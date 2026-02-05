Politika po zavíračce: Jak se z politického dealu stane reklamace a upomínka po splatnosti
Macinka tak možná na vlastní kůži zjišťuje, že politická realita může být někdy spíš noční směna na reklamačním oddělení. A že velmi praktický kurz politické reality na téma vydírání, který se tam vyučuje, se nemusí týkat je vašeho vlastního vydírání, ale i toho, jež přichází ve chvíli, kdy se lidé, kteří vás podporovali, začnou dožadovat dodání služeb, které si u vás v dobré víře objednali.
Ne z pomsty. Jen proto, že objednávka byla zaplacena a zboží pořád nikde. Možná to platí dvojnásob u sponzorů, kteří se v minulosti pohybovali v kruzích, kde se rozdíl mezi „jednáme“ a „mělo to být hotové“ příliš neřeší. Ale kdo s kým zachází….
V tomhle světle pak možná začnou dávat smysl i Macinkovy noční SMS. Nemuselo jít o náhlý záchvat nezdvořilosti ani o alkoholickou epizodu, ale o důsledek okamžité inspirace pod vlivem okamžitého tlaku. Jejich příčinou zřejmě nebyla únava, nýbrž jiné zprávy — právě ty, které mu chodily od sponzorů. Stručné. Naléhavé. Bez velkého pochopení pro nuance politického procesu.
Macinka sice mohl mít pocit, že dělá maximum — Turka na ministerstvo skutečně tlačí, potí se u toho, telefonuje, přesvědčuje, běduje, že prezident je „mimo ústavu“ (ať už to znamená cokoli), ale z pohledu zákazníka je výsledek pořád stejný: ministerstvo nikde, slib nesplněn.
A tak se možná ukáže, že ta nejtvrdší politická škola nezačíná u soupeřů ani u médií, ale u vlastních podporovatelů. U těch, kteří se prostě jen ptají: „Tak jak to je?“ Ne proto, že by chtěli vydírat, ale proto, že nabízí-li někdo politiku jako službu, pak by ji měl i dodat.
Možná právě tak zpětně vyjasní, co Macinka myslel, když říkal, že politika není pro princezny. Že kdo do ní vstoupí, musí počítat s tím, že mu někdo bude psát. Opakovaně. S pocitem, že má nárok. A že vyděrač a vydíraný tak mohou být — čistě pod vlivem okolností — někdy tatáž osoba.
Jan Urban
Česko jako surovinová velmoc, aneb diplomacie formou home office
Česká republika se přihlásila o slovo v globální politice, a to vysokými ambicemi na poli kritických minerálů. Ministr Macinka se navíc rozhodl přepsat pravidla diplomacie: ukázat, že skutečný vliv si lze budovat i z domova.
Jan Urban
Proč lidé občas věří těm, kdo porušují pravidla: důvodem je rozpor ve vnímání jejich role
Současné politické spory v Česku nejsou jen střetem stran. Odráží i hluboký rozpor mezi důrazem na pravidla a jejich dodržování včetně důvěry v jejich nestrannost. Tam, kde chybí důvěra v zákon, roste i tolerance jeho obcházení.
Jan Urban
Zahraniční slepý fond: slib, který se rozpustil v mlze
Babiš tvrdí, že převod holdingu do zahraničních fondů „nelze udělat hned“. Jeho argumenty jsou však vágní, politicky nevěrohodné a především neověřitelné. Což jejich autor ví, a s čím počítá.
Jan Urban
Úleva dnes, účet zítra: O tom, kdo na politice vydělá – a kdo platí cenu, která není vidět
„Jsme tady pro lidi“, říká vláda, a není důvod to zpochybňovat. Každá vláda tu přece má být pro lidi - koneckonců pro koho jiného. Smysluplnější otázka ale zní jinak: pro které lidi, v jakém čase a za jakou cenu.
Jan Urban
Svoboda bez odpovědnosti: politici proti povinnému očkování
S každou novou politickou garniturou přichází vítr změn. Někdy vánek, občas tornádo, které odnese i základní znalosti biologie. Přinese myšlenku, že očkování je relikt minulosti, cosi mezi císařským patentem a povinnou vojnou.
|Další články autora
Jste znalci seriálu Bridgertonovi?
Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi...
Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A
Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní...
Velorex s Josefem Abrhámem by tam možná zaparkoval. Čtenáři se pochlubili kuriozitami
Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací...
Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla
Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel...
Které 3 bubenečské vily půjdou k zemi? Plány developera i radnice Prahy 6 budí velké vášně
Pokud jdete od Hradčanské na Letnou, nemůžete si několika rozpadajících se vil z dvacátých let...
Na Bruntálsku jsou na silnicích zmrazky a v okolí Slezské Harty ledovka
Na Bruntálsku jsou na silnicích zmrazky a v okolí Slezské Harty ledovka, na Opavsku může být na...
Dopravu v Olomouckém kraji místy komplikuje mlha a mrholení, opatrnost na místě
S mrholením i mlhou musejí i dnes počítat řidiči cestující po Olomouckém kraji. Silnice jsou...
Konečně i já žiju svůj sen! Už skoro dva roky pracuji u Českých drah , nejdřív jako zámečnice a po...
PROJEKTANT POZEMNÍCH STAVEB JUNIOR (40.000 Kč)
Advantage Consulting, s.r.o.
Praha
nabízený plat: 40 000 - 45 000 Kč
- Počet článků 43
- Celková karma 12,22
- Průměrná čtenost 360x