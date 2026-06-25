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Poturčenec horší Turka: příběh ze současné české politiky

Přísloví o tom, že poturčenec je horší než samotný Turek, provází naši kulturu po staletí. Popisuje fascinující psychologický úkaz: člověka, který je ochoten se ve svém zájmu chovat bezohledněji než pomyslný „rodilý zlý Turek“.

V české politické realitě roku 2026 dostává toto slovo až děsivě doslovný rozměr. Jen s tím rozdílem, že oním rodilým, autentickým „Turkem“ je zde Filip Turek, politický motorista s fascinací pro ostře řezanou estetiku, hranatou rétoriku a zláštní práci s pravicí, a tím nešťastným poturčencem Andrej Babiš.

U Filipa Turka bylo od samého počátku celkem snadné rozpoznat, s kým máme tu čest. Jeho politické chování, ego a styl komunikace byly čitelné jako dopravní značka na dálnici. Věděli jste, co od něj čekat.

Jenže skutečné nebezpečí pro zemi nezačíná u politických solitérů, ale u těch, kteří jim z čistého alibismu a pod vlivem osobních zájmů zametou cestičku k moci.

A tady nastupuje Andrej Babiš – kdysi všemocný oligarcha, dnes trestně stíhaný, nešťastně slabý muž, který se v panickém strachu před kriminálem chytá stébla. A tím stéblem je pro něj momentálně spojenectví s kýmkoliv, kdo mu slíbí politickou imunitu nebo aspoň dostatečný chaos v zemi, který se může snažit řešit v roli „zachránce“, ve skutečnosti pokračujícího škůdce.

Mstivý Turek, vědom si své momentální váhy na alternativní scéně, tak nechal šéfa Agrofertu úspěšně „poturčit“. Babiš mu dnes poslušně zobe z ruky, přebírá jeho rétoriku a dává mu obří prostor k vlastní prezentaci. proč? Protože v holdingovém myšlení je oběť národních zájmů přijatelnou cenou za to, že tepláky zůstanou jen v šatníku.

Andrej Babiš se tak stal oním poturčencem, který škodí zemi daleko víc než samotný Turek. Zatímco Turek si jen hraje na svém písečku, Babiš mu dává k dispozici celou svou politickou mašinerii, miliony voličů a legitimizuje síly, které úspěšně demolují prozápadní směřování země. Když strach o vlastní svobodu přeroste v politický program, stává se z premiéra ta nejtragičtější a nejnebezpečnější figura na šachovnici. Prostě poturčenec.

Autor: Jan Urban | čtvrtek 25.6.2026 20:48 | karma článku: 28,34 | přečteno: 829x

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Jan Urban

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