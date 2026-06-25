Poturčenec horší Turka: příběh ze současné české politiky
V české politické realitě roku 2026 dostává toto slovo až děsivě doslovný rozměr. Jen s tím rozdílem, že oním rodilým, autentickým „Turkem“ je zde Filip Turek, politický motorista s fascinací pro ostře řezanou estetiku, hranatou rétoriku a zláštní práci s pravicí, a tím nešťastným poturčencem Andrej Babiš.
U Filipa Turka bylo od samého počátku celkem snadné rozpoznat, s kým máme tu čest. Jeho politické chování, ego a styl komunikace byly čitelné jako dopravní značka na dálnici. Věděli jste, co od něj čekat.
Jenže skutečné nebezpečí pro zemi nezačíná u politických solitérů, ale u těch, kteří jim z čistého alibismu a pod vlivem osobních zájmů zametou cestičku k moci.
A tady nastupuje Andrej Babiš – kdysi všemocný oligarcha, dnes trestně stíhaný, nešťastně slabý muž, který se v panickém strachu před kriminálem chytá stébla. A tím stéblem je pro něj momentálně spojenectví s kýmkoliv, kdo mu slíbí politickou imunitu nebo aspoň dostatečný chaos v zemi, který se může snažit řešit v roli „zachránce“, ve skutečnosti pokračujícího škůdce.
Mstivý Turek, vědom si své momentální váhy na alternativní scéně, tak nechal šéfa Agrofertu úspěšně „poturčit“. Babiš mu dnes poslušně zobe z ruky, přebírá jeho rétoriku a dává mu obří prostor k vlastní prezentaci. proč? Protože v holdingovém myšlení je oběť národních zájmů přijatelnou cenou za to, že tepláky zůstanou jen v šatníku.
Andrej Babiš se tak stal oním poturčencem, který škodí zemi daleko víc než samotný Turek. Zatímco Turek si jen hraje na svém písečku, Babiš mu dává k dispozici celou svou politickou mašinerii, miliony voličů a legitimizuje síly, které úspěšně demolují prozápadní směřování země. Když strach o vlastní svobodu přeroste v politický program, stává se z premiéra ta nejtragičtější a nejnebezpečnější figura na šachovnici. Prostě poturčenec.
Jan Urban
Hledá se prezident. Zn.: Ochotný sloužit Agrofertu
ANO hledá kandidáta na prezidenta. Má to ale drobný problém: potřebuje osobnost, která bude důstojná, volitelná, loajální a zároveň ochotná spojit své jméno s politickým projektem jednoho muže. Takových lidí mnoho neběhá.
Jan Urban
Expertů máme dost. Kde se ztratili profesionálové?
Znalosti a tituly ještě nikoho nečiní profesionálem. Profesionál je expert, který kromě odbornosti nese i odpovědnost, slouží veřejnému zájmu a má něco, co dnes zní téměř staromódně – profesní čest.
Jan Urban
Kvíz politické zralosti: Jste připraveni vstoupit do politického Agro-vesmíru?
Orientace v současném politickém dění je občas nesmírně složitá. Tradiční hodnoty se hroutí, pravolevá osa nedává smysl, a člověk aby měl doktorát z politologie, aby pochopil, kdo s kým zrovna peče. Nabízíme pomoc.
Jan Urban
Když se z ústavní lekce stane lekce pro vlastní ego aneb Babiš, Macinka a Turek u Chlumce
Někteří politici dokážou z ústavy udělat bitevní pole, jen aby nakonec zjistili - a společnost se přesvědčila - že nebojovali za principy, ale jen se svým vlastním egem. A prohrát jak s ústavou, tak se svým egem je poněkud trapné.
Jan Urban
Diagnóza doby, aneb Proč demokracie možná není tak skvělý nápad
Než začnou létat obvinění z autoritářství, malá poznámka na úvod. Tento text není útokem na demokracii, ale jen krátkým cvičením v roli ďáblova advokáta, jež si klade nepříjemnou otázku: Co když demokracie není tak dobrý nápad?
|Další články autora
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma
Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to...
Příroda tu porazila člověka. Projděte se po zaniklé trati v Českém středohoří
Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy...
GALERIE: Bizarní, barevná i historická. Tato auta budí v pražských ulicích pozornost
Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který...
Tour de France v Česku: L’Etape v sobotu uzavře silnice v Praze, přivítá i Petera Sagana
Tisíce amatérských cyklistů si v sobotu znovu vyzkoušejí, jaké je to závodit jako profesionálové....
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Kraj se chystá na extrémní vedra. Na přímém slunci bude k 50 stupňům
V Olomouckém kraji vypukly přípravy na obří vedra, která naplno udeří o víkendu a budou atakovat...
Za SPD bude na Vysočině do Senátu kandidovat Lucie Pavlů Řádová a Radek Koten
Do Senátu v obvodu Pelhřimov, ve kterém je i část obcí v okrese Jindřichův Hradec, bude za SPD...
V Českých Budějovicích budou od července sdílená kola
V Českých Budějovicích budou od července k dispozici sdílená kola. Místní i turisté je mohou využít...
Dům s potenciálem v klidné části Mnichova Hradiště, jen pár minut od centra
Hluboká, Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
2 990 000 Kč
- Počet článků 276
- Celková karma 18,23
- Průměrná čtenost 436x
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020