Paměť: proč si s jistotou pamatujeme i to, co se nikdy nestalo

Kdyby paměť fungovala tak, jak si ji většina lidí intuitivně představuje, jak ji chápe i jak s ní zachází, byl by svět mnohem jednodušší, společenské diskuse méně dramatické a soudní síně o něco klidnější.

Minulost uložená v naší paměti by byla archiv, vzpomínky by byly soubory a člověk by je jen občas otevřel, aby si ověřil, co se tehdy přesně stalo.

Bohužel – nebo možná naštěstí, podle toho, jak se to komu v závislosti na jeho vlastní historii hodí – mozek či náš Stvořitel se rozhodl pro poněkud méně disciplinovaný systém.

Současná kognitivní psychologie poměrně jednoznačně ukazuje, že paměť není archiv, ale rekonstrukční proces. Vzpomínka nevystupuje z mozku hotová a neměnná jako fotografie ze starého telefonu. Spíš se pokaždé znovu „staví“ z dostupných fragmentů, kontextu a aktuálního stavu mysli.

Když mozek improvizuje, realita jde stranou

V praxi to znamená, že když vzpomínáte na oslavu svých desátých narozenin, neprohlížíte si videozáznam. Váš mozek spíše narychlo svolá komparz, postaví kulisy na základě starých fotek, které jste viděli před rokem, a hlavní roli obsadí vaším současným já. Pokud vám dnes chutná marcipán, dost možná si „vzpomenete“, že ten tehdejší dort byl vynikající, i kdyby vám jako dítěti lezl krkem.

Klíčovým mechanismem je takzvaná rekonsolidace paměti. Když si na něco vzpomenete, neotevíráte trezor, ale spíš rozbalujete konstrukci, která se na chvíli stane nestabilní. V ten moment je nápadně ochotná k úpravám. Do původní vzpomínky se nenápadně vmísí aktuální emoce, nové informace a drobné interpretace.

Tento jev mistrně ilustrovala psycholožka Elizabeth Loftusová ve svých experimentech. Stačilo, aby se lidí zeptala, jak rychle jela auta, když do sebe „vrazila“, místo aby se „střetla“. Lidé v první skupině si nejen pamatovali vyšší rychlost, ale po týdnu si začali „vybavovat“ i rozbité sklo na silnici, přestože na videu žádné nebylo. Mozek prostě logicky doplnil detail, který do dramatičtějšího příběhu o srážce zapadal.

Je to vlastně docela elegantní systém, pokud od něj neočekáváte přesnost. Paměť totiž nikdy nebyla navržena jako kamera. Jejím hlavním úkolem není dokumentovat realitu, ale umožnit člověku přežít v ní. A k přežití se často hodí spíš konzistentní příběh než přesný záznam. Proto mozek ochotně doplňuje mezery, zjednodušuje chaos a upravuje nepohodlné detaily tak, aby minulost dávala smysl současnému „já“.

Vzpomínky: trochu fakta, trochu PR oddělení

Tento „editační software“ v naší hlavě pracuje i s naším egem. Psychologové mluví o tzv. sebeobhajujícím zkreslení: z hádek v minulosti si pamatujeme především své brilantní argumenty, zatímco ty cizí (nebo naše vlastní selhání) mozek milosrdně zrediguje do ztracena. Minulost se tak stává nástrojem pro udržení naší integrity v přítomnosti.

Zvlášť působivé je, jak snadno lze tento systém ovlivnit. Stačí nenápadná formulace otázky, opakované vyprávění nebo silnější emocionální kontext a vzpomínka se začne přepisovat. Lidé si tak mohou s naprostou jistotou pamatovat události, které se buď nestaly vůbec, nebo se staly výrazně jinak. Ne proto, že by lhali, ale protože jejich mozek mezitím dokončil scénář tak, aby byl dramaticky a logicky uspokojivý.

Ironií je, že čím více si jsme vzpomínkou jistí, tím méně spolehlivá často bývá. Subjektivní jistota totiž není známkou přesnosti, ale spíš toho, že příběh byl dostatečně často přehrán a zpevněn opakovanou rekonstrukcí. Paměť se tak chová trochu jako ústní tradice v malé vesnici – každé vyprávění ji posune o kousek jinam, ale všichni zúčastnění by přísahali, že to bylo „přesně tak“.

Zajímavé však je, že tato „nedokonalost“ není jen slabinou. Právě díky ní je možné reinterpretovat vlastní zkušenosti, zmírňovat emoční dopady minulých událostí a v terapii doslova přepisovat význam traumatických vzpomínek. Paměť tedy není jen zrádná, ale i do určité míry léčivá. Neuchovává minulost takovou, jaká byla, ale takovou, jakou ji potřebujeme, abychom mohli pokračovat.

Možná z toho plyne poněkud nepříjemné, ale užitečné zjištění: minulost, ke které máme přístup, není pevný bod. Je to spíš průběžně aktualizovaný příběh, jehož autorství sdílíme s vlastním mozkem, aktuální náladou a okolním světem. A i když to může působit jako chyba systému, je docela možné, že přesně takhle to mělo být od začátku.

Autor: Jan Urban | čtvrtek 16.4.2026 16:54 | karma článku: 0 | přečteno: 27x

Jan Urban

  • Počet článků 173
  • Celková karma 15,40
  • Průměrná čtenost 401x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020

