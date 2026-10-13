Ordinace ve Strakovce, aneb politika jako nekončící televizní seriál
Politika se v mnohém podobá seriálu Ordinace v růžové zahradě. Také v ní máme dramatické návraty, nečekané zvraty, staré křivdy, nové aliance a postavy, které by si po tolika sezónách zasloužily přinejmenším dlouhou dovolenou.
Místo lékařů v bílých pláštích tu ovšem vystupují politici, kteří se navzájem diagnostikují z neschopnosti, lžou si do očí a pravidelně oznamují, že právě oni zachraňují celý systém, zatímco občan jako pacient čeká na chodbě.
Rozdíl tu však je: v televizním seriálu můžete vypnout zvuk, přepnout na jiný program nebo odejít do kuchyně. Politiku vypnout nemůžete. Platíte ji z daní, její děj ovlivňuje vaše účty a její postavy vám mohou kdykoli zvýšit cenu elektřinu nebo změnit pravidla pro důchod. Televizní divák si může říct, že dnešní díl byl slabší, občan si i slabší díl zaplatí složenkou.
Hlavní hrdinové a občan v roli komparzisty
Každý správný seriál potřebuje hlavní i vedlejší postavy. V politickém provedení máme neohroženého zachránce národa, který jediný ví, co lidé potřebují i zásadového bojovníka za pravdu, jenž ji obvykle najde důkladným průzkumem vlastního volebního programu. Nechybí ani vedlejší postavy, které se s hlavními aktéry ještě včera objímaly a dnes vysvětlují, že jejich společná vláda je vlastně nedorozumění.
Opozice mezitím tvrdí, že vláda by měla dělat všechno jinak, a vláda vysvětluje, že problémy řešit nemůže, protože za ně může opozice, předchozí vláda, evropská vláda, světová vláda, případně počasí.
A uprostřed toho všeho sedí v roli komparzisty běžný občan. Není to žádný ideolog ani politický stratég. Chce jen, aby mu ráno přijela MHD, aby se v práci nemusel omlouvat za zpoždění, aby mu majitel bytu příští měsíc neoznámil novou cenu nájmu a aby si při nákupu květáku nemusel připadat jako investor na komoditní burze.
Nechce revoluci. Chce fungující chodník, dostupného lékaře, rozumnou školu pro děti a jistotu, že jeho výplata nebude každý měsíc prohrávat závod s cenami.
Jenže seriál má jiné priority. Právě se řeší, kdo koho urazil, kdo se s kým vyfotil, kdo komu odmítl podat ruku a kdo pronesl jakou větu, kterou lze sestříhat do třicetivteřinového videa. Problém s dopravou by se samozřejmě také dal řešit, ale nejprve je potřeba ustavit pracovní skupinu, která prozkoumá, zda za zpoždění autobusů nemůže předchozí vedení dopravního podniku.
Občan jako komparzista sice nemá žádnou repliku, ale platí vstupné, občerstvení i rekonstrukci kulis.
Když se hádá obsazení, nikdo nečte scénář
Na politických seriálech je nejvýhodnější, že hádka o hlavní roli dokáže spolehlivě zastínit otázku, zda celý děj někam vede. Zatímco politici řeší, kdo koho urazil, kdo komu ukradl zásluhy a kdo by měl konečně odejít ze scény, poněkud stranou zůstává otázka, kvůli čemu jsme si je vlastně najali.
Politika totiž není soutěž o nejlepší herecký výkon v roli zachránce národa ani nositele pravdy. Je schopností spravovat společné věci, stanovovat rozumné priority a hledat řešení problémů, které jednotlivci sami vyřešit nedokážou. Třeba zajistit dostupné bydlení, fungující dopravu, kvalitní školy nebo zdravotnictví, na jehož vyšetření člověk nemusí čekat déle než na další řadu seriálu.
Jenže hádka má velkou výhodu: je mnohem jednodušší než výsledek. U výsledku se musíme ptát, kolik stál, komu pomohl a zda splnil očekávání. U hádky stačí určit padoucha, vybrat si svého hrdinu a přidat se k potlesku. Politici pak mohou celé dny debatovat, kdo komu co řekl, aniž by museli příliš vysvětlovat, co udělali. Je to jako kdyby se vedení nemocnice měsíce přelo, kdo smí nosit primářský plášť, zatímco pacienti doufali, že si jich na chodbě někdo všimne.
Kdo vlastně scénář píše?
Bylo by ale jednoduché svést všechno na herce. Politici reagují na publikum. A když diváci odměňují především hádky, urážky a dramatické výstupy, producenti mají důvod objednávat další stejné díly. Když se více pozornosti dostává skandálům než výsledkům, vyplatí se politikovi zabývat se místo potřebných věcí skandály.
Za seriál tedy nenesou odpovědnost jen scenáristé a herci. Svou roli mají i diváci, kteří si zvykli, že každý den musí přijít nové drama. Možná bychom tak měli přestat hodnotit politiky podle toho, jak přesvědčivě hrají své role, a začít se ptát, co po nich zůstává, když kamery zhasnou. Protože stát není televizní studio a občané si politiky neplatí za sledovanost. Platí si je za správu země.
Politické strany však vědí, že publikum má krátkou paměť a že dobrý konflikt přitahuje pozornost lépe než nudná zpráva o tom, že se podařilo opravit most nebo zkrátit čekací dobu u lékaře. Dobře fungující veřejná služba má jen spokojené lidi, kteří o ní většinou ani nenapíší na sociální sítě.
Možná bychom proto měli od politiků požadovat méně dramatických tiskových konferencí a více opravených silnic. Méně vysvětlování, proč za všechno může někdo jiný, a více odpovědí na otázku, co se podařilo udělat. A především méně slibů, že jejich vláda bude konečně ta nejlepší. Pro začátek by stačilo, kdyby zítra ráno přijel autobus včas. Bez dramatické hudby a tiskové konference.
Jan Urban
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