Peníze nesmrdí: Olympijské hry v zajetí moderního pokrytectví
Floskule o „nepolitickém sportu“ je jeden z největších historických podvodů, kterým se bafuňáři zaštiťují, aby si v klidu dopili šampaňské v čestných lóžích.
Kde se vlastně vzala ta absurdní představa, tedy představa, že politika do sportu nepatří? Z antiky, ke které funkcionáři tak často vzhlíží, totiž rozhodně nevzešla. Starověké olympijské hry (včetně institutu ekecheiria – posvátného příměří) totiž vznikly právě jako nástroj politiky. Jejich smyslem bylo aktivně vstoupit do veřejného dění a vynutit si dočasné ukončení všech válek.
Sport byl tehdy prodlouženou rukou diplomacie a míru, nikoliv alibistickou schovávačkou před realitou. Dnešní Mezinárodní olympijský výbor pod vedením Thomase Bacha však tuto logiku převrátil naruby. Pod heslem „politika do sportu nepatří“ se dopouští nejčistší formy těžkého pokrytectví. Co je jeho projevem?
Etická slepota: Zakázat start sportovci z napadené země, protože se odvážil poukázat na agresora, je v podstatě trestáním oběti za to, že hlasitě krvácí. MOV se zde chová jako rozhodčí, který udělí červenou kartu hráči, jenž si dovolil stěžovat na to, že ho protihráč v přímém přenosu mlátí tyčí.
Peníze nesmrdí: Za vznešenými slovy o neutralitě se skrývá prostá matematika vysílacích práv a sponzorských darů. Pro MOV je zřejmě přijatelnější „neutrální“ agresor s plnou peněženkou než „politicky nepohodlný“ obránce s čistým svědomím.
Moderní ekecheiria naruby: Zatímco staří Řekové odkládali zbraně, aby mohli sportovat, moderní funkcionáři odkládají páteř, aby mohli v klidu inkasovat.
Pokud MOV vykazuje ukrajinské sportovce ze stadionů za „politické projevy“, zatímco agresorům umetá cestu pod neutrální vlajkou, přestávají být olympijské kruhy symbolem spojení kontinentů. Stávají se z nich pouhá oka v řetězu, který nás tápe v morálním bahně. Thomas Bach a jeho tým zřejmě zapomněli, že neutralita tváří v tvář zlu není nestrannost, ale kolaborace.
Jan Urban
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020