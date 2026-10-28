Oslavme 28. říjen. Masaryk už si naštěstí komentáře přečíst nemůže
Oslavy nezávislosti totiž v našem podání získaly zcela nový, vyšší rozměr. Co by tomu řekl Masaryk? Raději se neptejme.
Pojďme se tak podívat na to, jak dnes vypadá ta pravá, nefalšovaná bitva o českou nezávislost a identitu. Nejde už jen o připomínku vzniku republiky, ale o každoroční soutěž, kdo si smí přivlastnit Masaryka a kdo má právo druhou polovinu národa prohlásit za vlastizrádce. Sto osm let od vzniku republiky se totiž nemůžeme shodnout, zda nás před cizinci ochrání Putin, nebo Brusel.
Vlastenec s medvědem v profilovce
Nejpozoruhodnějším úkazem jsou bojovníci za českou suverenitu, kteří objevili geniální paradox: nezávislost vlasti nejlépe ubráníme tím, že se budeme co nejvíce spoléhat na Vladimira Putina. Na sociálních sítích sdílejí portréty ruského prezidenta, nejlépe s polonahou hrudí a medvědem v pozadí.
Co by za to Masaryk v roce 1918 dal, kdyby věděl, že k dokonalé nezávislosti chybělo jen připojení energetické sítě k ruskému plynovodu a pár vřelých slov z Kremlu!
Skutečný vlastenec přece ví, že ruský plyn nezahřívá jen radiátory, ale i čisté slovanské srdéčko. Pro úplnou suverenitu bychom mohli zavést rubl jako národní měnu a azbuku jako povinně volitelný předmět v mateřských školkách. Aby děti nemusely číst prohnilé západní texty, mohly by v originále studovat hlášení o plnění pětiletky. Vlastenecký kroužek by se jmenoval Od Masaryka k Moskvě – a ani krok zpět!
Jedinou drobnou nevýhodou této koncepce je, že čím více bychom se spoléhali na mírně zpuchřelou velmoc na východě, tím méně bychom o své suverenitě rozhodovali sami. Ale to je zřejmě jen další bruselský výmysl.
Vlastenec s evropskou vlajkou
Na druhé straně barikády ovšem stojí neméně fascinující skupina – prohnilé a vlastizrádné elity. Pro ty je zase 28. říjen ideální příležitostí k tomu, aby nám připomněly, že zakladatelé našeho novodobého státu viděli jeho místo v Evropě. Podle nich Masaryk nezakládal republiku proto, abychom v ní vládli držitelé Puškinovy medaile, a dnes by se určitě hlásil k evropské integraci, demokratickým institucím a západnímu společenství.
Evropská spolupráce má své dobré důvody. Jen by bylo příjemné, kdybychom ji nemuseli obhajovat tvrzením, že český stát je bez Bruselu něco jako batole bez dozoru. Suverenita totiž není ani poslušnost vůči Moskvě, ani automatické přitakávání každému evropskému předpisu. Je to také schopnost rozhodovat se, nést za svá rozhodnutí odpovědnost, a umět říct i spojenci ne, je-li to namístě.
Státní vyznamenání jako olympiáda vlastenectví
Tento grandiózní ideový střet každoročně vrcholí při předávání státních vyznamenání, které se mění v napínavý gladiátorský souboj o to, čí zásluhy jsou vlastně větší.
Na jedné straně ringu stojí ti, kteří nominují osoby, jejichž občanská statečnost, odborná práce nebo zásluhy o demokracii si uznání zaslouží.
Na druhé ti, pro něž je jasným kandidátem na Řád bílého lva zasloužilý organizátor demonstrací za levný plyn a mír, jenž tvrdí, že všechno evropské je podezřelé a západní měna představuje civilizační úpadek.
Honoráře za své revoluční mítinky, prodej vlasteneckého étosu i boj proti chudobě přijímá v diktátorské, nenáviděné evropské měně, inkasuje však i příspěvky od důvěřivých seniorů. Na parkovišti za tribunou na něj čeká zbrusu nové německé SUV, a kol jeho podnikatelského zázemí krouží otázky o příjmech, nákladech a skutečných motivech jeho angažmá. Na ideologické čistotě se totiž nejlépe vydělává, když ji nemusíme sami důsledně dodržovat.
A národ sleduje, kdo dostane medaili a kdo zůstane za dveřmi.
Co by tomu řekl tatíček Masaryk?
A tak tu stojíme, sto osm let od vzniku republiky. Jedna část národa slaví nezávislost tím, že chce být součástí demokratického Západu. Druhá tím, že se chce od Západu osvobodit – nejlépe s pomocí velmoci, která si pojem nezávislosti vykládá velmi svérázně, a dokládá to u svých sousedů.
Obě strany mají vlajky, hesla, nepřátele i vlastní výklad dějin. A obě jsou přesvědčeny, že právě ony zachraňují republiku před těmi druhými.
Masaryk by možná připomněl, že stát není jen vlajka, hymna a slavnostní projev. Je to také odpovědnost, vzdělanost, kritické myšlení a schopnost nepovažovat každého člověka s jiným názorem za národního škůdce. To by ovšem dnes mohl být považován za nebezpečného extremistu.
Nezbývá než doufat, že se tatíček Masaryk na svém nebeském obláčku alespoň dobře baví. Pokud se tedy z těch vlasteneckých sporů raději nepropil do trvalého bezvědomí.
A kdyby se náhodou rozhodl vrátit, doporučil bych mu, aby si nejprve zjistil, kdo právě vládne. Jinak by se totiž mohlo stát, že ho vláda prohlásí za agenta Bruselu.
Veselý 28. říjen!
Jan Urban
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Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020