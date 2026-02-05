Politika po zavíračce: Jak se z politického dealu stane reklamace a upomínka po splatnosti

Útoky Macinky na prezidenta možná nejsou výrazem náhlého vzplanutí zásadovosti, ale toho, že mu prezident nejen zkazil jeho „deal století“ — Turka do vlády za sponzoring strany — ale možná i přivedl vyděrače až na vlastní práh.

Macinka tak možná na vlastní kůži zjišťuje, že politická realita může být někdy spíš noční směna na reklamačním oddělení. A že velmi praktický kurz politické reality na téma vydírání, který se tam vyučuje, se nemusí týkat je vašeho vlastního vydírání, ale i toho, jež přichází ve chvíli, kdy se lidé, kteří vás podporovali, začnou dožadovat dodání služeb, které si u vás v dobré víře objednali.

Ne z pomsty. Jen proto, že objednávka byla zaplacena a zboží pořád nikde. Možná to platí dvojnásob u sponzorů, kteří se v minulosti pohybovali v kruzích, kde se rozdíl mezi „jednáme“ a „mělo to být hotové“ příliš neřeší. Ale kdo s kým zachází….

V tomhle světle pak možná začnou dávat smysl i Macinkovy noční SMS. Nemuselo jít o náhlý záchvat nezdvořilosti ani o alkoholickou epizodu, ale o důsledek okamžité inspirace pod vlivem okamžitého tlaku. Jejich příčinou zřejmě nebyla únava, nýbrž jiné zprávy — právě ty, které mu chodily od sponzorů. Stručné. Naléhavé. Bez velkého pochopení pro nuance politického procesu.

Macinka sice mohl mít pocit, že dělá maximum — Turka na ministerstvo skutečně tlačí, potí se u toho, telefonuje, přesvědčuje, běduje, že prezident je „mimo ústavu“ (ať už to znamená cokoli), ale z pohledu zákazníka je výsledek pořád stejný: ministerstvo nikde, slib nesplněn.

A tak se možná ukáže, že ta nejtvrdší politická škola nezačíná u soupeřů ani u médií, ale u vlastních podporovatelů. U těch, kteří se prostě jen ptají: „Tak jak to je?“ Ne proto, že by chtěli vydírat, ale proto, že nabízí-li někdo politiku jako službu, pak by ji měl i dodat.

Možná právě tak zpětně vyjasní, co Macinka myslel, když říkal, že politika není pro princezny. Že kdo do ní vstoupí, musí počítat s tím, že mu někdo bude psát. Opakovaně. S pocitem, že má nárok. A že vyděrač a vydíraný tak mohou být — čistě pod vlivem okolností — někdy tatáž osoba.

Autor: Jan Urban | čtvrtek 5.2.2026 9:26 | karma článku: 0 | přečteno: 10x

Jan Urban

Jan Urban

  • Počet článků 43
  • Celková karma 12,22
  • Průměrná čtenost 360x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog

