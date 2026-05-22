Přemyslovci by zírali: české kmeny jsou zpět

Kdysi se po české kotlině pohybovaly slovanské kmeny, které mezi sebou bojovaly o území, moc a právo vybírat clo, a navzájem si dokazovaly, kdo má lepší hradiště, větší zásoby obilí a schopnějšího kněze. Pak přišli Přemyslovci.

Ti většinu těchto kmenů sjednotili pod společným knížetem, společnou korunou a jedním výběrem daní.

Legendární Lucká válka nebyla jen stará pověst. Byla to ukázka toho, že lidé k tomu, aby se vzájemně nenáviděli, nepotřebují internet. Přemyslovci však pochopili zásadní věc: je mnohem efektivnější, když se lidé hádají pod jednou vlajkou a odvádějí daně centrálně. Kmeny byly postupně sjednoceny a vznikl stát.

Jenže dějiny se rády vrací. Dnes už však proti sobě nestojí Lučané a Čechové, ale jiné kmeny: městští liberálové proti venkovským realistům, cyklisté proti řidičům SUV, milovníci bio kávy proti obráncům řízku s bramborovým salátem. Zapomeňte tak na politické strany a hnutí. V Česku dnes znovu působí hlavně kmeny.

Český tribalismus aneb jaké kmeny dnes v Česku žijí

Tribalismus nezmizel. Pouze změnil podobu. Rozdíl je v tom, že dnes už člověka neurčuje, z jakého je hradiště. Místo toho je definován tím, co jí, čím jezdí, co sdílí na sociálních sítích a zda považuje ovesné mléko za civilizační pokrok nebo za útok na normální život. Moderní české kmeny nejsou geografické. Jsou sociální, kulturní a psychologické.

A co je fascinující? Jejich příslušníci se poznají téměř okamžitě. Stačí pár symbolů. Typ telefonu. Druh kávy. Názor na elektromobily. Vztah k Bruselu. Ochota nosit sandály s ponožkami. Antropologové budoucnosti budou mít z dnešní české společnosti radost.

Kmen městských liberálů

Typické teritorium: širší centrum Prahy, Brna a kavárny s industriálním interiérem. Poznávací znamení: káva za 95 korun, batoh z recyklovaných materiálů, slovo „narativ“ použité třikrát během jedné věty, pocit lehkého morálního zklamání z většiny populace.

Tento kmen věří v udržitelnost, sdílená kola a v to, že správně vytříděný plast může zachránit civilizaci. Jeho členové jsou schopni absolvovat hodinovou debatu o významu lokální mrkve, ale zároveň si objednat avokádo dovezené přes půl planety.

Jejich přirozeným nepřítelem není kapitalismus. Je jím člověk, který řekne: „Já tomu Green Dealu moc nevěřím.“

Kmen venkovských realistů

Teritorium: menší města, vesnice, zahrady a hospody, kde se stále ještě točí „normální pivo“.

Tento kmen má silně vyvinutý radar na „pražské chytráky“. Jeho členové věří, že svět býval jednodušší, než ho začali komplikovat experti, neziskovky a lidé používající slovo „inkluzivní“.

Poznávací znamení: nedůvěra k Bruselu, hluboká víra v selský rozum, přesvědčení, že většina problémů vzniká tím, že „se do všeho moc kecá“.

Je fascinující, že tento kmen dokáže zároveň nenávidět stát a zároveň být pobouřen pokaždé, když stát něco nezařídí.

Kmen digitálních nomádů

Tento moderní kočovný kmen už nepotřebuje pole ani hradiště. Potřebuje Wi-Fi a zásuvku. Jeho členové pracují z kaváren, coworků nebo z Bali, odkud vysvětlují lidem v továrnách, že „práce není místo, ale mindset“.

Poznávací znamení: MacBook, podcast o produktivitě, ranní meditace, permanentní únava způsobená špatnou work-life balance.

Je to první kmen v dějinách, který vyhořel při optimalizaci vlastního duševního zdraví.

Kmen automobilových bojovníků

Kdysi rytíři chránili hranice království. Dnes řidiči SUV chrání své právo parkovat přímo před vchodem.

Tento kmen považuje cyklisty za zločinnou sektu a sdílené koloběžky za znamení civilizačního rozkladu. Jeho členové věří, že člověk bez auta není plnohodnotně svobodný.

Jejich přirozeným protivníkem je:

Kmen cyklistů

Jde o převážně městský podkmen válečníků přesvědčených, že budoucnost lidstva závisí na odděleném cyklopruhu.

Cyklista je zvláštní bytost. Na silnici se cítí jako chodec, na chodníku jako vozidlo a v debatách jako morální autorita.

Konflikt mezi řidiči a cyklisty připomíná staré kmenové války. Obě strany jsou přesvědčeny, že ta druhá ohrožuje samotnou existenci civilizace.

Kmen permanentně rozhořčených

Nejrychleji rostoucí český kmen. Jeho členové tráví většinu času na sociálních sítích a jejich hlavní potravou je pobouření. Nezáleží příliš na tématu. Důležité je být proti něčemu.

V pondělí jsou pobouřeni reklamou. V úterý výrokem politika. Ve středu počasím. Ve čtvrtek novým logem nějaké instituce. V pátek tím, že už není čím být pobouřen.

Tento kmen je unikátní tím, že dokáže vést občanskou válku i v rámci jediné diskuse na Facebooku.

Kmen nostalgiků

Každá doba vytváří vlastní idealizovanou minulost. Tento kmen žije hlavně ve vzpomínkách na svět, který pravděpodobně nikdy úplně neexistoval.

„Dřív bylo líp“ je jejich posvátná mantra. Není přitom důležité, zda mluví o socialismu, devadesátkách nebo době, kdy stál rohlík třicet haléřů. Podstatné je, že současnost je vždy důkazem úpadku.

Psychologicky jde o velmi zajímavý jev: čím složitější je přítomnost, tím krásnější se zdá minulost.

Přemyslovci 2.0?

Staré slovanské kmeny nakonec spojila moc, obchod i společný zájem přežít. Dnešní české kmeny jsou propojené internetem, ekonomikou a společným strachem, že „ti druzí“ definitivně ničí republiku.

A možná je na tom něco uklidňujícího. Protože přes všechnu naši modernost jsme pořád stejní lidé jako před tisíci lety. Jen místo mečů používáme komentáře na sociálních sítích, místo hradišť máme uzavřené názorové bubliny a místo Lucké války vedeme nekonečné konflikty o elektroauta, dotace a ananas na pizze.

Přemyslovci by se asi divili, kam jsme se posunuli. Ale zároveň by velmi rychle pochopili, o co jde.

Autor: Jan Urban | pátek 22.5.2026 15:18 | karma článku: 0 | přečteno: 0x

PlzeĹ monitoruje v budovĂˇch Ăşniky vody, inovativnĂ­ systĂ©m sniĹľuje spotĹ™ebu
Jan Urban

  • Počet článků 218
  • Celková karma 17,52
  • Průměrná čtenost 434x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020

