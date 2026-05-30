Přestal vás život bavit: odstěhujte se tam, kde je vzduch vidět
Přesvědčení, že kvalita životního prostředí má poměrně výrazný vliv na naše zdraví i délku života, není ničím revolučně novým. Už naše babičky tušily, že je lepší dýchat lesní vzduch než kouř z komína. Dnes jen disponujeme doslova miliony dat, které jejich intuici potvrzují.
Země s čistším ovzduším, kvalitnější pitnou vodou, nižším znečištěním půdy a rozumnou ochranou přírody mají nižší výskyt respiračních onemocnění, méně kardiovaskulárních chorob a vyšší střední délku života. Naopak tam, kde je možné sledovat západ slunce skrze průmyslový smog i o půlnoci, bývají zdravotní statistiky poněkud méně příznivé.
Vzduch, který se dá krájet
Nejlépe zdokumentovaný je vliv znečištěného ovzduší. Jemné prachové částice PM2.5 pronikají hluboko do plic a následně i do krevního oběhu. Výsledkem nejsou jen astmatické potíže, ale také vyšší riziko infarktů, mrtvic, rakoviny plic a dalších chronických onemocnění.
Jinými slovy: lidské plíce byly evolučně navrženy pro kyslík. Ne pro směs sazí, těžkých kovů a chemických experimentů z nejbližší průmyslové zóny. Není proto náhodou, že země s nejvyšší délkou života bývají zároveň zeměmi s vyšší kvalitou vzduchu.
Voda není jen dekorace
Podobně funguje i kvalita vody. Ve státech s nezávadnými vodními zdroji jsou infekční onemocnění výrazně méně častá. Tam, kde pitná voda připomíná laboratorní pokus nebo společenskou hru „hádej, co v tom plave“, bývá situace poněkud komplikovanější.
Historici zdravotnictví dokonce tvrdí, že čistá voda zachránila více lidských životů než většina lékařských objevů dohromady. Je to poněkud nespravedlivé vůči moderní medicíně, ale bakterie mají nepříjemný zvyk nečíst odborné články.
Délka života není náhoda
Když se tak podíváme na statistiky, najdeme pozoruhodně nudný vzorec. Mezi země s nejvyšší délkou života patří zpravidla státy, které kromě kvalitního zdravotnictví disponují také relativně čistým životním prostředím, a nižší ekologickou zátěží. Čím čistší vzduch a voda, tím zdravější populace. Žádná velká záhada se nekoná.
Samozřejmě nejde jen o ekologii. Do hry vstupuje bohatství země, zdravotní péče, vzdělání, životní styl i sociální podmínky. Přesto je životní prostředí jedním z těch faktorů, které nelze jednoduše obejít. Můžete přestat kouřit, začít běhat a jíst brokolici. O něco složitější je přestat dýchat.
Jak bránit vlastnímu zdraví
Právě proto je fascinující sledovat některé veřejné debaty. Kdykoli se objeví návrh na omezení emisí, ochranu krajiny, podporu čistších technologií nebo zpřísnění ekologických standardů, část veřejnosti reaguje téměř alergicky.
Ekologická politika Evropské unie je označována za šílenství, ekologické iniciativy za útok na normální život a lidé upozorňující na zhoršování životního prostředí bývají občas vykreslováni jako fanatičtí alarmisté, kteří si vymýšlejí problémy jen proto, aby ostatním zkomplikovali život.
Je to zvláštní. Když někdo upozorňuje na riziko vysokého krevního tlaku, většinou mu neříkáme „zdravotní alarmista“. Když hasiči upozorní na riziko požáru, neobviňujeme je z alarmistické propagandy. U životního prostředí však občas vzniká dojem, že největším problémem není znečištění, ale člověk, který na něj upozorní.
Pochopení pro odpůrce ekologických opatření
Měli bychom však být spravedliví. Možná bychom neměli příliš kritizovat lidi, kteří bojují proti ekologickým opatřením, zesměšňují ochranu přírody nebo považují každou snahu o zlepšení kvality ovzduší za civilizační katastrofu.
Možná je jen špatně chápeme. Možná totiž nechtějí žít déle. Možná už je život prostě přestal bavit. Jak jinak vysvětlit, že – ve jménu svobody – odmítají opatření, která podle většiny dostupných dat přispívají k tomu, aby lidé byli zdravější a žili déle?
Doporučení pro skutečné životní pesimisty
Pokud je však život opravdu omrzel, máme doporučení. Mohou se ve jménu pravděpodobnosti rozhodnout se přestěhování do Čadu.
Tato země patří mezi nejvíce znečištěné oblasti světa z hlediska koncentrace jemných prachových částic a současně zde lidé dosahují jedné z nejnižších středních délek života na světě – přibližně 54 let. Jde o pozoruhodnou destinaci pro všechny, kteří považují čistý vzduch, kvalitní vodu a dlouhý život za přeceňované výdobytky moderní civilizace.
Závěrem
Věc tak má svou ironii. Zatímco mnoho lidí tráví značnou část života hledáním receptu na dlouhověkost, část veřejné debaty se soustředí na boj proti opatřením, která k této dlouhověkosti prokazatelně přispívají.
Sledujeme tak střet dvou skupin lidí: těch, kteří by rádi, aby se životní prostředí zlepšovalo, a těch, kteří jim vysvětlují, že čistší vzduch, zdravější voda a delší život jsou nebezpečné ideologické experimenty. A protože se snažíme být tolerantní, nezbývá než dodat: rozumíme vám. Pokud už vás život přestal bavit, je takový postoj vlastně docela logický, statistiky zdraví a délky života vám brzy dají za pravdu.
Jan Urban
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020