Proč Babiš potřebuje Brusel: Krutá pravda a červený hadr pro odpůrce EU
Diskuse na českém internetu mají jednu stabilní jistotu. Kdykoli se objeví téma Evropské unie nebo Andreje Babiše, okamžitě se rozhoří svatá válka. Přicházejí ti, kteří tvrdí, že Brusel je totalitní hydra, která nás chce zničit, a ti, často titíž, kteří věří, že premiér je národní hrdina, který nás před tou hydrou zachrání.
Co se stane, když z této rovnice škrtneme emoce, zapneme kalkulačku a podíváme se na čistá, pravdivá fakta? Výsledek je pro skalní stoupence Babiše a odpůrce EU bolestivý.
Mýtus č. 1: Brusel nás ožebračuje
Oblíbený narativ odpůrců EU říká, že z nás Unie jenom pumpuje peníze a diktuje nám, jak máme žít.
Jaká je realita? Česká republika je od svého vstupu do EU v roce 2004 takzvaným čistým příjemcem. To znamená, že z evropského rozpočtu dostáváme dlouhodobě výrazně více peněz, než do něj odvádíme. Do dnešního dne tvoří tento čistý zisk pro český rozpočet více než jeden bilion (přesně 1,3 bil.) korun. Tedy více než tisíc miliard. Pokud si tuto částku dokážete představit, pak vás obdivuji.
Tyto peníze neskončily v kapse žádných „woke neziskovek“, jak s oblibou tvrdí internetoví plivníci, ale v naprosto hmatatelných věcech: jde o tisíce kilometrů opravených silnic a železnic, modernizace nemocnic a nákup špičkových přístrojů, čističky odpadních vod a zateplení škol v každé druhé obci.
Tvrdit, že nám EU ekonomicky škodí, je jako tvrdit, že vás ožebračuje soused, který vám každý měsíc posílá příspěvek na rekonstrukci baráku.
Mýtus č. 2: Babiš – hrdinný bojovník proti unijnímu diktátu
Andrej Babiš na sociálních sítích a mítincích mluví o suverenitě, kritizuje diktát Bruselu a varuje před evropskými regulacemi. Jeho voliči mu tleskají jako ochránci českých zájmů.
Jaká je realita? Nikdo v této zemi nepotřebuje integrovanou Evropskou unii víc než holding Agrofert. Celé podnikání šéfa hnutí ANO je totiž postaveno na dvou pilířích, které bez EU okamžitě kolabují: na evropském jednotném trhu a na evropských dotacích.
Dotační šampion: Agrofert je jedním z největších příjemců zemědělských a průmyslových dotací v České republice. Jsou to právě ty unijní peníze, které pomáhají financovat modernizaci chemiček, stavby pekáren nebo provoz obřích polností. Když Babiš hřmí proti Bruselu, kritizuje instituce, která jeho holdingu ročně posílá miliardy korun z kapes evropských daňových poplatníků.
Hranice bez cel: Jako obří exportér chemických produktů a potravin Agrofert životně závisí na tom, aby neexistovala žádná cla, kontroly na hranicích a aby platila jednotná evropská pravidla. Skutečný odchod z EU (Czexit), po kterém někteří jeho radikálnější voliči volají, by Agrofert ekonomicky zlikvidoval během několika týdnů.
Dokonalá marketingová symbióza
Proč tedy ten protievropský tón? Protože je to geniální politický byznys plán.
Andrej Babiš jako premiér v Bruselu poslušně odkýval naprostou většinu unijních dohod včetně základních obrysů Zelené dohody (Green Dealu), ze kterých se dnes dělají v kampaních strašáci. Věděl, že s nimi přitečou další miliardy. Hned se ale vrátil do Prahy, nasadil jinou čepici a začal na ty samé dohody nadávat v médiích, aby potěšil své protestní voliče.
Je to tak dokonalý paradox: Skalní odpůrci EU volí člověka, jehož byznys model je stoprocentně závislý na penězích z EU, a tento člověk jim slibuje, že je před tou samou EU zachrání.
Co z toho plyne?
Fakta jsou neúprosná. Můžeme mít tisíc oprávněných výhrad k bruselské byrokracii, nesmyslným regulacím nebo přebujelé administrativě. Ale čistě z ekonomického hlediska je pro Českou republiku – a speciálně pro největší domácí holdingy – členství v EU tou nejvýnosnější dohodou, jakou jsme kdy podepsali.
Až vám tedy bude někdo příště tvrdit, jak moc nám Unie ubližuje a jak moc proti ní zastánci našich lidí bojují, stačí se podívat na výroční zprávy o dotačních příjmech. Peníze totiž nelžou. Na rozdíl od politického marketingu. Znali to už ve starém Řecku a říkali tomu hypocrisis. Z tohoto kořene pochází i český výraz „pokrytec“.
Jan Urban
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Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
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