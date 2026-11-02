Pnutí v hnutí: Babišův monolit praská?
Poslední dny ukazují, že v Babišově politické korporaci začíná doutnat rebelie. Zvedá se vlna kritiky z vlastních řad a odcházejí i tváře, které dříve patřily k věrnému jádru. Je to jen drobná provozní nehoda, nebo sledujeme začátek konce jedné politické éry?
Když se v hnutí ANO začne mluvit o „vlastním názoru“, je situace nebývale vážná. Tento termín byl totiž vnitrostranickými směrnicemi dosud považován za ekvivalent sprostého slova nebo těžkého politického hříchu. Dlouhé roky hnutí fungovalo jako dokonale promazaný švýcarský stroj: šéf něco řekl, marketingový tým to přeložil do řeči lidu (občas i do češtiny) a zbytek partaje poslušně zvedl ruku. Komunisté, blahé paměti, tomu říkali „demokratický centralismus“.
A pokud někdo, třeba i jen prostou náhodou, zabloudil pohledem mimo vytyčenou linii, stačil jeden ostřejší pohled z Průhonic a dotyčný se zase rychle srovnal do latě.
Jenže teď se zdá, že kouzlo osobnosti a sliby o lepších zítřcích přestávají na některé zasloužilé matadory fungovat. Když z hnutí odcházejí lidé, kteří tam nechali kus života (a politické pověsti), je jasné, že nejde jen o to, že by jim v poslanecké sněmovně nechutnalo kafe.
Zákulisní šuškanda přitom mluví o tom, že dosud nebývalá kritika míří přímo na nejvyšší vedení a styl jeho rozhodování. Že by se v holdingu projevila únava materiálu?
Otázkou samozřejmě zůstává, zda jde o začátek skutečného rozkladu této dominantní vládní formace. Pro každou jinou stranu by byl odchod klíčových postav a otevřená vnitřní revolta poukázkou na politický hřbitov. U ANO jsme ale v minulosti viděli, že dokáže přežít téměř jakýkoliv skandál, pokud je správně mediálně „odkomunikován“ jako „kampaň“, „účelovka“ nebo dokonce „účelová provokace“.
Jenže tentokrát ta pověstná kampaň nepřichází zvenčí od tradičních rivalů, ale bublá přímo pod pokličkou vlastního hrnce. A jak všichni víme, nejhorší nepřítel je ten, který přesně ví, jak to v té vaší kuchyni chodí.
Pokud tak začnou mluvit lidé, kteří dosud kryli šéfovi záda, mohl by se z monolitického hnutí stát během chvíle velmi křehký domeček z karet. Uvidíme však, jaké marketingové kouzlo ze své brašny vytáhne PR tým hnutí tentokrát – poslušné ovečky se totiž poprvé po letech začínají měnit ve vlky.
Jan Urban
Stát, s. r. o.: Kde končí firma a začíná stát?
Co mají společného firma a stát? Oba potřebují peníze, řízení a výsledky. Jenže zatímco firmu můžete prodat, stát byste si neměli splést s vlastní pokladnou. A občané nejsou zaměstnanci na zkušební dobu.
Jan Urban
Globální propadák jménem Trump: druhé Trumpovo prezidentství jako historické fiasko
Současné, druhé Trumpovo prezidentství je dějinné selhání v přímém přenosu. A zdá se, že Amerika konečně prohlédla. Trumpova éra postavená na velkolepých slibech naráží na realitu každodenního života a prázdných peněženek voličů.
Jan Urban
Až odejde vláda, přijde omluva. Veřejnoprávní televize už to trénuje v zahraničí
Po odchodu Orbána v Maďarsku a nyní i Vučiće v Srbsku se veřejnoprávní média se v obou zemích divákům omluvila - za léta jednostranného zpravodajství v područí vládnoucí strany. Dočkáme se po čase něčeho podobného i u nás?
Jan Urban
Oslavme 28. říjen. Masaryk už si naštěstí komentáře přečíst nemůže
Prožíváme další výročí založení samostatného státu a česká kotlina se opět halí do slavnostního hávu. Tedy přesněji do dvou různých hávů, které na sebe přes ulici pokřikují něco o tom, jak zachraňují vlast před těmi druhými.
Jan Urban
Nohama v Evropě, mozkem v tunelu. Návod, jak úspěšně nenávidět vlastní kontinent
Žijeme v srdci Evropy, bereme od ní miliardy, jezdíme po ní bez pasu, a křičíme: „Pryč s Bruselem!“. Jak se stát protievropským v zemi živící se exportem k sousedům? Stačí málo: vystudovat vysokou školu pokrytectví.
|Další články autora
Demence se plíží nenápadně. Tyto změny v chování by rodina neměla přehlédnout
Zapomenuté klíče nebo jméno souseda ještě nemusí znamenat nic vážného. Co když ale člověk netrefí...
OBRAZEM: Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem
Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí železniční...
Pád pod metro nemusí skončit tragicky: DPP radí neztrácet hlavu a zalehnout do žlabu
Ze statistik plyne, že úmyslně nebo nešťastnou náhodou skončí v kolejišti metra desítky lidí ročně,...
Newyorská stanice duchů už 80 let zeje prázdnotou. Překvapí podobnost s Prahou
Pod rušnými ulicemi New Yorku se ukrývá jedna z nejkrásnějších stanic metra na světě. Má elegantní...
Co podniknout v listopadu v Praze zdarma? Vybrali jsme 7 akcí, kde se neplatí vstupné
Listopad v Praze nabídne průvod strašidel, návštěvu legionářského vlaku i pohled do vědeckých...
V Olomouci bude v úterý pochod na podporu České televize a Českého rozhlasu
V Olomouci bude v úterý odpoledne pochod na podporu České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo)....
Odbory v Hyundai žádají vyšší mzdy i třicetitisícový bonus. Výroba aut však dál klesá
Odbory v nošovické automobilce Hyundai předložily vedení návrh nového mzdového dodatku, v němž...
Podporu veřejnoprávním médiím vysloví studenti či herci i v Českých Budějovicích
Studenti středních a vysokých škol, herci Jihočeského divadla nebo zaměstnanci Jihočeské univerzity...
Letohradský zámek otevře expozici s Muchovou skicou i Napoleonovými saněmi
Na zámku v Letohradě na Orlickoústecku se 12. listopadu otevře expozice, která představí...
Atraktivní,extremně nízkoenergetický byt 2+kk cca 65m2,novostavba,kompletně zařízený, volný ihned.
Otakarova, České Budějovice
13 000 Kč/měsíc
- Počet článků 439
- Celková karma 20,74
- Průměrná čtenost 492x
K mým hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020