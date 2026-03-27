Past 51 %: Demokracie jako hostina na účet menšiny?
Demokracie totiž není jen o sčítání hlasů, ale i o tom, kdo a proč ty hlasy odevzdává.
Ve společnosti se totiž velmi snadno zformuje skupina – klidně i většinová – kterou spojuje vidina okamžitého materiálního zisku na úkor ostatních. Je to prostá aritmetika: pokud slíbíte benefity, které zaplatí „ti druzí“ (tedy užší skupina úspěšnějších nebo budoucí generace), najde se téměř vždy většina, která vám na tuto nabídku ochotně kývne.
Vzniká tak spojenectví lidí, kteří nehlasují pro vizi, ale pro krátkodobý vlastní prospěch – a jsou ve většině. Menšina sice ví, že se ji systém hodlá „zkásnout“, a logicky tak může ztrácet ke státu loajalitu, ale z hlediska hlasování je přehlasována.
Společnost se tak štěpí na ty, kdo čerpají, a ty, kdo jsou nuceni ji financovat, a těch prvých je z povahy věci vždy více. Volby pak vyhrává populista, který toho „své“ většině nabídne nejvíc.
Navíc, vzhledem k tomu, že ti nejmocnější se většinou příliš „zkásnout“ nenechají, dopadá toto napětí často na širokou střední třídu, jejíž nechtěná funkce pak spočívá v tom, že svými daněmi brání tomu, aby „chudí nesežrali bohaté“.
Morálka jako nepopulární zboží
Ještě složitější je to s morálkou. Morální integrita, sebekázeň, odpovědnost vůči sobě samému a ohleduplnost vůči ostatním jsou hodnoty, které společnost drží pohromadě a dlouhodobě ji dělají stabilnější, bohatší i spokojenější. Problém je, že zvenku „nechutnají“ tak dobře jako dotace nebo přímý příspěvek.
Morálka totiž často vyžaduje dobrovolnou oběť nebo nepohodlí – navíc v přítomnosti, aby se její přínos projevil až v budoucnosti. A ruku na srdce: získáte většinu pro program, který slibuje „krev, pot a odpovědnost“, když vedlejší stánek nabízí „pohodu na dluh“?
Když se většina může fatálně mýlit
Historie je hřbitovem rozhodnutí, která posvětila většina – aby pak nesla jejich následky. Stačí vzpomenout na demokratický nástup totalitních režimů ve 20. století, kdy se dav nechal opít vidinou národního či třídního prospěchu na úkor „těch druhých“.
Většinový souhlas tehdy nebyl důkazem pravdy, ale spíše kolektivním selháním úsudku, za které pak společnost platila desetiletí.
Jak z toho ven
Kudy ven? Většina není zárukou pravdy, je jen zárukou síly. Pokud chceme, aby společnost dlouhodobě prosperovala, musíme do systému „propašovat“ mechanismy, které sobeckosti a krátkozrakosti většiny brání.
Patří sem silné nezávislé instituce, ústavní pojistky chránící menšiny a především vzdělávání k odpovědnosti – aby si volič uvědomoval, že co dnes získá „zdarma“, může zítra zaplatit mnohem dráž.
Možná je tak čas přestat uctívat většinu jako neomylného boha a začít ji spíše kultivovat – dříve, než se promění v nástroj vlastního úpadku.
Jan Urban
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020