Příručka pro stoupence ANO: Jak vysvětlit ztrátu nároku pana premiéra na některé dotace
Evropská komise v oficiální odpovědi protikorupční organizaci Transparency International potvrdila, že premiér a předseda hnutí ANO Babiš zůstává ve střetu zájmů. Pod stanoviskem, které zveřejnila, je podepsána ředitelka Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Elisabeth Wernerová.
Abychom ANO v této situaci pomohli, připravili jsme pro jeho propagandisty i spřízněné duše následující příručku, která jim pomůže čelit útokům nepřátel. Samozřejmě nezištně, zcela bezplatně.
Vážení propagandisté hnutí ANO a především státní úředníci, kteří mají rozhodovat o dotacích Agrofertu!
Evropská komise nám opět trochu komplikuje život. Dospěla k závěru, že Andrej Babiš je údajně v tzv. střetu zájmů a že jeho svěřenský fond RSVP Trust tento problém prý dostatečně neřeší. Následně pozastavila proplácení příslušných výdajů z části evropských fondů. Situace by mohla využít opozice, a proto je třeba ji čelit a náležitě bagatelizovat.
Argument první: Brusel nám nemá co poroučet
Doporučená formulace: „Česká republika je suverénní stát a o českých dotacích rozhodují české úřady.“
Výborný argument. Suverenita je oblíbená zejména tehdy, když se nám nelíbí pravidla, která jsme jako členové Evropské unie přijali. Ještě lepší je dodat, že Brusel nemůže českým občanům diktovat, komu mají peníze dát.
Jistou komplikací je, že část těchto peněz pochází právě z evropského rozpočtu. Ale to není důvod argument opouštět. Vysvětlete voličům, že evropské peníze jsou přece také naše peníze. A pokud Brusel odmítne proplatit výdaje, které neodpovídají jeho pravidlům, je třeba důrazně upozornit, že nám upírá naše vlastní peníze.
Argument druhý: Babiš přece Agrofert nevlastní
Tady máme ještě silnější kalibr. Pan premiér akcie Agrofertu převedl do svěřenského fondu. Z toho lze vyvodit, že Agrofert nevlastní, nebo aspoň nevlastní přímo. A jestliže jej nevlastní přímo, nemůže přece být ve střetu zájmů.
Pokud Evropská komise namítne, že samotná změna vlastnické struktury nemusí odstranit ekonomické zájmy ani možnost vlivu, doporučujeme námitku zopakovat pomaleji. „Ale vždyť jsem ty akcie převedl!“ V případě potřeby lze připojit další větu pana premiéra: „Co mám ještě udělat?“
To je zvlášť účinné, protože pozornost veřejnosti se přesune od otázky, zda bylo řešení dostatečné, k otázce, zda už toho premiér náhodou nemá dost.
Právníci by mohli namítnout, že rozhodující nejsou jen názvy smluv a fondů, ale také jejich skutečné fungování, práva zúčastněných osob a ekonomické důsledky. Takové lidi bychom pak měli neprodleně pozvat do televizní diskuse, kde budou mít na odpověď třicet sekund.
Argument třetí: Nenároková dotace je přece jen možnost
Toto je argument pro pokročilé propagandisty. Nenároková dotace, o které Brusel hovoří, není automatickým právem každého žadatele. O jejím přidělení se rozhoduje podle stanovených podmínek a příslušných pravidel.
Z toho ovšem nelze vyvozovat, že stát smí tato pravidla ignorovat. Právě zde se tak nabízí elegantní jazyková operace. Řekněme, že Agrofert o dotaci požádal. Pak můžeme zdůraznit, že má právo podat žádost, že musí být posouzena individuálně a že o ní rozhodují příslušné úřady. A to všechno může být naprostá pravda. A potom nenápadně přejděme k závěru, že by tedy dotaci měl dostat.
Mezi větami „žádost musí být posouzena“ a „žádosti musí být vyhověno“ leží pochopitelně právní rozdíl. Politická komunikace však nabízí možnost tento rozdíl překlenout jednou větou, třemi tiskovými konferencemi a pěti rozhovory pana premiéra.
Pokud dotaci nakonec nedostaneme, můžeme alespoň prohlásit, že jsme se stali obětí politické diskriminace. A pokud ji dostaneme, je to důkaz, že jsme od začátku měli pravdu. Tomu se říká argumentace s garantovaným vítězstvím.
Argument čtvrtý: Když dotaci nezaplatí Brusel, není se čeho bát
Argumentovat zde doporučujeme opatrně, ale rozhodně. Pokud evropské peníze nepřijdou, český stát může být vystaven otázce, kdo ponese náklady. Proč tedy nezdůraznit, že české úřady musí postupovat podle českého práva a chránit české podniky?
Má to sice drobnou nevýhodu: pokud by stát vyplatil podporu v rozporu s pravidly EU, mohl by nést finanční následky sám. Evropská komise totiž nemusí takový výdaj ze svého rozpočtu proplatit. Ale i to se dá komunikačně zvládnout.
Řekněme, že stát chrání české zemědělství. Neříkejme, že daňoví poplatníci mohou nakonec zaplatit účet. A už vůbec nezmiňujme, že by stejné peníze pomohly menším zemědělcům, kteří žádné svěřenské fondy nepotřebují. To by totiž mohlo otevřít nepříjemnou otázku, zda je cílem dotační politiky podpora zemědělství, nebo podpora konkrétního zemědělského impéria.
Argument pátý: Ani úředníci se nemají čeho bát
Toto je nejdůležitější kapitola celé příručky.
Vážení úředníci, kteří máte rozhodovat o dotacích Agrofertu! Především zachovejte klid.
Opoziční politici, jako např. jakýsi Kupka vám budou vysvětlovat, že máte postupovat v souladu se zákonem. Právníci vám budou předkládat stanoviska. Někteří podnikatelé možná budou tvrdit, že oni mají na peníze nárok. A média budou chtít vědět, kdo za případné chyby odpovídá.
Vaším úkolem je nenechat se znervóznit. Pokud máte pochybnosti, konzultujte je s našimi právníky. Pokud pravidla vyžadují individuální posouzení, proveďte je. Pokud existují pochybnosti o střetu zájmů, řádně je zdokumentujte.
A hlavně: nenechte si namluvit, že byste se mohli dostat při výplatě dotací Agrofertu do problému. Je třeba chápat, že úředníci mají rozhodovat nezávisle, podle zákona a bez politického tlaku. Jinak by totiž někdo mohl nabýt dojmu, že se od nich očekává poslušnost místo odborného úsudku.
A to by bylo velmi nepříjemné. Zvlášť pro úředníky, kteří by jednou museli vysvětlovat, proč uvěřili politickým prohlášením namísto vlastního právního posouzení.
Závěrečné doporučení: Když fakta nepomáhají, změňte téma
Vážení kolegové z ANO, evropské rozhodnutí sice představuje drobnou nepříjemnost, ale nelze z něj vyvodit, že Agrofert přijde o všechny dotace. Nelze možná tvrdit, že nemá žádný dopad, ale právě proto doporučujeme následující komunikační strategii:
Pokud se někdo zeptá na střet zájmů, mluvte o suverenitě. Pokud se zeptá na svěřenský fond, mluvte o tom, že premiér už akcie převedl. Pokud se zeptá na evropské peníze, mluvte o českých zemědělcích. Pokud se zeptá na české peníze, mluvte o nespravedlnosti Bruselu. A pokud se zeptá, kdo zaplatí případné chyby, připomeňte, že vláda má jiné priority.
Především však nikdy nepřipusťte, že existuje jednoduché řešení: odstranit pochybnosti o střetu zájmů tak, aby nebylo nutné přesvědčovat veřejnost, úředníky ani evropské instituce, že problém vlastně neexistuje.
Koneckonců, politika je umění možného. A politická propaganda je umění vysvětlit, že i nemožné je možné, pokud se na něj podíváme ze správného úhlu.
A pokud by snad někdo trval na tom, že dotace mají být vypláceny podle pravidel, nikoli podle politických přání, doporučujeme poslední argument: „Vždyť my chceme jen rovné podmínky pro všechny.“
Jan Urban
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