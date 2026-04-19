Panoptikum u Xavera: Když se sejde „elita“, která nás zachrání (před námi samotnými)
Stačí si totiž představit libovolnou čekárnu na rentgen v roce 1998, jen s lepším cateringem a větším množstvím ega na metr čtvereční. Dostali jsme jen vzrušující pohled na to, jak vypadá politické propadliště dějin, a jasné varování, s kým vším se v případě svého nemravného chování potkáme v pekle.
Kdo tvořil tuhle pestrou skvadru?
Byl to bizarní sraz politických figur a figurek. Od politických fosilií, které odmítají zkamenět (Václav Klaus, Miloš Zeman), přes dravé sběratele veteránů, mandátů a funkcí stvořených „na tělo“ (Filip Turek, Petr Macinka), až po Andreje Babiše, který si mezi dvěma selfíčky s důchodci odskočil postěžovat Alex Mynářové, že jsou i tací, kteří nechápou, že státní letadlo je jeho soukromý Uber.
Nechyběli ani poslanci SPD, Motoristů a pár zbloudilých duší z vládní koalice, které si asi spletly vchod nebo hledaly chlebíčky zdarma.
Celé to zaštítil Luboš Xaver Veselý – muž, který definuje konflikt zájmů novým, téměř uměleckým způsobem. Jako radní České televize má na veřejnoprávní médium dohlížet, a dbát na to, aby plnilo – a mohlo plnit – svou funkci.
Místo toho však ČT jen ze své soukromé televizní platformy s chutí okopává, a hostí v ní přesně ty, kterým by měl jako nezávislý kontrolor klást nepříjemné otázky. Místo otázek se zde ale setkáváme jen se servilním pokyvováním, poklonkováním a přátelským poplácáváním po ramenou těch, kteří ho do jeho trafiky uvedli.
Malost v přímém přenosu: Žárlivost na letadlo
Vrcholem večera byl moment, kdy si Andrej Babiš v rozhovoru s Alex Mynářovou (manželkou onoho hradního kancléře, co si pletl státní majetek s vlastním vetešnictvím až na Hradě nezbylo ani na proviant), nyní však reportérkou XTV, vylil srdéčko.
Pochlubil se, jak coby premiér zatípl vládní letoun předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi pro cestu do zahraničí, jako by šlo o jeho soukromý vrtulník nad Průhonicemi. Pro připomenutí: Vystrčil tam chtěl letět jako ústavní činitel na oficiální cestu, ale v Babišově světě se se státním majetkem zachází podle toho, jak moc ho dotyčný štve.
Z Andreje ta čistá malicherná žárlivost na Vystrčilovy diplomatické úspěchy přímo stříkala. Zatímco on byl ve světě často jen jako ten pán s prázdnými deskami, o Vystrčila je zájem. A tak se Andrej rozhodl, že když s ním nikdo mluvit nechce, Miloš se aspoň nikam nepodívá. Je to fascinující ukázka malosti: bránit ústavnímu činiteli v práci reprezentanta českých zájmů jen proto, že ho venku berou vážněji než nějakého obskurního majitele řepkových polí.
Co tyhle lidi spojuje?
Kromě toho, že při zmínce o Bruselu nebo koncesionářských poplatcích všichni vypadají, jako by právě spolkli citron, je to hlavně syndrom ukřivděnosti.
Je to bizarní ekosystém: hostitel, který parazituje na instituci, kterou nenávidí a hází jí klacky pod nohy, a hosté, kteří se tváří jako disent, zatímco jejich ochranky ucpaly celou ulici. Spojuje je nostalgie po „starých dobrých časech“, láska k mikrofonu a hluboké přesvědčení, že jen oni drží klíč k pravdě (kterou jim zlí liberálové neustále berou).
Proč se na ně dívat pozorně
Říkat jim škůdci státu je příliš laciné. Oni jsou spíš taková politická konzerva s prošlou lhůtou. Uvnitř je to pořád to samé, obal je trochu orezlý, ale když to otevřete, vyvalí se na vás tak silný odér populismu a devadesátkových šíbrů, že se vám z toho zatočí hlava.
Dívejte se na ty lidi pozorně. Tohle je panoptikum postav, které nám chtějí vládnout a vzájemně se u chlebíčků přesvědčují o své důležitosti nebo jen vzpomínají na zašlou slávu, zatímco svět venku běží dál. Jsou to ti, které potkáte v mravním suterénu, pokud ztratíte soudnost, a nezbývá vám než doufat, že v pekle mají dobré víno.
Ale hej, aspoň se Alex Mynářová měla koho ptát na letadla.
Jan Urban
|Další články autora
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé
Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů...
Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště
V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné...
Turisté našli nový způsob, jak zaneřádit města. Problém má New York i Praha
Čtvrť Brooklyn patří k nejnavštěvovanějším místům v USA. Turisté míří k ikonickému Brooklynskému...
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Tak konečně dnešní noční déšť alespoň trochu osvěžil vše v přírodě i na cestách a hned se lépe...
Dvorecký most
Autobus na nově otevřeném Dvoreckém mostě
Dvorecký most
Tramvaj na novém Dvoreckém mostě
Dvorecký most
Cvičná jízda historické tramvaje po Dvoreckém mostě.
Pronájem bytu 1+kk, 35 m2, Uherské Hradiště - Moravní náměstí
Uherské Hradiště
10 000 Kč/měsíc
- Počet článků 176
- Celková karma 15,38
- Průměrná čtenost 398x
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020