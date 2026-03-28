Politika vs. miliardový byznys: Proč a jak na drahé naftě ve skutečnosti vydělává Babiš?
Máme tady opět jedno z Babišových pokrytectí v přímém přenosu, díky nimž ho jeho stoupenci tak milují.
Pojďme si rozebrat tento unikátní „byznys model“, kde se role „ochránce lidu“ potkává s realitou dominantního dodavatele státu.
Past na řidiče, tiskárna pro Agrofert
V Česku neexistuje úniku – do každého litru nafty musíte ze zákona přimíchat biosložku. A v tom je Agrofert králem. Skrze firmy jako Preol nebo Primagra drží pod krkem trh s řepkovým olejem (MEŘO).
Matematika je neúprosná: cena těchto biosložek se na burzách hýbe v těsném závěsu za ropou. Když tedy letí nahoru nafta, vystřelí i cena biopaliv, která Agrofert dodává státnímu podniku Čepro. Čím dráž tankujete, tím vyšší faktury Agrofert státu vystavuje. Pro holding to prostě znamená, že každá povinně přimíchaná kapka v nádržích státního podniku Čepro má v době vysokých cen mnohem tučnější cenovku.
Preol: Zlatý důl v Lovosicích
Pohled do účetnictví lovosického Preolu odhaluje realitu, kterou v politických debatách neuslyšíte.
- Ziskový skok: V dobách klidu vydělával Preol nižší stovky milionů. Jakmile ale přišla energetická krize a rekordní ceny nafty, zisky vyletěly do astronomických výšin.
- Miliardové žně: Jen za roky 2021 a 2022, kdy ceny paliv drtily české peněženky, vyfakturoval Agrofert státnímu Čepru produkty za neuvěřitelných 7,3 miliardy Kč.
Čepro a SSHR: Zákazník, který se neptá na cenu
Největším trumfem Agrofertu není volný trh, ale role privilegovaného strategického partnera státu. Státní distributor paliv Čepro odebírá od holdingu produkty v řádech miliard korun ročně.
Tento vztah je imunní vůči výkyvům poptávky. Stát musí plnit rezervy a míchat směsi bez ohledu na to, co se děje na trhu: i kdyby lidé začali méně jezdit, stát své hmotné rezervy doplňovat musí – a Agrofert je ten, kdo má kapacity, sila a logistiku na to, aby tyto potřeby pokryl.
A to je to byznys bez rizika – státní nádrž je bezedná a platby od státu jsou tou největší jistotou, jakou může podnikatel mít.
Paradox marží: Kázat vodu, prodávat drahou řepku
Tady přichází ten největší „říz“. Andrej Babiš v médiích tepá prodejce paliv, aby „krotili své marže“. Jenže jeho vlastní chemičky jsou klíčovou součástí toho samého řetězce.
- Politik Babiš: Volá po levnějším benzínu pro voliče.
- Majitel Babiš: Inkasuje miliardy za biosložky, jejichž cena je přímo navázaná na onu „drahou“ naftu, kterou tak kritizuje.
Skladování: Peníze za nicnedělání
Aby toho nebylo málo, stát platí Agrofertu i za to, že palivo prostě leží v nádržích. Firmy jako Navos nebo Primagra inkasují stovky milionů korun ročně (v roce 2021 cca 170 milionů Kč) jen za pronájem sil a zásobníků pro státní rezervy.
To je čistý příjem, který neohrozí ani ta největší krize.
Verdikt
Když se ceny u pump utrhnou z řetězu, Agrofert se ocitá v dokonalé pozici. Jako státní dodavatel profituje z vysokých cen a jistého odbytu. Jako politik pak může ukazovat prstem na „zlé“ pumpaře a sbírat politické body.Pro byznys s biopalivy je drahá nafta doslova tekutým zlatem. A čím víc na ni v politice nadáváte, tím lépe se v zákulisí prodává.
Jan Urban
Jan Urban
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020