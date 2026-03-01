Pět nejčastějších psychologických omylů lesklých magazínů
Většinou je těžké říci, zda hlavním problémem doporučení, které tyto magazíny přinášejí, je to, že jsou zkreslená, nebo zjednodušená. Jsou však přitažlivá: vypadají skvěle na Pinterestu, výborně se sdílejí, a slibují nám zkratky ke štěstí. Daleko spolehlivěji však vedou přímo do bažiny. Nabízíme pět nejčastějších „pravd“, se kterými se v těchto magazínech potkáváme tak dlouho, že jim možná i uvěříme.
„Stačí myslet pozitivně“
Tato věta zní, jako by negativní emoce byly jen špatně nastavený filtr našeho uvažování, který stačí, stisknutím vhodného tlačítka, nahradit jiným. Psychologická realita je ale méně fotogenická: negativní emoce nejsou chyba našeho psychického systému, ale jeho základní diagnostický nástroj ve vztahu k našemu okolí.
Úzkost vás varuje před hrozbou, hněv hlídá vaše hranice a smutek vám říká, že jste o něco přišli. Nutit se do „sluníčkového“ nastavení v momentě, kdy vám hoří dům, není známka duševního zdraví, ale popírání reality. Výsledkem není vnitřní klid, ale jen důkladně natlakovaný hrnec, který vybouchne v tu nejméně vhodnou chvíli.
„Musíte vystoupit ze své komfortní zóny“
Slogan, který z nás dělá hrdiny akčních filmů. Zní skvěle, dokud nezjistíte, že trvalý pobyt mimo komfortní zónu se v psychologii nejmenuje „osobní růst“, ale chronický stres.
Magazíny totiž rády zapomínají na drobný detail: komfortní zóna není synonymum pro lenost na gauči. Je to zóna regenerace a bezpečnosti. Bez ní se mozek přestává učit, paměť stávkuje a motivace páchá rituální sebevraždu. Skutečný růst není permanentní křeč v nepohodlí, ale plynulé oscilování mezi výzvou a návratem do bezpečí, kde si ty rány můžete v klidu olízat.
„Je to jen ve vaší hlavě“
Oblíbený argument všech, kteří vám chtějí naznačit, že váš stres nebo syndrom vyhoření je vlastně jen otázka špatného „mindsetu“, tedy nastavení mysli. Ano, stres se zpracovává v hlavě – stejně jako bolest nebo hlad. To ale neznamená, že je méně reálný.
Tvářit se, že chronický stres vyřešíte jiným „mindsetem“, je asi tak užitečné jako radit člověku s horečkou, ať si představí, že v jeho pokoji je chladněji. Skutečná psychologie netvrdí, že „všechno je jen v hlavě“. Říká, že mysl a tělo spolu úzce souvisejí. A když je dlouhodobě přetěžujeme, nestačí si přečíst motivační citát — je potřeba skutečná změna.
„Musíte se mít rádi, jinak vás nikdo jiný milovat nebude“
Tato věta je nejen hluboce nepravdivá, ale i lehce vyděračská. Naznačuje, že láska a respekt jsou odměnou za úspěšně dokončený projekt „oprava vlastního já“.
Realita? Lidé mohou být nejistí, vnitřně rozbití a plní pochybností, a přesto jsou milováni, potřební a respektovaní. Vztahy nejsou bonusem pro ty, kteří už jsou se svou nápravou „hotoví“. Naopak – jsou to často právě vztahy, v nichž se učíme tu sebedestrukci v hlavě krotit. Myšlenka, že musíte být perfektně vyladěni, než smíte vylézt mezi lidi, vede jen k izolaci, ne k uzdravení.
„Štěstí je stav, kterého lze dosáhnout dostatečným úsilí“
Tohle je pravděpodobně nejprodávanější lež v historii lidstva. Štěstí není cílová stanice, kde vystoupíte, odhodíte kufry a zůstanete tam navždy. Je to jen prchavý vedlejší produkt smysluplné práce, funkčních vztahů a zvládnutých výzev.
Paradoxně totiž platí, že čím víc se na štěstí soustředíte a čím víc ho monitorujete, tím rychleji vám uniká. Lidé, kteří v životě dělají hlavně to, že se pokouší být šťastní, a vidí v tom svůj hlavní životní cíl, totiž většinou příliš šťastní nejsou. Daleko spíše končí u terapeuta s diagnózou frustrace z průměrnosti. Štěstí totiž, slovy klasiků, spočívá v jeho dosahování, nikoli ve výsledku tohoto snažení. Dejte to ale na titulní stranu magazínu!
Diagnóza závěrem
Populární psychologie je nezbytná: do čeho by jinak vydavatelé magazínů, tištěných i digitálních, balili inzerci, z níž žijí. Co nám však nabízí jsou jen instantní řešení složitých životních otázek. Ne proto, že by nám chtěla škodit, ale proto, že to, co je složité, se na obálce časopisu špatně prodává. A naopak, jako například titulek nejmenovaného „psychologického“ časopisu, který říká, že lidé narození v září jsou inteligentnější.
Jan Urban
Citoví vyděrači a architekti lží: nejzrádnější formy emocionální manipulace
Emocionální manipulace, v rodině, práci nebo veřejném životě, často začíná nenápadně. Je proto důležité ji zavčas rozpoznat, a nenechat její aktéry, aby s námi, na základě svých zájmů i emocionálních triků a pastí začali smýkat
Jan Urban
Emoce 2.0: Cítíte své vlastní emoce, nebo jste jen Markův pokusný králík?
Emoce, prastarý operační systém, který nám do hlavy nainstalovala evoluce, aby nás nesežral šavlozubý tygr, dnes čelí největší výzvě v dějinách: internetu, chytrému telefonu, algoritmům a software, o který jsme neprosili
Jan Urban
Bederní páteř, zdravotní ping-pong a šaman za dva litry: Anabáze českého pacienta
Říká se, že zdraví máme jen jedno. Škoda, že k němu v Česku nedostanete i mapu, GPS souřadnice a propustku do ordinace, která nemá na dveřích ceduli „Dovolená“ nebo „Nové pacienty nebereme“.
Jan Urban
Únik ze Štrasburku: Je projev T. Okamury zakázanou metodou nelidského mučení? (fikce)
Náhodou jsme získali dokument, jež může otřást evropským právem. Skupina českých občanů totiž podala k Evropskému soudu pro lidská práva stížnost, která definuje poslech předsedy SPD jako formu zákony zakázaného nelidského trestu.
Jan Urban
Masaryk, Rusko a svět: proč jako vlastenci neposloucháme hlasy svých velikánů
Před více než sto lety vydal TGM své největší, doslova monumentální dílo „Rusko a Evropa“. V něm náš první prezident už tehdy s chirurgickou přesností popsal, proč Moskva nikdy nebude součástí našeho světa ani naší kultury.
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...
Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti
Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...
Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících
Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality...
Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření
Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící...
I přes oblevu lyžařské areály na západě Čech stále lákají na lyžování
I přes oblevu a jarní teploty zůstává většina areálů v Plzeňském a Karlovarském kraji otevřená a...
Čtvrtý pokus. Nový Jičín se opět snaží prodat přístavbu hotelu v centru města
Už počtvrté nabízí novojičínská radnice k prodeji přístavbu hotelu Praha. Poprvé byla k mání loni,...
Šmírování přes rameno jako nový standard? Strach o soukromí má v metru 67 procent lidí
Měli jste při cestování ve veřejné dopravě už někdy pocit, že vám někdo kouká do telefonu? Podle...
Slunečné počasí a nezvyklé teplo přilákalo na Slavnosti uzeného tisíce lidí
Slunečné a na přelom února a března i nezvykle teplé počasí přivedlo na Slavnosti moravského...
- Počet článků 88
- Celková karma 13,08
- Průměrná čtenost 343x
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020