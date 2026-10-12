Politické vystřízlivění: Pečení holubi nelétají do úst ani za Babiše
Každé volby mají vítěze a poražené. Poukazují však i na to, že vzniká zvláštní skupina lidí, kteří se začínají probouzet do reálného světa. A došlo k tomu i tentokrát. Část voličů ANO totiž začala s údivem zjišťovat, že ani vítězství jejich oblíbeného lídra a jeho hnutí nedokáže změnit pravidla fungování vesmíru, i když tomu totik věřili.
Zpočátku přitom všechno vypadalo tak nadějně.
Stačilo vyměnit vládu, zbavit se těch předchozích a vrátit k moci člověka, který podle vlastních slov ví, jak řídit stát jako firmu. Konečně měl přijít pořádek, prosperita a život, v němž se člověk nemusí každé ráno dívat na účet za elektřinu s pocitem, že financuje kosmický program.
Volební sliby vytvořily působivou představu budoucnosti. Levnější energie, dostupnější bydlení, štědřejší důchody, nižší daně, rychlejší zdravotnictví, méně byrokracie a konec všeho, co lidem komplikovalo život.
Člověk skoro čekal, že se spolu s novou vládou změní i počasí a na úřadech se úředníci budou občanům omlouvat, že je nechali čekat sedm minut.
A pak přišlo vystřízlivění.
První šok: Vláda není kouzelnická hůlka
Někteří voliči zřejmě předpokládali, že jakmile se k moci dostane ANO, ceny automaticky klesnou. Bylo to přece slíbeno. Jenže ceny mají nepříjemnou vlastnost. Nečtou volební programy.
Obchodníkovi je celkem jedno, kdo vyhrál volby. Zajímá ho, kolik zaplatí za zboží, energie, dopravu, zaměstnance a nájem. A pokud se mu náklady nesníží, nemá příliš důvodů rozdávat zákazníkům slevy jen proto, že se změnilo složení vlády.
Podobně se zachovaly i další životní komplikace. Byt se nestal dostupnějším pouhým oznámením, že bydlení je veřejným zájmem. Fronty u lékařů se nerozutekly, protože se do vládního programu dostala věta o kratších čekacích lhůtách. A úřední formuláře se nezačaly samy vyplňovat, přestože by to byl z hlediska digitalizace jistě průlomový počin.
Ukázalo se, že mezi politickým prohlášením a skutečnou změnou existuje drobný rozdíl. A lidé se začínají ptát:: „Tak kdy už to bude?“
Druhý šok: Peníze se nedají vyrobit slibem
Další část voličů se těšila na období, kdy stát konečně přestane občany obírat o peníze a začne jim je vracet. Ideálně všem, pokud možno ihned a bez nepříjemných otázek, odkud se na to vezmou.
Tady se ovšem ekonomie zachovala mimořádně nezdvořile.
Stát totiž není kouzelná pokladnička, do níž stačí vhodit správný volební lístek. Má příjmy, výdaje, dluhy a závazky. Když někomu přidá, musí peníze získat odjinud, zvýšit dluh, nebo doufat, že ekonomika vytvoří dostatečně velké dodatečné příjmy.
Právě poslední možnost je politicky nejpříjemnější. Stačí slíbit rychlejší růst, vyšší výběr daní a efektivnější stát. Kdyby to ale fungovalo, mohli bychom zrušit ministerstvo financí a nahradit je jedním dobře napsaným volebním letákem.
A co důchody? Senioři se těšili na štědřejší valorizace a zastropování důchodového věku. Jenže ani důchodový systém není automat na peníze. A volební slib má totiž jednu zvláštní vlastnost: jeho vyslovení nic nestojí. Jeho splnění ano.
Třetí šok: Vše špatné zmizí
Zvláštní kapitolu tvořily iluze, že s odchodem předchozí vlády zmizí vše, co s ní bylo spojováno. Inflace? Pryč s ní! Drahé bydlení? Vyřízeno! Byrokracie? Zrušit! Nedostatek lékařů? Vyřešíne.
Stačilo uvěřit, že většina problémů nevzniká ze složitosti světa, ale z toho, že u moci sedí nesprávní lidé.
I tahle představa je svůdná. Nabízí jednoduché vysvětlení i jednoduché řešení. Nemusíte rozumět ekonomice, demografii ani fungování státní správy. Stačí vědět, koho nemáte rád, a doufat, že jeho odchod vše napraví.
Jenže některé problémy vznikaly dlouho. Jiné mají příčiny v zahraničí, další souvisejí s nedostatkem pracovníků, stárnutím populace nebo s tím, že stát nedokáže ze dne na den postavit nemocnici či tisíce bytů.
Čtvrtý šok: sliby chyby
Volební program ANO nesl optimistický název „Pro váš lepší život“. Sliby však narazily. Některé na rozpočtové možnosti, jiné na legislativu, koaliční dohody nebo prostě na obtížnost jejich provedení. U dalších se prostě jen ukázalo, že původní představa byla příliš optimistická.
V takové chvíli nastupuje oblíbená politická disciplína: vysvětlování.
To, co se před volbami jevilo jako samozřejmost, se po volbách promění ve složitý problém. To, co mělo být hotové okamžitě, potřebuje čas. To, co mělo stát málo, stojí více. A to, co mělo být naprosto jisté, závisí na okolnostech.
Není nutné tvrdit, že ANO nesplnilo vůbec nic. U většiny se však ukázalo, že pečení holubi stále nikde
Politik vša může slíbit téměř cokoli, a dospělý volič by se měl ptát, jak to chce udělat a kolik to bude stát. Když mu někdo nabídne jednoduché řešení všech složitých problémů, nemusí možná mu hned nevěřit. Může mu dát šanci. Ale měl by chápat, že zázraky se nedějí, a některým politikům možná o voliče zase tolik nejde. Jsou věci, které jsou pro ně důležitější.
Část voličů ANO teď možná zjišťuje, že pečení holubi nelétají do úst ani pod novou vládou. Je to nepříjemné poznání, ale také užitečná zkušenost.
A tak nám zbývá jedna drobná naděje: že příští volební kampaň už nebude soutěží o to, kdo slíbí největší hostinu zdarma, ale kdo dokáže přijít s řešením, jak ji zaplatí.
Čekáte-li totiž na něco, co má přiletět samo, můžete se dočkat toho, že vám mezitím vystydne večeře.
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