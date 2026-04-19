Panoptikum u Xavera: Když se sejde „elita“, která nás zachrání (před námi samotnými)

Tak se nám o víkendu konala další sešlost „utlačovaných a umlčovaných“. Tentokrát u příležitosti narozenin internetové televize XTV. Pokud jste tam ale nebyli, nezoufejte, nemáte proč. O nic jste nepřišli.

Stačí si totiž představit libovolnou čekárnu na rentgen v roce 1998, jen s lepším cateringem a větším množstvím ega na metr čtvereční. Dostali jsme jen vzrušující pohled na to, jak vypadá politické propadliště dějin, a jasné varování, s kým vším se v případě svého nemravného chování potkáme v pekle.

Kdo tvořil tuhle pestrou skvadru?

Byl to bizarní sraz politických figur a figurek. Od politických fosilií, které odmítají zkamenět (Václav Klaus, Miloš Zeman), přes dravé sběratele veteránů, mandátů a funkcí stvořených „na tělo“ (Filip Turek, Petr Macinka), až po Andreje Babiše, který si mezi dvěma selfíčky s důchodci odskočil postěžovat Alex Mynářové, že jsou i tací, kteří nechápou, že státní letadlo je jeho soukromý Uber.

Nechyběli ani poslanci SPD, Motoristů a pár zbloudilých duší z vládní koalice, které si asi spletly vchod nebo hledaly chlebíčky zdarma.

Celé to zaštítil Luboš Xaver Veselý – muž, který definuje konflikt zájmů novým, téměř uměleckým způsobem. Jako radní České televize má na veřejnoprávní médium dohlížet, a dbát na to, aby plnilo – a mohlo plnit – svou funkci.

Místo toho však ČT jen ze své soukromé televizní platformy s chutí okopává, a hostí v ní přesně ty, kterým by měl jako nezávislý kontrolor klást nepříjemné otázky. Místo otázek se zde ale setkáváme jen se servilním pokyvováním, poklonkováním a přátelským poplácáváním po ramenou těch, kteří ho do jeho trafiky uvedli.

Malost v přímém přenosu: Žárlivost na letadlo

Vrcholem večera byl moment, kdy si Andrej Babiš v rozhovoru s Alex Mynářovou (manželkou onoho hradního kancléře, co si pletl státní majetek s vlastním vetešnictvím až na Hradě nezbylo ani na proviant), nyní však reportérkou XTV, vylil srdéčko.

Pochlubil se, jak coby premiér zatípl vládní letoun předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi pro cestu do zahraničí, jako by šlo o jeho soukromý vrtulník nad Průhonicemi. Pro připomenutí: Vystrčil tam chtěl letět jako ústavní činitel na oficiální cestu, ale v Babišově světě se se státním majetkem zachází podle toho, jak moc ho dotyčný štve.

Z Andreje ta čistá malicherná žárlivost na Vystrčilovy diplomatické úspěchy přímo stříkala. Zatímco on byl ve světě často jen jako ten pán s prázdnými deskami, o Vystrčila je zájem. A tak se Andrej rozhodl, že když s ním nikdo mluvit nechce, Miloš se aspoň nikam nepodívá. Je to fascinující ukázka malosti: bránit ústavnímu činiteli v práci reprezentanta českých zájmů jen proto, že ho venku berou vážněji než nějakého obskurního majitele řepkových polí.

Co tyhle lidi spojuje?

Kromě toho, že při zmínce o Bruselu nebo koncesionářských poplatcích všichni vypadají, jako by právě spolkli citron, je to hlavně syndrom ukřivděnosti.

Je to bizarní ekosystém: hostitel, který parazituje na instituci, kterou nenávidí a hází jí klacky pod nohy, a hosté, kteří se tváří jako disent, zatímco jejich ochranky ucpaly celou ulici. Spojuje je nostalgie po „starých dobrých časech“, láska k mikrofonu a hluboké přesvědčení, že jen oni drží klíč k pravdě (kterou jim zlí liberálové neustále berou).

Proč se na ně dívat pozorně

Říkat jim škůdci státu je příliš laciné. Oni jsou spíš taková politická konzerva s prošlou lhůtou. Uvnitř je to pořád to samé, obal je trochu orezlý, ale když to otevřete, vyvalí se na vás tak silný odér populismu a devadesátkových šíbrů, že se vám z toho zatočí hlava.

Dívejte se na ty lidi pozorně. Tohle je panoptikum postav, které nám chtějí vládnout a vzájemně se u chlebíčků přesvědčují o své důležitosti nebo jen vzpomínají na zašlou slávu, zatímco svět venku běží dál. Jsou to ti, které potkáte v mravním suterénu, pokud ztratíte soudnost, a nezbývá vám než doufat, že v pekle mají dobré víno.

Ale hej, aspoň se Alex Mynářová měla koho ptát na letadla.

Autor: Jan Urban | neděle 19.4.2026 12:33 | karma článku: 0 | přečteno: 40x

Proč vypnout televizi, mluví-li ekonomický analytik": Průvodce světem věšteb bez záruky

Doby, kdy věštci a šamani budoucnost četli z letících mraků nebo vnitřností koz, jsou pryč – dnes máme ekonometrické modely, a ekonomické analytiky. Výsledek jejich snažení je ale zhruba stejný.

Kouzla Parlamentních listů s ekonomií: vezměte lidem peníze a bydlení zlevní samo

Když se někdo rozhodne servilně sloužit vládě, ale vůbec nerozumí tomu, jak funguje svět, vzniká zvláštní žánr: tvoří jej texty svou povahou sebevědomé, jednoduché, dokonale poslušné, a hlavně: odborně většinou zcela nesmyslné.

Paměť: proč si s jistotou pamatujeme i to, co se nikdy nestalo

Kdyby paměť fungovala tak, jak si ji většina lidí intuitivně představuje, jak ji chápe i jak s ní zachází, byl by svět mnohem jednodušší, společenské diskuse méně dramatické a soudní síně o něco klidnější.

Evropská unie, nebo Dunajská federace? Myšlenka o „nemyslitelném" se vrací do hry

Maďarský politický otřes překreslil mapu střední Evropy. Zatímco se Budapešť vrací do náruče Bruselu, ožívá staronová otázka: Nebylo by nám v regionálním „středoevropském domově" nakonec lépe než ve stínu bruselského kolosu?

Zastropování cen paliv: Záchranná brzda, nebo cesta do pekel?

Ceny u pump vyletěly vzhůru a vláda vytáhla nejsilnější kalibr – cenové stropy. Je to ale skutečná pomoc, nebo jen politický tah, který nám v budoucnu vystaví ještě dražší účet? Podívejme se na fakta, ekonomicky a bez emocí.

Jan Urban

  • Počet článků 176
  • Celková karma 15,38
  • Průměrná čtenost 398x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020

