Prezident republiky pod podrážděným dohledem blogového oddělení životních mouder
Člověk tak občas narazí na text, u kterého si není jistý, zda čte politickou analýzu, psychologický posudek, motivační coaching nebo lehce rozrušený facebookový status převedený do formátu blogu.
Politologie mezi pocitem a cappuccinem
Text začíná nenápadně, skoro lidsky. Autorka má „pocit“. Něco na ni „působí“. Něco jí „připadá“. Čtenář očekává skromnou osobní úvahu. Jenže během několika odstavců se z osobního dojmu stává kategorický výklad světové politiky, ústavního práva a internetovou „psychologie moci“ pro věčné začátečníky.
Moderní veřejná debata totiž textem zřejmě dospěla do nové a fascinující fáze: dříve bylo třeba argumentů, dnes stačí silnější pocit, nebo aspoň tvrzení, že ho máme.
Prezident jako brigádník první den v práci
Zvláštní „půvab“ textu spočívá v jeho mentorské energii. Prezident republiky je zde popisován skoro jako nejistý nováček, kterému zkušenější kolegyně vysvětluje, že „politika není procházka růžovým sadem“. Což je mimochodem a zcela originální a nádherná věta.
Obzvlášť když je adresována člověku, který velel armádě, pohyboval se v nejvyšších strukturách NATO, a pravděpodobně zažil o něco tvrdší prostředí než poradu redakční rady facebookové skupiny „Naštvaní realisté“.
Ale nebuďme malicherní. Každý prezident občas potřebuje, aby mu někdo vysvětlil život. A kdo jiný by to měl udělat než blogový komentář psaný tónem personalistky po dvoudenním kurzu leadershipu?
Tvrdá politika: když se cynismus vydává za dospělost
Nejkrásnější moment přichází ve chvíli, kdy se čtenář dozví, že vydírání, nátlak a mocenské hry jsou vlastně standardní součástí politiky. Tón textu naznačuje: „Ano, je to odporné. Ale dospělí lidé to přece musí chápat.“
A zde se dostáváme k jednomu z největších omylů moderního veřejného prostoru, který autorka zapálení sdílí: čím déle člověk pozoruje cynismus, tím více začíná věřit, že cynismus je totéž co moudrost.
Vzniká tak zvláštní filozofie: pokud vám vadí manipulace, jste naivní, pokud vám vadí vydírání, nerozumíte politice, pokud ještě věříte na nějaké principy, patrně potřebujete „dospět“. Morální problém se tak elegantně mění v problém psychické odolnosti oběti.
To je mimochodem velmi efektivní trik. Používá se nejen v politice, ale i v toxických firmách, šikanózních institucích a občas i v rodinách: „Problém není systém. Problém je, že jste moc citlivý.“
Ústava jako emocionální doporučení
Další fascinující disciplínou textu je práce s ústavou. Pasáže, které jí věnuje neoplývají přílišnou konkrétností, spoléhají spíše na pocity, a jsou tak něčím mezi právní analýzou, astrologií, a čtením nálad ve společnosti podle komentářů pod článkem.
Ústavní kompetence zde nepůsobí jako soubor pravidel, ale jako emocionální doporučení: „Prezident by se měl chovat tak, aby nepůsobil slabě.“ Což je mimochodem nádherný posun od právního státu k psychologii dominance.
V této logice by příště mohl Ústavní soud rozhodovat například podle „energie“ nebo „síly charismatu“ jednotlivých aktérů.
Národní akademie dojmové analytiky
Celý text je tak krásnou ukázkou nového veřejného fenoménu: dojmové expertizy. Dříve lidé říkali: „Nevím.“ Dnes říkají: „Nevím přesně, jak funguje ústava, ale mám velmi silný pocit.“ A síla pocitu nahrazuje znalost, kontext, fakta, i elementární schopnost pochybnosti o vlastním úsudku.
Veřejný prostor pod vlivem podobných textů začíná připomínat nekonečný seminář, kde si všichni navzájem vysvětlují svět pomocí intuice, emocí a lehce podrážděného tónu.
Když text kritizuje školku a sám sedí v pískovišti
Největší ironie ale přichází v okamžiku, kdy článek kritizuje údajně „dětskou“ komunikaci politiků.
Protože právě tehdy si čtenář uvědomí, že celý text místy působí jako sebevědomá verze internetové diskuse pod článkem o cenách másla. Nejzábavnější na něm je ta fascinující jistota, s jakou se zaměňují dojmy za analýzu, cynismus za zkušenost a mentorské povýšenectví za hluboký vhled do fungování světa spojený s představou, že člověk právě zachránil republiku jedním blogovým příspěvkem.
Jan Urban
- Počet článků 225
- Celková karma 17,64
- Průměrná čtenost 435x
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020