Proč máme občas pocit, že dřív bylo lépe, i když se lépe žije dnes
„Za našich mladých let bylo vše lepší.“ Větu, kterou jsme slýchali od rodičů a prarodičů a při jejímž vyslovení se občas přistihneme i sami. Lidé jsou dnes nervóznější, děti pořád koukají do mobilů, potraviny jsou drahé, politici nestojí za nic a počasí není, co bývalo. Shrneme-li: dřív bylo lépe.
Nahlédneme-li však do statistik, vidíme něco trochu jiného. Žijeme v průměru téměř o deset let déle než před několika desetiletími. Dnešní domácnost má samozřejmý přístup k internetu, počítači, mobilu, pračce, automobilu a desítkám dalších věcí, které dříve buď nebyly, nebo byly luxusem; v roce 2024 mělo například internetové připojení 89 % českých domácností.
Průměrná mzda vzrostla od roku 1989 z přibližně 3 170 Kčs na více než 49 tisíc korun. Po očištění o růst cen je dnešní kupní síla průměrné mzdy zhruba dvaapůlkrát až třikrát vyšší. A hezkým příkladem je i auto: v roce 1989 stála Škoda Favorit 136 L asi 27, 5 průměrných měsíčních mezd. Dnes na základní nové auto potřebujeme zhruba deset až třináct průměrných mezd. A to nepočítáme, že dnešní auto je z hlediska bezpečnosti, komfortu i výbavy úplně jiná liga.
Neznamená to, že se dnes každému žije třikrát lépe, znamená to ale, že věta „dřív jsme si žili lépe“ má ke statistické pravdě daleko. Objektivní ekonomický pokrok se dostává do rozporu se subjektivním pocitem, že se nám žije hůř. Proč tomu je?
Růžové vzpomínky
Mozek není statistický úřad, a minulost, jak si ji pamatujeme, neodpovídá vždy tomu, jaká byla. Naše paměť je tak trochu cenzor, který si z minulosti vybírá jednotlivé scény, a poněkud podezřele často ty příjemné.
Pamatujeme si prázdniny u babičky, první auto, výlety, kamarády a dobu, kdy jsme byli mladší. Poněkud méně si vybavujeme fronty, nedostatkové zboží, dlouhé čekání na některé služby, omezené možnosti cestování nebo obavy, které jsme tehdy považovali za samozřejmé.
Tento jev se v psychologii nazývá „rosy retrospection“, a jde o tendenci pamatovat si minulost růžověji, než skutečně byla.
Problém není jen v paměti: jsme obklopeni strašáky
Když se před třiceti lety stala někde ve světě katastrofa, mohli jsme se o ní dozvědět večer v televizi, nebo také vůbec. Dnes ji máme v telefonu za několik minut.
Válka, vražda, povodeň, teroristický útok, ekonomický krach, nová nemoc, politický skandál. Každou hodinu dostáváme další důkaz, že svět je nebezpečné místo. A často navíc nejde o důkaz, ale spíš fikci, kterou se někdo snaží získat naši pozornost, například tvrzením, že „stojíme na hraně útesu“, i když nám ve skutečnosti hrozí jen to, že se trochu sklouzneme po zadku.
A náš mozek na to není připraven. Špatná zpráva přitahuje pozornost mnohem silněji než dobrá, a její autoři to vědí. Výsledkem je tak poněkud absurdní situace: svět může být objektivně bezpečnější, ale my dostáváme každou chvíli „důkaz“, že se právě zbláznil.
Je tvrzení, že se dnes máme lépe, skutečně fér?
Neplatí to vždy. Dnešní člověk řeší i problémy, které jeho dědeček neznal. Bydlení je pro mnoho mladých lidí obtížně dostupné. Neustálé srovnávání se s ostatními na sociálních sítích vytváří tlak, a pocit vlastní nedostatečnosti, který předchozí generace neznaly.
Česká ekonomika navíc zažila v posledních letech inflaci, která lidem skutečně ukrojila část kupní síly i majetku. Reálné mzdy se sice v roce 2025 opět zvýšily o zhruba 4–5 %, ale předchozí inflační šok zcela nezmizel.
A navíc: životní úroveň není totéž, co pocit štěstí.
Je tak docela možné, že se vám v roce 1985 v jistém ohledu žilo lépe. Byli jste mladší, zdravější, měli méně starostí a večer vám nikdo neposílal deset pracovních e-mailů. Svět sice možná nebyl lepší, jen jste měli méně bolesti zad, méně starostí o děti a poněkud optimističtější představu o tom, co vás čeká.
A možná jsme se ve všem opravdu neposunuli jen dopředu. Neplatí totiž, že každá změna, byť budí dojem pokroku, je k lepšímu. Máme více pohodlí, ale také více informací. Více možností, ale také více rozhodování. Více svobody, ale také větší odpovědnost za vlastní život.
Dříve svět kolem nás rozhodoval v mnoha ohledech za nás. Dnes si můžeme vybrat téměř všechno – práci, partnera, dovolenou, hypotéku, investice, restauraci i způsob, jakým strávíme večer. A máme-li na výběr ze stovek možností, začneme paradoxně s odstupem času přemýšlet, jestli jsme si vybrali správně.
Člověk se tak někdy může cítit hůř, i když nežije v horším světě. Někdy mu k tomu stačí vědět o světě příliš mnoho. A jestliže nám život dával dříve méně možností, dával nám také méně příležitostí pokazit si ho vlastním rozhodnutím. Dnes si můžeme vybrat téměř všechno. K tomu jsme však dostali i jednu nepříjemnou novinku: odpovědnost za to, co jsme si vybrali či zkazili sami.
Jan Urban
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K mým hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020