Přesvědčivost, osobní zralost a umění nevyhrát: asertivita vs. empatie
Skutečná přesvědčivost vypadá jinak, a pro naše ego je možná občas trochu bolestivější. Spočívá totiž v umění nevyhrát, nebo nevyhrát za každou cenu včetně narušení vztahu s druhými.
Ti nejpřesvědčivější lidé, které znám, mají jednu fascinující schopnost: dokážou za určitých okolností nechat rozhovor o určitém názoru otevřený. Jde o to, že na druhé netlačí.
Chápou, že názor druhého není jen skládačka z faktů, kterou stačí „opravit“ lepším argumentem. Často je tento názor spíše psychické brnění – neprostupná vrstva vytvořená z nejrůznějších starých strachů, snahy o loajalitu či prožitých traumat. A když někomu takové přesvědčení bereme, neútočíme na jeho znalosti a logiku, ale na jeho osobnost a pocit bezpečí.
Zralý člověk ví, že v takovou chvíli se dotyčný nebude rozhodovat podle „pravdy“, ale podle míry svého ohrožení. A proto volí raději uchování vztahu s druhou osobou, než své vítězství v debatě.
Past jménem „musíš mě pochopit“
Většina z nás bojuje s nutkavou potřebou, aby ostatní náš názor přijali. Když vidíme, že nás nepochopili, nebo si myslí něco „zkresleného“, cítíme téměř fyzický neklid. Máme pocit, že když dodáme ještě jeden argument, ještě jednou svůj názor upřesníme a vysvětlíme, tak ten druhý konečně „procitne“.
Jenže tahle křečovitá snaha o přesvědčení druhých není (jen) o hledání objektivity. Je spíš reakcí na naši vlastní úzkost. Lidé, kteří téměř silou či urážek druhé strany prosazují svůj pohled na věc, totiž často nevědomky sdělují smutnou pravdu: v danou chvíli jim na jejich pravdě záleží víc než na vztahu člověku, který stojí proti nim. Pro momentální vítězství v hádce jsou ochotni obětovat vztah, blízkost, ale i dlouhodobou důvěru. Nedokáží totiž žít s představou, že někdo jiný, možná i na záladě svých vlastních zkušeností, se na věc dívá jinak
Mistrovská rovnováha: Asertivita potkává empatii
Skutečná přesvědčivost a osobní zralost spočívá v nalezení křehké rovnováhy mezi asertivitou a empatií. Asertivita nám dovoluje znát svou pravdu a stát si za ní, aniž bychom ji museli křičet do světa. Empatie nám umožňuje vidět, že ten druhý na naši pravdu možná právě teď „nemá kapacitu“.
Zralý člověk však neléčí svůj neklid tím, že někoho převálcuje. Uvědomuje si, že pokud někoho „přesvědčí“ silou, nezískal spojence, ale jen umlčeného oponenta. Rozumí tomu, že vztah, ve kterém je prostor pro odlišnost (i tu chybnou), je cennější než shoda vynucená tlakem.
Představme si, že se snažíme příteli vysvětlit své životní rozhodnutí. On ho shodí arogantní poznámkou. Naše nezralé já chce okamžitě spustit patnáctiminutovou obhajobu, aby pochopil, jak hluboce se mýlí. Naše zralé já – v oné rovnováze – si uvědomí, že on na váš úhel pohledu v dané chvíli nemá. A tak jen pokrčíme rameny a necháte ho u jeho (mylného) závěru, protože ten přítel je vám dražší než vaše ego.
Vítězství bez boje
Paradoxem je, že lidé, kteří ovládají „umění nevyhrát“, bývají nakonec slyšeni nejvíc. Ne proto, že by měli neprůstřelné důkazy, ale proto, že z nich nevyzařuje pocit vlastního ohrožení.
Vědí, že skutečné porozumění a přesvědčivost není silový sport. Že k tomu, aby někdo pochopil náš svět, potřebuje především pocit bezpečí, který si s ním spojí, ne sprchu argumentů. Pravda se totiž nepotkává s logikou, ale s připraveností. A ta někdy potřebuje čas.
Zralý člověk tak pochopil jednu z největších ironii života: Skutečnou autoritu, ve společnosti i ve vztazích získáváme v momentě, kdy přestaneme mít potřebu v nich názorově vyhrávat.
Jan Urban
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020