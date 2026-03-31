Pohled do křišťálové koule: Co čeká svět, aneb mračna se světlem na konci tunelu
Březen 2026: Rozbuška jménem Joe Kent
Vše začalo nenápadným rezignačním dopisem Joea Kenta, šéfa amerického protiteroristického centra. Ten totiž s sebou nepřinesl jen nečekaná odhalení a personální změnu, ale politické zemětřesení.
Kentovo obvinění, že Washington v osobbě Trumpa zaprodal hnutí America First zájmům zbrojařů, definitivně rozštípne Republikánskou stranu. Amerika se přestane dívat do světa a začne se hádat sama se sebou.
Duben 2026: Asymetrické peklo v Perském zálivu
Koule ukazuje hořící obzor v Hormuzském průlivu. Americká operace „Perský uzel“ narazí na brutální realitu levné války. Tisíce íránských dronů za pár dolarů zahltí miliardové systémy letadlových lodí třídy Gerald R. Ford.
Výsledek: Ropa za 220 USD, přídělový systém na benzín v USA a šokující záběry poškozené americké pýchy v přímém přenosu. Technologická převaha Západu se ukáže jako nepoužitelná proti nekonečné přesile levné produkce.
Květen 2026: Palácový převrat ve Washingtonu
Bílý dům se ocitne v izolaci. Republikánští senátoři, zzděšení hrozbou volebního debaklu, doručí prezidentovi ultimátum: buď rezignace, nebo potupný proces odvolání skrze 25. dodatek ústavy. Kent, nyní v roli národního hrdiny a whistleblowera, se stává symbolem odporu proti establishmentu.
Červen 2026: Nastupuje JD Vance a „Nový realismus“
Začátkem června křišťálová koule ukazuje novou tvář v Oválné pracovně. JD Vance přebírá otěže a vyhlašuje doktrínu, která Evropě vyrazí dech:
Totální stopka: Okamžité zastavení veškeré pomoci Ukrajině.
Izolacionismus v praxi: Omezení role v NATO a ultimátum Evropě: „Plaťte 4 % HDP na obranu hned teď, nebo se starejte sami.“
Protektionismus: Vysoká cla na evropská auta (rána pro české automotive).
Léto 2026: Evropské vakuum a český šok
Bez amerického deštníku se Evropa začne drolit. Nedostatek LNG plynu donutí státy střední Evropy k potupné cestě do Moskvy s prosíkem o obnovení dodávek.
Česko, jako exportní dílna Evropy, pocítí pád automotive sektoru a prudký nárůst nezaměstnanosti. Pax Americana končí – vakuum v Perském zálivu vyplňuje Čína jako nový mírotvorce a Rusko diktuje podmínky na východě. Nepomáhají ani Babišova vystoupení na Facebooku.
Závěrečné slovo: Naděje umírá poslední
Pokud se vám po přečtení těchto řádků dělá mírně nevolno a máte nutkání začít kopat protiatomový kryt na zahradě, zadržte! Naše křišťálová koule totiž v samotném rohu ukazuje drobnou, ale jasnou jiskřičku naděje.
Nesmíme zapomínat, že do tohoto neblahého vývoje může stále ještě zasáhnout naše elitní diplomatická divize. Zatímco se globální horizont zatahuje mračny, která věstí bouři nevídaných rozměrů, nemusíme propadat panice. I v časech nejhlubší nejistoty se totiž na scéně někdy objevuje naděje.
Do geopolitického ringu vstupuje Petr Macinka v plné síle, připraven korigovat dějiny svým nekompromisním švihem. Pokud nás má někdo vyvést z geopolitického bludiště, je to právě tato nová krev české diplomacie, jejíž schopnost vyjednat nemožné je již legendární.
A pokud by snad Macinka potřeboval v mezinárodních kuloárech trochu přitvrdit, v záloze stále čeká Turek se svým motorovým optimismem. S touto dvojicí v čele se i pád orla může proměnit v pouhé mezipřistání k lepším zítřkům. Takže hlavu vzhůru – dokud máme tyto giganty, žádný rozpad globálního řádu nás nerozhází!
Jan Urban
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020