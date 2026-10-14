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Potřebuje Česko osvíceného monarchu, či dokonce diktátora, s AI a bez voleb?

Jan Urban
Máme nízkou nezaměstnanost, relativně malé sociální rozdíly, ale také pomalu rostoucí produktivitu, drahé bydlení a stárnoucí populaci. Co by s tím udělal osvícený absolutní vládce vybavený nejlepší AI a neomezovaný volbami?

Česko není ekonomická katastrofa. V roce 2025 ekonomika vzrostla o 2,6 %, reálné mzdy se zvýšily o 4 % a nezaměstnanost zůstala mezi nejnižšími v EU. Máme také relativně nízkou příjmovou nerovnost a chudobu.

Jenže dohánění bohatších zemí se zadrhává. Produktivita roste pomalu, mzdy zůstávají v evropském srovnání nízké a dostupné bydlení se pro část mladých lidí změnilo v luxus. Veřejný dluh zatím není katastrofický, ale stárnutí populace, důchody a zdravotnictví nám slibují účty, které nepůjde jen tak zaplatit.

V současnosti, ani pro nejbližší budoucnost, se však vůdci, kteří by si s hlavními problémy Česka dokázali poradit, příliš nerýsují. Představme si proto osvíceného absolutního vládce s nejlepší AI, neomezeným mandátem a bez nutnosti získávat hlasy, který by nemusel každé potřebné, ale nepopulární opatření složitě maskovat jako dárek voličům. Co by provedl?

Nastupuje pan Dokonalý

Nejdřív by nechal AI projít státní rozpočet a zprůhlednil státní výdaje. Zrušil by tak dotace bez prokazatelného přínosu, pravidelně hodnotil výsledky veřejných programů a peníze přesouval tam, kde přinášejí největší užitek, tedy od hlasitých zájmových skupin k potřebám budoucnosti. Investoval by – či podpořil investice – do vzdělání, výzkumu a modernizace průmyslu.

Zjednodušil by stavební povolování, podpořil výstavbu nájemních bytů a upravil podmínky tak, aby se vyplatilo více stavět a méně držet prázdné „investiční“ byty.

Ve školství by posílil dostupnost předškolní péče, kvalitu výuky a technické vzdělávání. Výzkumné peníze by směřovaly k inovacím, nikoli automaticky k největším firmám či holdingům. Důchodový systém by nastavil s ohledem na možnosti a demografii, daňové zatížení práce by postupně snižoval tak, aby nebrzdilo zaměstnanost, a zdravotnictví by hodnotil podle výsledků léčby, ne podle utracených miliard.

A konečně by předem stanovil měřitelné cíle, termíny a způsob jejich kontroly. Každý ministr by musel doložit, co jeho úřad skutečně zlepšil. Konec tiskových konferencí o úspěších, které existují jen na papíře.

Jenže pan Dokonalý neexistuje

Ani nejlepší AI však neví, jak všechny náklady rozdělit skutečně spravedlivě. A vládce bez kontroly může po čase za obecné dobro prohlásit i vlastní omyly. Proto bychom ho asi zatím hledali marně.

Lze ho tedy napodobit demokracií? Částečně ano: nezávislými expertními institucemi, dlouhodobými plány, transparentními rozpočty a AI, která politikům i občanům ukáže i dlouhodobé důsledky rozhodnutí. Žádný algoritmus ale neodstraní střet zájmů ani nerozhodne, jakou cenu jsme ochotni za spravedlnost či budoucnost zaplatit.

Problémem je přitom i motivace člověka, který by se k moci dostal volbami. Nejde totiž jen o to, zda ví, co by měl dělat, ale zda se mu to dělat i vyplatí, a to ví-li, že náklady ponese dnes, a výsledky mohou přijít až po skončení jeho mandátu.

Náklady důchodové reformy, změn daní nebo úspornějšího státu mohou totiž voliči pocítit okamžitě, příznivé výsledky těchto opatření přijdou však většinou až za několik let. A pokud politiky odměňujeme za okamžité výhody a trestáme za každou bolestivou změnu, nemůžeme se divit, že plánují do příštích voleb. Není tak divu, že se jim někdy vyplatí více slibovat, než napravovat.

Jak si pořídit osvíceného vládce?

Jednou z možností by bylo prodloužit volební období, například na pět let. Politici by získali více motivace i času k reformám, jejichž výsledky nepřijdou hned. Ani delší mandát však nezaručí moudřejší rozhodování, a bez účinné kontroly by jen prodloužil dobu, po kterou může vláda chybovat.

Delší volební období by tak sice mohlo politikům dát více času na reformy, jejichž výsledky se projeví až za více let, ale pokud by současně oslabilo možnost politiky průběžně kontrolovat a vyměnit, mohli bychom si místo krátkozrakosti pořídit spíše dlouhodobou neodpovědnost.

Důležité by proto bylo i předem stanovit konkrétní a veřejně kontrolovatelné cíle: například zkrácení povolování staveb, zvýšení dostupnosti bydlení, růst produktivity nebo zlepšení výsledků vzdělávání. Nehodnotit tedy jen sliby, částky utracené a zákony přijaté, ale skutečné změny, které občané pocítí. Výsledky by nezávisle hodnotila odborná instituce a AI by pomáhala vysvětlovat, co se podařilo, co selhalo a proč.

OECD zdůrazňuje, že právě nezávislé rozpočtové instituce a systematické hodnocení politik mohou posílit transparentnost a odpovědnost. To je však většinou právě to, čeho se politici bojí, a co odmítají nejvíc.

Politici by pak totiž mohli být odměňováni podle skutečných výsledků. Nemuselo by jít o finanční bonusy, které by sváděly k manipulaci s čísly, ale veřejné hodnocení, jasnou odpovědnost a možnost, aby voliči porovnávali líbivé sliby se skutečností. Ukazatele by navíc musely být stanoveny předem, zahrnovat i vedlejší dopady a být nezávisle ověřovány.

A co voliči?

Předpokladem jsou však i voliči, kteří dokážou ocenit i odpovědné rozhodnutí s odloženým přínosem. A to je totiž možná nejtěžší problém ze všech: změnit to, co od politiků očekáváme, a za co je ve volbách odměňujeme. Tedy méně se ptát na okamžité, a více na dlouhodobé výsledky, a nejen na to, kdo nám co přidá, ale i na to, z čeho a jak to zaplatí.

Osvíceného diktátora tak zatím nemáme, ale možná ho ani nepotřebujeme. Potřebujeme však demokracii, která umí spojit odbornost s odpovědností a dlouhodobé cíle s kontrolou moci. Jinak nám jednou AI spočítá, jak jsme mohli být bohatší, zdravější a vzdělanější. A my přesto ve volbách zvolíme někoho, kdo nám slíbí, že to zařídí do příštího úterý.

Autor: Jan Urban | středa 14.10.2026 12:43 | karma článku: 0 | přečteno: 10x
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Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení, politických hesel a "strategických" dokumentů. Skutečné motivace a souvislosti však často zůstávají skryté za jejich oponou. Jako investigativní psycholog a ekonom se snažím pronikat hlouběji do nitra společenského dění, hledat zájmy, motivace a psychologické mechanismy, které stojí za tím, co se nám předkládá jako realita. A protože některé společenské jevy jsou natolik absurdní, že si o ironii přímo říkají, občas jim rád vyhovím.
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