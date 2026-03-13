Pět šílených konspirací z poslední doby: Od špionážních holubů po „toxickou“ brokolici
Připravili jsme pro vás pětici těch nejbizarnějších teorií, které vám zaručeně zpestří víkend a možná vás donutí se trochu podezřívavě podívat na vlastní oběd.
Všichni známe klasiku o přistání na Měsíci, Elvisovi v nonstopu na benzínce nebo dvojníkovi Paula McCartneyho. Ale věděli jste, že internetová tvořivost (a občas i čisté šílenství) nezná mezí? Někdy jde o promyšlenou satiru, jindy o upřímnou víru v to, že nás zelenina chce ovládnout.
Pojďte se tak s námi ponořit do světa, kde nic není takové, jak se zdá, a kde je logika na dlouhé dovolené. Připravili jsme pro vás pětici těch nejbizarnějších teorií, které vám zaručeně zpestří víkend a možná vás donutí se trochu podezřívavě podívat na vlastní oběd.
1. Ptáci neexistují (Birds Aren’t Real). Tahle teorie tvrdí, že americká vláda v letech 1959–2001 vyhubila všechny skutečné ptáky a nahradila je sofistikovanými drony.
- „Důkaz“: Proč myslíte, že ptáci sedají na dráty vysokého napětí? Přece aby se dobili! A ptačí trus? To je sledovací tekutina.
- Realita: Jde o geniální satirické hnutí generace Z, které si utahuje z opravdových konspirací tak přesvědčivě, že tomu někteří lidé vážně věří.
2. Austrálie je mýtus. Podle této teorie Austrálie ve skutečnosti neexistuje. Je to jen obrovský podvod vymyšlený britskou vládou, aby zakryla fakt, že tisíce trestanců tehdy prostě naházeli do moře.
- „Důkaz“: Všichni lidé, které znáte a tvrdí, že v Austrálii byli, jsou placení herci. Letadla do Sydney vás prý ve skutečnosti dovezou na ostrovy v Jižní Americe.
3. Měsíc je dutá kosmická loď. Měsíc prý není flák kamene, ale umělá megakonstrukce, kterou sem zaparkovali mimozemšťané, aby nás mohli pozorovat jako v reality show.
- „Důkaz“: Při dopadu lunárních modulů prý Měsíc „zvonil jako zvon“, což má dokazovat jeho dutost. Ti odvážnější stále věří, že je z plísňového sýra.
4. Disneyho „Frozen“ jako krycí manévr. Tato teorie tvrdí, že studio Disney natočilo hit Ledové království (Frozen) jen proto, aby zmanipulovalo výsledky ve vyhledávačích.
- Pointa: Dlouho se šeptalo, že tělo Walta Disneyho bylo po smrti kryogenně zmrazeno (frozen). Takže když dnes zadáte do Googlu „Disney Frozen“, vyjede vám princezna Elsa, a ne mrazák se zakladatelem studia.
5. Brokolice jako „toxická“ zbraň. Novinka z oblasti wellness: brokolice je prý pro lidi toxická a vlády nás nutí ji jíst, abychom byli poddajnější.
- Realita: Látky v brokolici (jako sulforafan) jsou sice „obranné chemikálie“ rostliny, ale pro lidské tělo fungují jako skvělý nakopávač imunity. Přesto je představa brokolice jako tajného agenta „Big Veggie“ prostě neodolatelná.
🥂 Shrnutí na víkend
Ať už potkáte podezřele se dobíjejícího holuba na drátě, nebo vám někdo bude tvrdit, že klokan je jen herec v kostýmu, zachovejte klid. Svět je sice plný záhad, ale tyhle jsou aspoň k popukání. Užijte si volno, odpočiňte si a hlavně – nevěřte všemu, co se na vás v parku (nebo na talíři) podezřívavě dívá! Přejeme vám parádní víkend!
