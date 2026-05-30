Přestal vás život bavit: odstěhujte se tam, kde je vzduch vidět

Existuje věc, na které se ekonomové, lékaři, ekologové i statistici překvapivě shodnou. Jde o fakt, že životní prostředí má výrazný vliv na naše zdraví, nemocnost i délku života. Proti nim stojí ti, pro něž jde o „alarmismus“.

Přesvědčení, že kvalita životního prostředí má poměrně výrazný vliv na naše zdraví i délku života, není ničím revolučně novým. Už naše babičky tušily, že je lepší dýchat lesní vzduch než kouř z komína. Dnes jen disponujeme doslova miliony dat, které jejich intuici potvrzují.

Země s čistším ovzduším, kvalitnější pitnou vodou, nižším znečištěním půdy a rozumnou ochranou přírody mají nižší výskyt respiračních onemocnění, méně kardiovaskulárních chorob a vyšší střední délku života. Naopak tam, kde je možné sledovat západ slunce skrze průmyslový smog i o půlnoci, bývají zdravotní statistiky poněkud méně příznivé.

Vzduch, který se dá krájet

Nejlépe zdokumentovaný je vliv znečištěného ovzduší. Jemné prachové částice PM2.5 pronikají hluboko do plic a následně i do krevního oběhu. Výsledkem nejsou jen astmatické potíže, ale také vyšší riziko infarktů, mrtvic, rakoviny plic a dalších chronických onemocnění.

Jinými slovy: lidské plíce byly evolučně navrženy pro kyslík. Ne pro směs sazí, těžkých kovů a chemických experimentů z nejbližší průmyslové zóny. Není proto náhodou, že země s nejvyšší délkou života bývají zároveň zeměmi s vyšší kvalitou vzduchu.

Voda není jen dekorace

Podobně funguje i kvalita vody. Ve státech s nezávadnými vodními zdroji jsou infekční onemocnění výrazně méně častá. Tam, kde pitná voda připomíná laboratorní pokus nebo společenskou hru „hádej, co v tom plave“, bývá situace poněkud komplikovanější.

Historici zdravotnictví dokonce tvrdí, že čistá voda zachránila více lidských životů než většina lékařských objevů dohromady. Je to poněkud nespravedlivé vůči moderní medicíně, ale bakterie mají nepříjemný zvyk nečíst odborné články.

Délka života není náhoda

Když se tak podíváme na statistiky, najdeme pozoruhodně nudný vzorec. Mezi země s nejvyšší délkou života patří zpravidla státy, které kromě kvalitního zdravotnictví disponují také relativně čistým životním prostředím, a nižší ekologickou zátěží. Čím čistší vzduch a voda, tím zdravější populace. Žádná velká záhada se nekoná.

Samozřejmě nejde jen o ekologii. Do hry vstupuje bohatství země, zdravotní péče, vzdělání, životní styl i sociální podmínky. Přesto je životní prostředí jedním z těch faktorů, které nelze jednoduše obejít. Můžete přestat kouřit, začít běhat a jíst brokolici. O něco složitější je přestat dýchat.

Jak bránit vlastnímu zdraví

Právě proto je fascinující sledovat některé veřejné debaty. Kdykoli se objeví návrh na omezení emisí, ochranu krajiny, podporu čistších technologií nebo zpřísnění ekologických standardů, část veřejnosti reaguje téměř alergicky.

Ekologická politika Evropské unie je označována za šílenství, ekologické iniciativy za útok na normální život a lidé upozorňující na zhoršování životního prostředí bývají občas vykreslováni jako fanatičtí alarmisté, kteří si vymýšlejí problémy jen proto, aby ostatním zkomplikovali život.

Je to zvláštní. Když někdo upozorňuje na riziko vysokého krevního tlaku, většinou mu neříkáme „zdravotní alarmista“. Když hasiči upozorní na riziko požáru, neobviňujeme je z alarmistické propagandy. U životního prostředí však občas vzniká dojem, že největším problémem není znečištění, ale člověk, který na něj upozorní.

Pochopení pro odpůrce ekologických opatření

Měli bychom však být spravedliví. Možná bychom neměli příliš kritizovat lidi, kteří bojují proti ekologickým opatřením, zesměšňují ochranu přírody nebo považují každou snahu o zlepšení kvality ovzduší za civilizační katastrofu.

Možná je jen špatně chápeme. Možná totiž nechtějí žít déle. Možná už je život prostě přestal bavit. Jak jinak vysvětlit, že – ve jménu svobody – odmítají opatření, která podle většiny dostupných dat přispívají k tomu, aby lidé byli zdravější a žili déle?

Doporučení pro skutečné životní pesimisty

Pokud je však život opravdu omrzel, máme doporučení. Mohou se ve jménu pravděpodobnosti rozhodnout se přestěhování do Čadu.

Tato země patří mezi nejvíce znečištěné oblasti světa z hlediska koncentrace jemných prachových částic a současně zde lidé dosahují jedné z nejnižších středních délek života na světě – přibližně 54 let. Jde o pozoruhodnou destinaci pro všechny, kteří považují čistý vzduch, kvalitní vodu a dlouhý život za přeceňované výdobytky moderní civilizace.

Závěrem

Věc tak má svou ironii. Zatímco mnoho lidí tráví značnou část života hledáním receptu na dlouhověkost, část veřejné debaty se soustředí na boj proti opatřením, která k této dlouhověkosti prokazatelně přispívají.

Sledujeme tak střet dvou skupin lidí: těch, kteří by rádi, aby se životní prostředí zlepšovalo, a těch, kteří jim vysvětlují, že čistší vzduch, zdravější voda a delší život jsou nebezpečné ideologické experimenty. A protože se snažíme být tolerantní, nezbývá než dodat: rozumíme vám. Pokud už vás život přestal bavit, je takový postoj vlastně docela logický, statistiky zdraví a délky života vám brzy dají za pravdu.

Autor: Jan Urban | sobota 30.5.2026 12:56 | karma článku: 0 | přečteno: 15x

Jan Urban

Zazvonil zvonec… a zdravý rozum odešel na dovolenou

Největší výhodou popírání složitých problémů je, že člověk nemusí nic znát ani o ničem přemýšlet. Stačí napsat, že vše je přehnané, a automaticky odmítat vše, co se mu nehodí do jeho ideologického krámu.

29.5.2026 v 12:49 | Karma: 17,47 | Přečteno: 370x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Nože a multikulturní mlčení: Zakázané otázky moderní Evropy

S dalším útokem islámského fanatika, jako byl ten, o němž jsme se dnes dozvěděli, se znovu otevírá „politicky nekorektní“ otázka: šlo o akt jednotlivce, nebo existují kulturní prostředí, která násilí plodí častěji než jiná?

28.5.2026 v 19:06 | Karma: 25,76 | Přečteno: 441x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Bitcoin v rezervách ČNB: když centrální banka objeví kasino

Guvernér ČNB Aleš Michl objevuje kouzlo bitcoinu a doporučuje jeho místo v rezervách centrálních bank. Jenže kryptoměna už delší dobu padá, a tak roste otázka, zda ČNB ještě řídí bankéř, nebo promotér digitálního kasina.

28.5.2026 v 10:47 | Karma: 18,39 | Přečteno: 536x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Prezident republiky pod podrážděným dohledem blogového oddělení životních mouder

Některé politické komentáře analyzují moc, jiné ústavu. A pak existuje zvláštní žánr, kde autor mezi dvěma dojmy a třemi emocemi školí prezidenta republiky o tvrdé realitě života a ústavní právo vysvětluje pomocí pocitů a intuice.

27.5.2026 v 10:45 | Karma: 20,32 | Přečteno: 389x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Brexit: Nejdražší britský omyl od koloniálních válek, aneb od snu k ekonomické kocovině

Z EU odcházela Británie slavnostně, byť trochu jako teenager prchající z domova za svobodou. Po několika letech však zjišťuje, že „svoboda“ je drahá, a že si v jejím jménu pořádně zkomplikovala život. Přiznat to však není snadné.

26.5.2026 v 19:18 | Karma: 26,93 | Přečteno: 1353x | Diskuse | Společnost
Jan Urban

  • Počet článků 229
  • Celková karma 17,89
  • Průměrná čtenost 439x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020
