinkách působí rušivě.
Praha čte i po čarou
Praha není intelektuální skanzen, v němž by se všichni každé ráno probouzeli s ekonomickou teorií při ruce. I tady lidé podléhají emocím, reklamě a politickým zkratkám. Rozdíl je spíš v tom, že v hlavním městě se dlouhodobě setkává více lidí, kteří mají zkušenost s různými zdroji informací, mezinárodním prostředím, vysokými školami nebo prací v oborech, kde se nevyplácí věřit všemu, a je zvykem porovnávat sliby s výsledky.
Ani to samozřejmě neznamená, že každý Pražan pozná manipulaci na sto metrů. I mezi nimi jsou lidé, kteří si občas, pod označením 100% džus, koupí vodu s chemickým barvivem, jestliže je zrovna ve slevě. Reklama tu však častěji naráží na konkurenci: jiné názory, jiné zkušenosti a větší ochotu porovnávat, co říká, s tím, co skutečně může nabídnout. A právě tady začíná být pro Babišovu značku problém.
Mimo jiné i proto, že prodává obraz pronásledovaného outsidera a současně zkušeného manažera, vlastnícího obří podnikatelské impérium, který od přírody ví, jak řídit stát. Je to jakoby majitel kasina vysvětloval, že se celý život snaží bojovat proti hazardu.
Paměť voliče jako nepříjemná reklamace
Další komplikací je paměť. Politický marketing by nejraději začínal každé ráno od nuly. Nový slogan, nové video, nová fotografie s obyčejnými lidmi a staré problémy zametené pod koberec. Jenže voliči nejsou vždy zákazníci, kteří zapomenou na nepovedený nákup hned po cestě z obchodu.
Někteří si pamatují, že Babiš vstupoval do politiky s příslibem boje proti korupci a zavedení pořádku. A pamatují si i spory o střet jeho podnikatelských a politických zájmů, kauzu Čapí hnízdo, zakleknutí, i dlouholeté debaty o vlivu jeho podnikání a médií na veřejný život. Ty totiž dohromady vytvářejí obraz, který se s reklamním portrétem nezávislého zachránce společnosti příliš neslučuje.
A tak vzniká marketingový paradox: čím hlasitěji politik zdůrazňuje, že všichni ostatní kradou, tím naléhavěji se někteří voliči ptají, zda by se náhodou neměl podívat i do vlastního zrcadla. Reklamní agentura může vyměnit barvu etikety, přidat slovo „nový“ a objednat další billboardy. Nemůže ale spolehlivě vymazat historii výrobku.
Strach je dobrý prodavač. Jen ne každému.
Babišův politický marketing pracuje i s pocitem ohrožení a křivdy. Někdo vás připravuje o peníze, někdo vás přehlíží, rozhoduje proti vám. A pak přijde zachránce, který slíbí, že všem ukáže. Je to jednoduchý příběh, který má jasné role: oběť, viník a hrdina.
Tento přístup může být účinný tam, kde lidé zažívají dlouhodobou nejistotu. Kde mají pocit, že se jim životní podmínky zhoršují a že je nikdo neposlouchá. Neznamená to, že jsou méně inteligentní. Znamená to, že v takové situaci získává příslib rychlé záchrany větší vliv než složité vysvětlování.
Praha však není jednolitá skupina, v níž by se měli všichni stejně. I v hlavním městě existují nejistota, frustrace a lidé, kteří se cítí přehlíženi. Babišův problém tak není v tom, že by Pražané neznali strach. Je spíš v tom, že vyvolávání strachu nemusí stačit k získání těch, kteří u politiků hledají i důvěryhodnost a odpovědi na konkrétní otázky.
Když vám někdo každé ráno hlásí, že dům hoří, časem se možná začnete zajímat, jestli hoří opravdu.
Špatná receptura, nebo špatní zákazníci?
Volební rozdíly mezi Prahou a jinými částmi země mohou souviset s věkem, vzděláním, příjmy, profesní strukturou, životními zkušenostmi i odlišnými politickými prioritami.Samotný výsledek voleb nám neřekne, který z těchto faktorů rozhodl. A už vůbec nedokazuje, že každý volič jedné strany přemýšlí lépe než volič strany jiné.
Přesto tu může být důležitý rozdíl v tom, jaký příběh na koho zabírá. Politická reklama založená na obrazu pronásledovaného zachránce může fungovat tam, kde zkušenostem a očekáváním voličů odpovídá. Jinde může působit spíš jako reklama na zázračný lék, jehož výrobce tvrdí, že všechny ostatní léky jsou podvod.
A právě v tom může být poučení pro Babišův marketing. Ne každý problém se dá vyřešit novým sloganem a další dávkou rozhořčení. Praha není důkazem, že Babišova politická značka přestala fungovat. Je ale připomínkou, že ani nejdražší marketing nemá neomezenou moc. Protože nakonec existuje něco, co reklamní agentury nemají příliš rády: zákazník, který se zajímá o složení produktu.
A když zjistí, že údajně přírodní limonáda obsahuje hlavně vodu, barvivo a pořádnou dávku reklamních slibů, nepomůže ani nové balení. Může totiž dojít k nepříjemnému závěru, že problém není v obalu. Ale v tom, co je uvnitř.
Jan Urban
Politické vystřízlivění: Pečení holubi nelétají do úst ani za Babiše
Volby ukázaly, že v Česku se odehrál malý zázrak. Někteří voliči ANO začali zjišťovat, že ani změna vlády jim nezajistí plnou peněženku, levné energie a bezstarostný život. Pečení holubi totiž ne a ne vyletět.
Jan Urban
ANO dle Babiše volby vyhrálo, a když tomu výsledky neodpovídají, je třeba je vysvětlit
ANO ve volbách narazilo, ale porážka se v jeho podání mění v úspěch. Babiš s Havlíčkem předvádějí v povolebních diskusích disciplínu, v níž jde o schopnost vysvětlit, proč vyhráli, i když to tak na prvý ani druhý pohled nevypadá.
Jan Urban
Co ukazují volební čísla: Politici vysvětlují, proč vyhráli, a čísla se tiše smějí.
Volby skončily, politici se strojeně radují, konečné výsledky komunálních voleb však ukazují, že některé strany mají větší důvod k radosti než jiné. Podívejme se tedy na čísla, ne na tiskové konference.
Jan Urban
Koho by volila AI a podle čeho by se rozhodovala?
Umělá inteligence nemá volební hlas, politické zájmy ani příbuzné na kandidátkách. Má však jednu nepříjemnou vlastnost: když jí někdo předloží slib, může se zeptat, kdo ho zaplatí. A když politik odpoví, může se zeptat znovu.
Jan Urban
Lhotská prská, ale tentokrát nic nového: jen známá halucinace, že Brusel je nová vrchnost
Lhotská prská, že Brusel je nová vrchnost, nesděluje nám však, kdo je ta stará. Snad tím proboha nemyslí Moskvu: to by ji její vzor a učitel Klaus nepochválil.
|Další články autora
Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase
Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla...
Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?
Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci,...
Volby 2026 skončily, začíná sčítání hlasů. Kde sledovat výsledky online a kdy budou známé?
Volební místnosti se v sobotu 10. října ve 14 hodin uzavřely. Komunální a senátní volby 2026...
Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo
Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení...
Žvýkačky u pokladny už nestačí. Obchody kvůli samoobslužným pokladnám mění strategii
Znáte to: stojíte u pokladny a na poslední chvíli hodíte do košíku balíček žvýkaček nebo...
U Českých Budějovic najel vlak do kamenů na kolejích, policie hledá viníka
Osobní vlak narazil v pondělí večer na železniční trati mezi Českými Budějovicemi a Novou Vsí do...
Čím intenzivnější zážitek, tím větší klid v hlavě. Podnikatel promluvil o životě s ADHD
Nápady chce měnit ve výrobky během pár hodin, klid v hlavě nachází u sopek i na místech zasažených...
O podobě koalice na šumperské radnici by mohlo být jasno v úterý
Jednání o podobě budoucí koalice v Šumperku vede uskupení Nezávislá volba. Ve volbách sice skončilo...
V Horní Bříze na Plzeňsku staví studenti a učni oboru kamnářství chlebovou pec
Na zahradě Středního odborného učiliště stavebního v Horní Bříze na Plzeňsku začali studenti a učni...
Prodej, rodinný dům 3+1, Litostrov
Litostrov, okres Brno-venkov
3 675 000 Kč
- Počet článků 412
- Celková karma 21,11
- Průměrná čtenost 487x
K mým hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020