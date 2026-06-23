Perný den, ale i záslužné dílo internetového diskutéra
První článek: „Pobyt v přírodě může zlepšit psychickou pohodu.“ Komentář: „Lživá propaganda. Další manipulace!“ Druhý článek: „Moderní společnost tráví v přírodě příliš málo času.“ Komentář: „Naprostý nesmysl ekologistů. Autor vůbec netuší, o čem mluví.“ Ale to jen zahřívací kolo.
Neskloní se totiž ani před třetím článkem: „Lidé by měli více pracovat.“ Komentář: „Další blábol kapitgalistických vykořisťovatelů. Kdo tomu může věřit?“ Čtvrtý článek: „Lidé by měli pracovat méně a více odpočívat.“ Komentář: „Absolutní lež. Typická levičácká ideologická agitka!“
Pátý článek: „Káva prospívá zdraví.“ Komentář: „Nepravdivé a zavádějící. Typický nesmysl kávové lobby“ Šestý článek: „Příliš mnoho kávy škodí.“ Komentář: „Autor pod rouškou vědeckosti zjevně šíří dezinformace.“
Další kořistí jsou i články: „Stát by měl více investovat do školství.“ Komentář: „Další ideologická manipulace. Kdo to má platit? Autor vůbec netuší, jak funguje svět!“ a „Stát by měl omezit výdaje a šetřit i ve školství.“ Komentář: „Naprostý nesmysl. Z čeho mají ti učitelé žít? Tohle může napsat jen člověk odtržený od reality!“
Nepohrdne ani článkem „Lidé dnes tráví na sociálních sítích příliš mnoho času.“ Jeho komentář: „Typické moralizování lepšolidí a lživá generalizace!“ či článkem „Sociální sítě pomáhají lidem zůstat ve spojení.“ Setře ho v diskusi slovy „Další propagandistický blábol. Autor pro svůj názor nemá vzdělání a zjevně ignoruje skutečnost!“
A nezalekne se ani tématem článku: „Společnost je dnes příliš polarizovaná.“ Obratem ho komentuje slovy: „Absolutní lež! Autor jen rozděluje společnost!“. Článek: „Ve společnosti panuje překvapivě vysoká shoda na mnoha tématech.“ pak pokárá komentářem: „Tohle už je vrchol dezinformací. Co nám to chce opozice namluvit? Každý přece vidí, že je všechno jinak!“
Obsah článků ho vlastně příliš nezajímá. Názory jsou pomíjivé, ale odsouzení je věčné. Jeho poslání nespočívá v přemýšlení, nýbrž v neúnavném rozdávání stručných odsuzujících rozsudků.
Během dopoledne tak přidá i několik „To je lež!“, pár „Úplný nesmysl!“, několik „Autor evidentně neví nic!“ a pro slavnostnější příležitosti i jedno „Tohle už je na žalobu!“.
Po obědě přitvrdí. Přidá několik urážek, dvě obvinění z manipulace a jeden delší komentář, ve kterém vysvětlí, že všichni ostatní jsou zaslepení. S blížícím se večerem pak ještě přitvrdí, a ke slovu tak přijdou i ostřejší výrazy, opouštějící rámec slušného jazyka.
Večer zavře počítač a s příjemnou únavou ulehne do postele. Dnešní den byl dobrý a úspěšný. I když neuvedl nic nového, nic nevyřešil, nic nenavrhl a nikomu nepomohl, podařilo se mu rozesít slušnou dávku negativismu, která ho posiluje: několik desítek nadávek, pár obvinění a značné množství rozhořčení. Usíná tak s pocitem dobře vykonaného díla. A už se těší na ráno.
Zítra je totiž nový den. A na internetu určitě zase někdo napíše něco, co bude třeba okamžitě, kategoricky a bez čtení odsoudit. Někdo přece musí bdít nad tím, aby ani jediný článek nezůstal bez stručného, kategorického a zcela nekonkrétního odsouzení.
A přece jen je tu jedna drobná věc, která jeho radost z dobře vykonaného díla trochu kalí. Sám totiž nikdy žádný článek nenapsal. A ví, že nejspíš ani nenapíše. Ne že by neměl čas. Jen žádný vlastní názor nemá. Jediné, co ví s naprostou jistotou, je, že všechny názory ostatních jsou úplně, ale úplně scestné.
Občas se proto postaví i před zrcadlo a zkouší si, jak by mu slušelo, kdyby se při psaní svých zlostných a nenávistných komentářů ještě trochu šklebil. Zvláště si dává záležet na tom, aby koutky úst obrátil dolů, zdvihl obočí a mluvil fistulí. Neví úplně proč, ale má pocit, že to někde viděl, a připadá si tak nějak autentičtější.
Jan Urban
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K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020