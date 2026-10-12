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Proč marketing ANO v Praze nepůsobí aneb Když spotřebitel zjistí, že džus je obarvená voda

Jan Urban
Politický marketing Andreje Babiše v Praze nefunguje. Zatímco leckde jinde nachází jeho marketingová receptura stále dost zákazníků, v hlavním městě dlouhodobě drhne. V čem je problém?

Bylo by snadné říct, že Pražené jsou chytřejší, vzdělanější, profesně zkušenější a méně naivní, a že neskočí tak na snadno na špek, kosteleckou uzeninu ani vodňanské kuře, a to i v akci. Věc je však složitější.

Babišův politický marketing stojí dlouhodobě na několika ingrediencích: jsem jeden z vás, ostatní vám nerozumějí, systém mi hází klacky pod nohy a já jediný vás před všemi těmi darebáky ochráním. K tomu pak stačí přimíchat trochu strachu, pořádnou dávku pocitu křivdy a jednoduchý slogan, který se vejde na billboard: například „makáme“. A pak protřepat, a podávat, tři krát denně, před jídlem i po jídle.

Není to zcela hloupý marketing. Emoce prodávají lépe než myšlenky, složité programy a vysvětlování, např. proč se státní rozpočet nechová jako rodinná peněženka. A když člověk slyší dostatečně dlouho, že za jeho problémy mohou jiní, nemusí už tolik přemýšlet, kdo vlastně drží státní pokladnu, co si z ní bere a píše pravidla, která se mu hodí. .

Jenže je tu drobný problém. Když se za obyčejného člověka vydává jeden z nejvýraznějších českých miliardářů, může se reklama trochu zadrhnout. Je to podobné, jako kdyby majitel supermarketového impéria vystoupil v reklamě v montérkách a vysvětloval, že jedině on rozumí lidem, kteří si nemohou dovolit drahé potraviny, a ceny potravin sám stanovoval. Montérky jsou možná autentické. Jen ta cenovka na jeho hodinkách působí rušivě.

Praha čte i po čarou

Praha není intelektuální skanzen, v němž by se všichni každé ráno probouzeli s ekonomickou teorií při ruce. I tady lidé podléhají emocím, reklamě a politickým zkratkám. Rozdíl je spíš v tom, že v hlavním městě se dlouhodobě setkává více lidí, kteří mají zkušenost s různými zdroji informací, mezinárodním prostředím, vysokými školami nebo prací v oborech, kde se nevyplácí věřit všemu, a je zvykem porovnávat sliby s výsledky.

Ani to samozřejmě neznamená, že každý Pražan pozná manipulaci na sto metrů. I mezi nimi jsou lidé, kteří si občas, pod označením 100% džus, koupí vodu s chemickým barvivem, jestliže je zrovna ve slevě. Reklama tu však častěji naráží na konkurenci: jiné názory, jiné zkušenosti a větší ochotu porovnávat, co říká, s tím, co skutečně může nabídnout. A právě tady začíná být pro Babišovu značku problém.

Mimo jiné i proto, že prodává obraz pronásledovaného outsidera a současně zkušeného manažera, vlastnícího obří podnikatelské impérium, který od přírody ví, jak řídit stát. Je to jakoby majitel kasina vysvětloval, že se celý život snaží bojovat proti hazardu.

Paměť voliče jako nepříjemná reklamace

Další komplikací je paměť. Politický marketing by nejraději začínal každé ráno od nuly. Nový slogan, nové video, nová fotografie s obyčejnými lidmi a staré problémy zametené pod koberec. Jenže voliči nejsou vždy zákazníci, kteří zapomenou na nepovedený nákup hned po cestě z obchodu.

Někteří si pamatují, že Babiš vstupoval do politiky s příslibem boje proti korupci a zavedení pořádku. A pamatují si i spory o střet jeho podnikatelských a politických zájmů, kauzu Čapí hnízdo, zakleknutí, i dlouholeté debaty o vlivu jeho podnikání a médií na veřejný život. Ty totiž dohromady vytvářejí obraz, který se s reklamním portrétem nezávislého zachránce společnosti příliš neslučuje.

A tak vzniká marketingový paradox: čím hlasitěji politik zdůrazňuje, že všichni ostatní kradou, tím naléhavěji se někteří voliči ptají, zda by se náhodou neměl podívat i do vlastního zrcadla. Reklamní agentura může vyměnit barvu etikety, přidat slovo „nový“ a objednat další billboardy. Nemůže ale spolehlivě vymazat historii výrobku.

Strach je dobrý prodavač. Jen ne každému.

Babišův politický marketing pracuje i s pocitem ohrožení a křivdy. Někdo vás připravuje o peníze, někdo vás přehlíží, rozhoduje proti vám. A pak přijde zachránce, který slíbí, že všem ukáže. Je to jednoduchý příběh, který má jasné role: oběť, viník a hrdina.

Tento přístup může být účinný tam, kde lidé zažívají dlouhodobou nejistotu. Kde mají pocit, že se jim životní podmínky zhoršují a že je nikdo neposlouchá. Neznamená to, že jsou méně inteligentní. Znamená to, že v takové situaci získává příslib rychlé záchrany větší vliv než složité vysvětlování.

Praha však není jednolitá skupina, v níž by se měli všichni stejně. I v hlavním městě existují nejistota, frustrace a lidé, kteří se cítí přehlíženi. Babišův problém tak není v tom, že by Pražané neznali strach. Je spíš v tom, že vyvolávání strachu nemusí stačit k získání těch, kteří u politiků hledají i důvěryhodnost a odpovědi na konkrétní otázky.

Když vám někdo každé ráno hlásí, že dům hoří, časem se možná začnete zajímat, jestli hoří opravdu.

Špatná receptura, nebo špatní zákazníci?

Volební rozdíly mezi Prahou a jinými částmi země mohou souviset s věkem, vzděláním, příjmy, profesní strukturou, životními zkušenostmi i odlišnými politickými prioritami.Samotný výsledek voleb nám neřekne, který z těchto faktorů rozhodl. A už vůbec nedokazuje, že každý volič jedné strany přemýšlí lépe než volič strany jiné.

Přesto tu může být důležitý rozdíl v tom, jaký příběh na koho zabírá. Politická reklama založená na obrazu pronásledovaného zachránce může fungovat tam, kde zkušenostem a očekáváním voličů odpovídá. Jinde může působit spíš jako reklama na zázračný lék, jehož výrobce tvrdí, že všechny ostatní léky jsou podvod.

A právě v tom může být poučení pro Babišův marketing. Ne každý problém se dá vyřešit novým sloganem a další dávkou rozhořčení. Praha není důkazem, že Babišova politická značka přestala fungovat. Je ale připomínkou, že ani nejdražší marketing nemá neomezenou moc. Protože nakonec existuje něco, co reklamní agentury nemají příliš rády: zákazník, který se zajímá o složení produktu.

A když zjistí, že údajně přírodní limonáda obsahuje hlavně vodu, barvivo a pořádnou dávku reklamních slibů, nepomůže ani nové balení. Může totiž dojít k nepříjemnému závěru, že problém není v obalu. Ale v tom, co je uvnitř.

Autor: Jan Urban | pondělí 12.10.2026 19:09 | karma článku: 9,36 | přečteno: 100x
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