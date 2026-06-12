Potřebuje Česko Agrofert, nebo je tomu naopak?
Kdykoliv se totiž objeví debata o Agrofertu, objeví se názor, že bez této společnosti by se Česká republika během několika hodin propadla do středověku, přestala by vyrábět potraviny, chemikálie, média a možná i kyslík.
Představa je jednoduchá: kdyby ráno někdo vypnul Agrofert, už odpoledne by občané na Václavském náměstí směňovali brambory za zlato. Jenže položme si opačnou otázku. Není to spíše naopak? Není to Agrofert, kdo potřebuje Česko? Odpověď zní: samozřejmě.
Potřebuje zákazníky. Potřebuje zaměstnance. Potřebuje infrastrukturu. Potřebuje školy, které vzdělají jeho pracovníky. Potřebuje soudy, které vymáhají smlouvy. Potřebuje policii, která chrání majetek. Potřebuje stabilní stát, který vytváří prostředí, ve kterém se dá podnikat. Jinými slovy potřebuje všechno to, co vytváří společnost kolem něj.
A občas, jak historie ukazuje, potřebuje i nějakou tu dotaci. Což je mimochodem zajímavý detail.
O některých firmách se totiž říká, že „tvoří hodnoty“. To je jistě pravda. Jenže když firma současně potřebuje pravidelně přikrmovat z veřejných rozpočtů, vzniká otázka: tvoří hodnoty ona pro společnost, nebo společnost pro ni? Je to trochu jako když se dospělý syn chlubí, jak je samostatný, zatímco mu rodiče platí nájem, elektřinu a občas pošlou balík řízků.
Samozřejmě, každá dotace bývá pečlivě vysvětlena. Jednou podporuje inovace, podruhé konkurenceschopnost, potřetí zelenou transformaci a počtvrté něco tak složitého, že tomu nerozumí ani úředník, který ji schválil.
Výsledek je ale jednoduchý. Firma, která je údajně nepostradatelným motorem kapitalismu, občas překvapivě připomíná klienta sociálního programu pro velké podniky.
Ještě zajímavější je jiná otázka. Co by se stalo, kdyby Agrofert neexistoval? Někteří lidé si představují ekonomickou apokalypsu. Pole by zarostla plevelem. Obchody by osiřely. Průmysl by umlkl. Na obloze by se objevili čtyři jezdci hospodářského kolapsu.
Ekonomové však mají otravný zvyk dívat se na věci jinak. Výrobní haly by nezmizely. Pole by nezmizela. Stroje by nezmizely. Zaměstnanci by nezmizeli. Zmizela by pouze jedna vlastnická struktura.
Na jejím místě by velmi pravděpodobně vznikly desítky nebo stovky jiných firem. Některé horší, některé lepší. Některé by zkrachovaly. Jiné by uspěly. A možná by mezi nimi byly i takové, které by dokázaly podnikat bez permanentního vysvětlování, proč zrovna jejich zisky potřebují podporu daňových poplatníků.
Možná by některé byly dokonce schopnější, inovativnější a efektivnější. To je totiž nepříjemná vlastnost konkurence: občas zjistí, že císař neměl jen nové šaty, ale ani monopol na schopnosti.
To je ostatně jeden z paradoxů velkých konglomerátů. Čím jsou větší, tím častěji se o nich mluví jako o symbolech úspěšného trhu. A současně tím intenzivněji se snaží přesvědčit stát, aby jim s tím úspěchem trochu pomohl. Někdy dokonce hodně pomohl.
Představa, že určitá firma je natolik důležitá, že bez ní země nemůže fungovat, bývá spíše příznakem ekonomického kultu osobnosti či lehké formy ekonomického romantismu. Tržní ekonomika totiž funguje právě proto, že žádná firma není nenahraditelná.
Pokud by nějaká firma skutečně byla nenahraditelná, nebyl by to důkaz její velikosti. Byl by to důvod k obavám.
Agrofert je bezpochyby významná firma. Zaměstnává tisíce lidí a vyrábí řadu produktů. To ale neznamená, že je pilířem vesmíru. Česká ekonomika tu byla před Agrofertem a s vysokou pravděpodobností tu bude i po něm.
Možná tedy není nejzajímavější otázkou, zda Česko potřebuje Agrofert. Mnohem zajímavější je, proč si čas od času rádi namlouváme, že některé firmy jsou tak důležité, že bez nich nemůžeme existovat. Historie totiž ukazuje pravý opak. Přežily říše, dynastie, monopoly i celé hospodářské systémy.
A nejspíš by přežilo i Česko.
Dokonce i bez toho, aby si toho všimlo hned první pondělí.
Jan Urban
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