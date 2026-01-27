Premiér jako chromá kachna, aneb jak se z předsedy vlády stává rukojmí vlastní koalice
U nás je to sofistikovanější a zároveň ubožejší: premiér sice ještě formálně rozhoduje, ale fakticky se plazí před koaličními klauny a čeká, zda mu dovolí dýchat. Každé hlasování je malé vydírání, každé vystoupení cvičení v opatrnosti, aby náhodou někdo nezvedl poklop s nápisem „trestní odpovědnost“.
Nejde už ani tak o ztrátu moci, jako o ztrátu odvahy. Premiér nemlčí proto, že by neměl co říct, ale proto, že se bojí říct cokoliv. Jeho politika je postavená na reflexu zalehnout, zmenšit se a doufat, že si ho nikdo nevšimne. Státník se mění v prosebníka, který zobá z ruky koaličních patrnerů s takovou oddaností, až to připomíná politickou formu stockholmského syndromu.
Zbabělost tohoto jednání bije do očí tím víc, čím častěji premiér otevírá ústa. Jeho veřejná vyjádření nejsou kompromisem, nejsou diplomacií, nejsou ani taktikou — jsou úhybným manévrem člověka, který se bojí vlastního stínu. Každá věta je předem vykostěná, zbavená obsahu i postoje, aby náhodou nikoho neurazila. Výsledkem je verbální kaše, která sice neurazí domácí koalici, ale zato spolehlivě degraduje úřad předsedy vlády.
V mezinárodním kontextu je to pak už jen trapné. Zatímco jiní lídři formulují postoje, ten náš vysílá signál nejistoty a strachu. Ne že bychom neměli názor — my máme premiéra, který se ho bojí vyslovit. Chromá kachna aspoň ví, kam patří. Tato jen přešlapuje, uhýbá pohledem a doufá, že se svět spokojí s tichým kýváním.
Je to žalostná podívaná. Ne proto, že by premiér byl slabý. Ale proto, že si zbabělost zvolil jako strategii, a tato zbabělost mu brání zasáhnout i v situaci,kdy jeden ministr, utrhlý ze řetězu, vydírá prezidenta.🦆
Jan Urban
