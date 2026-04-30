Paradox moci aneb Proč Babiš „hoří“ rychleji než Trump
Pro kontext – je to o celé dva procentní body méně, než kolik měla v nejhlubší krizi tolik vysmívaná vláda Petra Fialy. Ukazuje se, že ani poctivá dávka marmelády už nespokojené voliče nezasytí, když se realita začne zakusovat do peněženek.
Než ale začneme rozebírat, proč je u nás Andrejova vláda momentálně populární asi jako osina v zadnici, musíme si odskočit za oceán k jeho ideovému bratrovi.
Populista jako přes kopírák
Proč vlastně srovnáváme Babiše s Donaldem Trumpem? Protože jejich komunikační manuál psala stejná ruka. Oba prodávají příběh o „manažerovi, který napraví stát rozbitý neschopnými politiky“. Oba bojují proti „zlým elitám“ a „prolhaným médiím“. Jenže zatímco Trumpovi v USA věří stabilních 34 % lidí (a to i v době, kdy si hraje na vojáčky v Íránu a ceny benzínu letí vzhůru), Babišův kabinet se propadl do suterénu, kde už se nesvítí ani těmi nejdražšími úspornými žárovkami.
Proč Andrej „hoří“ a Donald drží?
Příčiny jsou fascinující a pro českého premiéra bolestivé:
Ideologie vs. Chleba s máslem: Trumpismus je v USA náboženství. Trumpův volič mu odpustí cokoli – od skandálů po vysoké ceny benzínu – protože Donald bojuje „kulturní válku“ za jejich hodnoty. Babišismus je oproti tomu čistě transakční vztah něco za něco: „Já ti slíbím slevy a levné energie, ty mi dáš hlas.“ Jakmile ale slevy narazí na realitu rozpočtu a elektřina neklesá, český volič se neobtěžuje s loajalitou. Prostě mu ta kobliha přestane chutnat.
Kouzlo protestu vyprchalo: Babiš se roky stylizoval do role opozičního bojovníka, který za nic nemůže. Teď je ale v čele vlády on. Už nemůže přesvědčivě říkat „to Fiala“, když lidé vidí jeho vlastní ministry, jak tápou v přímém přenosu. Trump má tu výhodu, že v USA vždycky existuje nějaký „Deep State“ nebo démonizovaní demokraté, na které lze ukázat prstem i z Bílého domu. V Česku se ta výmluva opotřebovala rychleji než levné pneumatiky.
Kult osobnosti vs. realita ministrů: Tady je ten největší vtip. Babiš jako osoba si v průzkumech pořád drží svých cca 40 % důvěry. Lidé ho mají rádi jako baviče a dravce. Ale jeho vládu? Tu vnímají jako bandu komparsistů, kteří jen plní příkazy z Facebooku, které navíc v praxi nefungují. Trumpův kabinet je brán jako „tým křižáků“, Babišův kabinet jako „dispečink holdingu“, který zrovna nemá signál.
Závěrem: Když marketing narazí na účtenku
Andrej Babiš zjistil, že vládnout s rekordně nízkou důvěrou 15 % je mnohem těžší než postovat fotky s pejsky. Zatímco Trump v USA přežívá díky polarizované společnosti, která ho miluje bez ohledu na výsledky, český volič je krutě pragmatický. Babišova vláda momentálně hoří rychleji než Trumpova reputace, protože slibovala zázraky na počkání, a místo toho doručila jen starou známou vládní bezradnost v novém balení.
A co na to PR tým z Průhonic?
Dá se očekávat, že hned zítra ráno se na sociálních sítích objeví video s Andrejem v bílé košili a unaveným výrazem, kde nám vysvětlí, že za těch 15 % může „zkorumpovaný průzkum CVVM“, „polistopadový kartel“ a možná i to, že mu v té koblize minule vyměnili marmeládu za hořčici. Jenže tentokrát to vypadá, že mu na to skočí už jen ti úplně nejvěrnější.
Jan Urban
Zpráva z tisku: Policie vtrhla do nemocnice, aneb Kam mizí peníze zdravotního pojištění?
Zásah policie v příbramské nemocnici není bleskem z čistého nebe. Je to jen další kapitola v nekonečném seriálu o tom, jak se v českém zdravotnictví trvale „ztrácejí" miliardy, které my všichni odvádíme na zdravotním pojištění.
Jan Urban
Běh o život v ledové vaně: Proč nás efekt Červené královny nutí k biohackingu
Míváte pocit, že máte-li ráno prostě „fungovat", potřebujete dnes laboratorní vybavení, prsten z vesmírného materiálu a ledovou vanu na balkoně? Vítejte v éře biohackingu, téměř šílené snahy o vlastní zdraví v souboji s evolucí.
Jan Urban
Samomluva neúspěšného kandidáta Turka, aneb proč mě v Jižní Americe nechtěli (Fikce)
Tak jsem se vrátil. Bez šerpy, bez metálů a doživotní renty z národního pokladu. Musím říct, že Jižní Amerika je sice krásná, ale jejich výběrová řízení na obsazování pozic „Osvícený vůdce / Krutovládce" jsou naprosto zkostnatělá.
Jan Urban
Manuál Andrejovy školy rétorické gymnastiky: Jak se vykroutit i z vlastního stínu
Chytili vás při lži, s pochybnými spolupracovníky nebo u nejasných aktivit, které byste raději zahalili clonou? Nezoufejte! Naučte se mlžit jako náš premiér a přežijete vše, dokonce i účelovou kampaň marťanů.
Jan Urban
Rusko 2026. Fasáda stability praská: Rekordní chudoba a vymírání
Ruská ekonomika v dubnu 2026 připomíná dům s naleštěným průčelím, ale prohnilými základy. Zatímco zbrojovky jedou naplno, rekordní vymírání populace a drastické škrty v sociální oblasti táhnou zemi do propasti. Kdy přijde zlom?
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020