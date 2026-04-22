Operace „Národní vymývání 2.0“: Proč vláda hodnotí naše IQ podle svého fanklubu?
V politické módě je retro, a pohled na snahy o zestátnění médií vyvolává silné déjà vu. Je to jako návrat do dob, kdy se o rekordní sklizni pšenice mluvilo jako o vítězství nad imperialismem, zatímco v obchodech byl k dostání jen ocet.
Vláda se však zjevně domnívá, že historie se opakuje – a tentokrát ji napíšou oni. Dospěla k přesvědčení, že pokud ovládne obrazovky a zprávy naplní dezinformacemi v duchu Aktualit z roku 1985, budeme ji milovat.
Zapomíná ale na jeden detail: již tehdy jsme mezi řádky číst uměli. A umíme to z velké části i dnes, a možná to dokonce děláme i s větším gustem.
Vychovávají nás k obrazu svému
Je fascinující sledovat tu aroganci moci: vláda se totiž při plánování své mediální ofenzivy zjevně inspirovala mentální úrovní své nejvěrnější voličské základny. Nabyla dojmu, že když jejich „pravdu“ bez problémů spolkne někdo, kdo věří, že země je placatá a Bill Gates mu čipuje klobásy, tak s tím „zmáknou“ i zbytek národa.
Navíc přišla na sociologický objev: My vlastně nemáme vlastní názory, zkušenosti ani paměť. Máme jen „nedostatečný přísun těch správných informací“. A pokud jsme ještě nezapomněli myslet, prostě jen „málo sledujeme televizi“.
Plán je tak geniálně prostý: Zestátnit veřejnoprávní média, vyměnit moderátory za mluvící hlavy, a sypat do nás „pravdu“ horem spodem. Vláda si totiž zřejmě vážně myslí, že když nám v hlavním vysílacím čase třikrát vysvětlí, že zdražování je vlastně projev solidarity a že ten pán, co nějakou zvláštní středoevropskou řečí koktá u mikrofonu, je náš spasitel, tak my – jako mávnutím kouzelného proutku – zapomeneme na stav svých peněženek a půjdeme to hodit ANO nebo nějaké obskurní pidipartaji, co slibuje levný plyn a kaviár pro každého králíka.
Je to však jen naivní ukázka víry v magickou moc televize. Jako by si neuvědomovali, že čím víc se na obrazovce tlačí na pilu, tím víc lidé přepínají na Netflix nebo jdou radši štípat dříví.
Ale neberme jim ty iluze. Je vlastně roztomilé sledovat, jak si v těch svých vládních a stranických bublinách myslí, že jsme takoví hlupáci, že nás „přeprogramuje“ pár reportáží o tom, jak se máme skvěle, i když nám zrovna v obýváku mrzne kaktus. Mají nás za prázdné nádoby, které stačí naplnit správným řepkovým olejem.
Pohádka o levném palivu: Realita vs. Vládní vize
Abychom si představili, jak taková „nová média“ budou fungovat, podívejme se na aktuální situaci u čerpacích stanic. Zatímco my u stojanů roníme slzy, vládní TV zpravodaj by nám s úsměvem vysvětlil, že žijeme v ráji:
Česko Benzín: 41,90 / Nafta: 47,46 „Díky moudrému zastropování cen tankujeme za nejlepších podmínek v naší galaxii.“
Polsko Benzín: 38,48 / Nafta: 44,42 „Polsko bojuje s inflační krizí, tamní levná paliva jsou jen nekvalitní náhražka pro zoufalce.“
A tak zatímco dnes se nás stát snaží opít rohlíkem o působení maximálních přípustných cen, ve vládní televizi to bude vypadat jako oslava národní prosperity. Slyšíte to? „Díky geniálnímu zásahu ministra kultury Klempíře a moudrému vedení státu tankujeme jen za zlomek toho, co by nás tankování stálo nebýt naší péče“.
Podle nich jsme totiž dostatečně hloupí na to, abychom při placení u pumpy víc věřili moderátorovi než vlastní peněžence.
Spasitelé a „xaverovská“ škola
A třešnička na dortu? Vláda marně doufá, že když do čela zpravodajství dosadí „lidové vypravěče“ a la Xaver, národ se z toho posadí na zadek. Myslí si, že tenhle typ bodrého poklepávání po rameni a servilních otázek (“Pane premiére, jak to děláte, že jste tak skvělý?“) je přesně to, co nás přiměje zapomenout na kritické myšlení.
Jenže zapomínají, že sebedražší studio a sebedůležitější moderátor neudělají z propagandy pravdu. Můžou ČT vypnout koncesionářské poplatky a napojit televizi přímo na státní rozpočet, aby ji měli „na krátkém vodítku“, ale naši hlavu si nepronajmou. My totiž, na rozdíl od jejich představ, nejsme jen položka v rozpočtu. Jsme lidi, co si pamatují, jak tohle divadlo končí. Potlesk na konci totiž nebude.
Jan Urban
Jak (ne)psát o veřejnoprávní službě
Text paní Pantlíkové na adresu ČT, publikovaný na tomto blogu, by mohl zdárně sloužit při výuce - jako odstrašující příklad, co se stane, když se při psaní potkají na jednom místě nezvládnuté emoce, překlepy a čistá dojmologie.
Jan Urban
Když strach káže o nenávisti: Proč se paní senátorka tak moc bojí mladých žen?
Přečetl jsem si nejnovější výlev paní senátorky Kovářové o „nenávistných mladých ženách“ a nemůžu se zbavit pocitu, že tenhle text by se měl spíše jmenovat „Deníček mého vlastního děsu“.
Jan Urban
Globalizace? Nic nového pod sluncem. Stačí se podívat do kufru s nářadím
Často máme pocit, že svět se propojil až s příchodem internetu a logistických center, že teprve dnes žijeme v „době globální“, a mluvíme o „supply chainech“ propojujících světadíly. Naše řeč nás však usvědčuje z omylu.
Jan Urban
Panoptikum u Xavera: Když se sejde „elita“, která nás zachrání (před námi samotnými)
Tak se nám o víkendu konala další sešlost „utlačovaných a umlčovaných“. Tentokrát u příležitosti narozenin internetové televize XTV. Pokud jste tam ale nebyli, nezoufejte, nemáte proč. O nic jste nepřišli.
Jan Urban
Proč vypnout televizi, mluví-li „ekonomický analytik“: Průvodce světem věšteb bez záruky
Doby, kdy věštci a šamani budoucnost četli z letících mraků nebo vnitřností koz, jsou pryč – dnes máme ekonometrické modely, a ekonomické analytiky. Výsledek jejich snažení je ale zhruba stejný.
|Další články autora
Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře
Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního...
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé
Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů...
GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části
Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a...
Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště
V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné...
Na střeše kancelářské budovy v Praze hořela izolace, evakuovali 500 lidí
U požáru střechy kancelářské budovy v Praze na Rohanském nábřeží zasahují hasiči ve druhém...
Praha sází nové „klimastromy“. V Cibulkách jich bude bojovat s horkem a suchem celkem 23
Technická správa komunikací (TSK) rozšiřuje stromořadí v ulici V Cibulkách v Praze 5. K původní...
Nejlidnatější ostravský městský obvod Jih nabídne mladým lidem startovací byty
Nejlidnatější ostravský městský obvod Jih nabídne mladým lidem startovací byty. Žádat o ně budou...
Festival Meeting Brno letos propojí sudetské Němce s Wintonovými dětmi
Festival Meeting Brno letos propojí zástupce Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) s...
- Počet článků 180
- Celková karma 15,53
- Průměrná čtenost 401x
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020