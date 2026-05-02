Proč je „náš“ zloděj lepší než ten „jejich“: Psychologie dvojího metru voličů u korupce
Najednou začneme hledat kontext, mluvit o kampani nebo nad tím prostě mávneme rukou, a řekneme, že ti druzí jsou ještě horší. Proč jsme, nebo aspoň někteří z nás, tak neuvěřitelně pokrytečtí?
Nejde nutně o hloupost. Laická psychologie k tomu říká, že přání je otcem myšlenky, a „vědecká psychologie“ hovoří o prehistorickém nastavení naší mysli, které přetrvalo do našich dob.
Smečky a kmeny
Lidský mozek je evolučně naprogramován k ochraně své vlastní „smečky“, později kmene. Ochrana vlastního kmene a příslušnost k němu byla totiž v naší historii zárukou přežití. A politická strana dnes mnohdy či pro některé z nás psychologicky funguje jako moderní kmen.
„Útok“ na našeho lídra tak bereme osobně – jako ohrožení nás samotných včetně naší představy, že jsme sluší lidé. Přiznání jeho chyby je bolestivé i proto, že nabourává naše přesvědčení, jsme si svého lídra zvolili správně. A tak, abychom se vyhnuli pocitu selhání, si realitu raději upravíme: přešlap lídra bagatelizujeme nebo si namluvíme, že kradl pro ‚naše společné dobro‘.
Náš mozek zkrátka raději ohne fakta, než aby přiznal chybu v úsudku. „Kradl, ale v zájmu nás všech“, řekneme si.
Naše mysl navíc, aby této šlamastice předešla, aktivně vyhledává informace, které potvrzují to, co už si myslíme. Pokud věřím, že můj politik je čestný, budu číst jen články, které ho brání. Ty, které ho usvědčují, podvědomě přeskočím jako „nedůvěryhodné“
Vědecký důkaz: Psycholog Drew Westen prováděl během amerických voleb výzkum pomocí funkční magnetické rezonance (fMRI). Zjistil, že když jsou lidem předloženy důkazy o lžích jejich oblíbeného kandidáta, mozková centra zodpovědná za logické uvažování prakticky „vypnou“. Naopak se rozsvítí emocionální centra, která hledají způsob, jak informaci vytěsnit. Jakmile mozek najde omluvu, zaplaví ho dopamin – pocit úlevy a odměny.
Teorie „Menšího zla“ a morální kredity
Psychologové navíc popsali jev zvaný morální licencování. Pokud věříme, že náš politik bojuje za „správnou věc“ (např. ochranu tradic, ekologii nebo sociální jistoty), v našich očích si tím nasbíral „morální kredity“. Ty pak nevědomky používá k „zaplacení“ svých hříchů.
Říkáme si: „Možná si něco vzal bokem, ale aspoň nás brání před [doplňte nepřítele].“ U opozice tyto kredity nevidíme, takže vidíme jen ten hřích.
Vědecký důkaz: Experimenty ukázala, že lidé vnímají korupci mnohem mírněji, pokud politik zároveň doručuje dobré ekonomické výsledky. Říkáme tomu „obchod s korupcí“ – tolerujeme nečestnost výměnou za pocit bezpečí nebo prosperity.
Informační bubliny
V digitální době k tomuto selektivnímu vnímání reality napomáhají i algoritmy sociálních sítí. Ty nám totiž, na základě znalosti našich reakcí a názorů, servírují spolu s informacemi i omluvy pro ty „naše“, a špínu na „ty druhé“.
Když tak o kauze informují spřátelená média, často ji rámují jako „pseudokauzu“ nebo „útok konkurence“. Náš mozek tak nekriticky přijímá vysvětlení, které se mu hodí do krámu, a ignoruje důkazy, které by vyžadovaly názor změnit.
Halo efekt
Svou roli při tom všem sehrává i tzv. halo efekt: když k někomu cítíme – a to z jakéhokoli důvodu - sympatie, máme tendenci mu automaticky připisovat i další pozitivní vlastnosti, jako je například čestnost, aniž bychom se o nich přesvědčili. Pokud se pak objeví důkaz o korupci, naše mysl ho vyhodnotí jako anomálii, nikoliv jako charakterový rys.
U politiků, které nemáme rádi, funguje Halo efekt přesně naopak – korupce jen potvrzuje náš předpoklad, že jsou to celkově špatní lidé.
Co s tím: cesta k politické dospělosti
Prvním krokem je přiznat si, že nikdo z nás není vůči těmto klamům imunní. Naše morální hodnocení druhých je silně ovlivněno tím, ke komu cítíme loajalitu.
Opakem tohoto sklonu je politická dospělost. Je to schopnost vystoupit z dětského, černobílého vidění světa (“my hodní“ vs. „oni zlí“).
Dospělý volič si uvědomuje, že politik není jeho spasitel ani člen rodiny, ale zaměstnanec státu. A projevem politické dospělosti je tak schopnost:·
- přijmout fakt, že i „moje“ strana a její představitelé mohou mít chyby.
- kritizovat lídra, kterého jsem volil, aniž bych cítil, že tím popírám sám sebe.
- vnímat pravidla jako důležitější než momentální vítězství v průzkumech.
Závěr
Naše mysl nás bude vždy svádět k tomu, abychom byli k „našim“ shovívaví. Ale skutečná demokracie stojí na schopnosti měřit stejným metrem.
Korupce totiž neničí jen finance státu, ale především důvěru v systém. Protože korupce, defraudace či dotační podvod zůstává korupcí, i když se na nás její aktér hezky usmívá z „našeho“ billboardu.
Jan Urban
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020