Ostrovní říše bez moře: Proč se vyčleňujeme z Evropy, i když si tím prostřelíme botu
Geograficky sedíme uprostřed kontinentu jako člověk na rodinné oslavě,, který sní všechny chlebíčky, vypije víno, vezme si zákusek do krabičky — a pak uraženě pronese, že s touhle rodinou vlastně nikdy nechtěl mít nic do činění.
Český vztah k Evropě je prostě fascinující psychologický experiment. Chceme být součástí Západu, ale jen do chvíle, kdy po nás někdo chce také západní odpovědnost.
Milujeme evropské fondy, německý export a volný pohyb osob, ale zároveň pravidelně vysvětlujeme, že Brusel, který to vše drží pohromadě, je něco mezi Mordorem a úřadem pro zákaz domácích zabijaček.
A tak se znovu a znovu vyčleňujeme. Ne proto, že bychom měli nějakou velkou civilizační vizi, ale protože jsme si z odporu vůči „těm nahoře“ udělali národní sport.
Národní identita: skepse, remcání a podezření
Jiné národy stavěly svou identitu na impériích, revolucích nebo filozofii. My jsme vsadili hlavně na podezíravost. Čech historicky nevěří vrchnosti, sousedům, expertům, velkým ideálům a už vůbec ne člověku, který používá slovo „integrace“ bez ironie.
Má to své historické důvody. Po staletí jsme byli cvičeni v umění přežít mezi mocnějšími hráči. Jenže zatímco jiní si z historie odnesli sebevědomí, my jsme si odnesli hlavně schopnost remcat u piva.
Výsledkem je zvláštní národní mentalita: ano, chceme být součástí Evropy, ale ideálně tak, aby si Evropa u nás ničeho nevšímala a po ničem se neptala.
Brusel jako univerzální viník
Evropská unie je pro českou politiku něco jako zlý nevlastní otec v telenovele. Může za drahé potraviny, migraci, emisní povolenky, špatné počasí, přemnožené kormorány a pravděpodobně i za to, že Sparta zase neobhájila titul.
Je to geniální národně-psychologicko-politický model. Když se něco povede, je to zásluha české šikovnosti a národních vůdců. Když se něco nepovede, může za to Brusel. Politický marketing snů.
A český volič tenhle model miluje. Nabízí totiž psychologicky nesmírně pohodlnou představu, že za naše problémy vždy může někdo jiný. Ne vlastní neschopnost něco reformovat, ne roky zanedbané infrastruktury, ne domácí korupce ani politika typu „hlavně nic neměnit“. Ne. Může za to anonymní úředník z Bruselu, který nám údajně zakazuje rum, pomazánkové máslo a tradiční českou radost ze spalování čehokoliv co čoudí.
Politika jako marketing strachu
Naše vyčleňování z Evropy přitom není žádný velký filozofický projekt. Je to spíš vedlejší produkt domácí politické scény. Generace polistopadových politiků totiž zjistily, že stavět dálnice je drahé, reformovat školství složité, modernizovat stát nevděčné, ale strašit Evropou levné a funguje to okamžitě.
A tak vzniklo české politické perpetuum mobile. Nejprve se přijmou evropské peníze. Poté se z nich postaví billboard proti Bruselu. Následně se vysvětlí, že Brusel ničí naši suverenitu. A nakonec se požádá o další dotace. Tomu se říká strategická národní autonomie po česku.
Ostrovní mentalita bez ostrova
Britové si alespoň mohli říkat, že od Evropy je odděluje fakt, že žijí na ostrově. My jsme vnitrozemský stát obklopený spojenci — a přesto máme občas pocit, že bráníme poslední pevnost civilizace před vpádem evropských instalatérů a ekologických směrnic.
Největší paradox je ovšem ekonomický. Česká ekonomika je extrémně závislá na Evropě. Na exportu, pracovním trhu, investicích, bezpečnosti, energetice i technologiích. Bez evropského prostoru bychom ekonomicky připomínali člověka, který si z trucu odřízl větev, na které sedí — a pak se rozčiluje nad gravitací.
Jenže psychologicky se část společnosti stále tváří, že bychom nejraději byli něco mezi Švýcarskem, Slovenskem z roku 1994 a legendou z hospody čtvrté cenové.
Permanentní český ofsajd
A tak vzniká náš tradiční národní paradox. Jsme v centru Evropy, ale hrajeme si na periferii. Těžíme z integrace, ale nadáváme na ni. Potřebujeme spolupráci, ale obdivujeme izolaci. Chceme prosperitu Západu, ale bez jeho pravidel.
Je to trochu jako chtít být členem orchestru, pobírat honorář filharmonie, ale zároveň trucovat, že dirigent příliš diriguje.
Možná je to nakonec jen další verze staré české strategie přežití: nikdy se úplně nepřidat, aby bylo možné později tvrdit, že jsme s tím vlastně neměli nic společného.
Anebo, řečeno jednodušeji: Česko se někdy chová jako člověk, který sedí v luxusní restauraci, jí zdarma tříchodové menu — a celou dobu nahlas vysvětluje, že by doma na chalupě stejně vařili líp.
Na závěr
Česká republika se nevyčleňuje z Evropy kvůli nějakému vyššímu morálnímu poslání, pevným hodnotám nebo přání být hrdí disidenti. Spíše jsme se stali živnou půdou pro populisty, kteří pochopili, že vládnout ustrašenému a zakomplexovanému skanzenu je mnohem snazší než vést sebevědomou, moderní evropskou zemi.
Zůstáváme tak hrdě uprostřed mapy – geograficky v Evropě, mentálně na vlastním písečku a politicky v permanentním ofsajdu. Ale můžeme dál nadávat na Brusel, jíst potraviny dvojí kvality, kterou jsme si tam sami ochotně prolobbovali, a smát se západní Evropě, jak prý upadá. Hlavně když budeme mít pocit, že jsme nad nimi zase jednou vyhráli — a že nám do toho hlavně nikdo nemluví.
Jan Urban
|Další články autora
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020