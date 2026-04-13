Papež Donald I.: Pokukuje Trump po postu ve Vatikánu?
V kuloárech světových médií to vře. Kdykoliv se Donald Trump „opře“ do hlavy katolické církve, jak se tomu stalo i nedávno, komentátoři si kladou otázku: Je to jen politický nesouhlas, nebo prostá chlapská závist?
Některé hlasy přitom zcela vážně naznačují, že Trumpovi, muži, který postavil své impérium na lesku a zlatě (viz jeho známá Trump Tower), prostě nedá spát, že někdo jiný má delší červený koberec a věrnější fanoušky, kteří mu neodmlouvají.
Spory s hlavou křesťanstva
Trumpovy útoky na Svatý stolec nejsou novinkou. Už v roce 2016 se Trump do papeže Františka pustil poté, co pontifik zpochybnil jeho víru kvůli plánované stavbě zdi na hranicích s Mexikem. Papež František: „Člověk, který myslí jen na stavění zdí, a ne na stavění mostů, není křesťan.“ Donald Trump: „Aby náboženský vůdce zpochybňoval víru jiného člověka, je ostudné.“
Trump tehdy neváhal dodat i bizarní předpověď: „Pokud a až na Vatikán zaútočí ISIS, papež si bude jen přát a modlit se, aby byl Donald Trump prezidentem.“
Čerstvé útoky na „slabost“
V poslední době se terčem stal nový americký papež Lev XIV. (vlastním jménem Robert Francis Prevost), kterého Trump na své síti Truth Social označil za „slabého v boji proti zločinu“ a „hrozného pro zahraniční politiku“ poté, co papež volal po míru v íránském konfliktu.
Proč by chtěl být na jeho místě? Při pohledu na tuto dynamiku se nelze ubránit pocitu, že jde o střet dvou vesmírů, kde by ten oranžový chtěl být tím bílým. Proč možná Trumpovi papežský stolec nedá spát:
Absolutní autorita a status: Trump se vždy prezentoval jako „vítěz“ na vrcholu pyramidy. Papežský stolec však představuje unikátní kombinaci duchovní autority a světského vlivu, kterou nelze koupit ani vyhrát v běžných volbách.
Globální pódium: Papež je pravděpodobně jedinou postavou, která má stabilně věrnější publikum než americký prezident. Trumpovy výpady lze číst jako klasické poměřování sil. Když Donald útočí, vnímá protistranu jako soupeře o pozornost.
Institucionální nedotknutelnost: Zatímco Trump musí neustále bojovat s médii a soudy, papežský úřad operuje s historickou aurou neomylnosti. Ta míra loajality, kterou papež požívá „z podstaty funkce“, je přesně to, co Trump v politice marně vymáhá.
Samozřejmě, představa Donalda v asketickém Vatikánu je absurdní – chyběly by mu tam pozlacené výtahy a možnost někoho vyhodit v přímém přenosu. Spíše než o touhu po modlitbách jde o soupeření o titul nejvlivnějšího muže planety a možná i jeden dokladů o jeho uvažování.
Literatura a zdroje:
The Guardian (2016): Donald Trump calls Pope Francis ‚disgraceful‘ for questioning his faith.
NPR (2025/2026): A brief history of Trump’s feud with Pope Francis.
Reuters (2025): Trump’s migration stance overshadowed ties with Pope Francis.
Truth Social / Facebook Reports (2026): Trump attacks Pope Leo XIV over foreign policy and crime.
Jan Urban
