Operace „Národní vymývání 2.0“: Proč vláda hodnotí naše IQ podle svého fanklubu?

Naše vláda dospěla k názoru, že ovládne-li veřejnoprávní média a zaplaví nás správnou směsici optimismu a propagandy, začneme ji milovat i s prázdnou peněženkou. A tak zapomeňte na kritické myšlení a připravte si nálevku na mozek

V politické módě je retro, a pohled na snahy o zestátnění médií vyvolává silné déjà vu. Je to jako návrat do dob, kdy se o rekordní sklizni pšenice mluvilo jako o vítězství nad imperialismem, zatímco v obchodech byl k dostání jen ocet.

Vláda se však zjevně domnívá, že historie se opakuje – a tentokrát ji napíšou oni. Dospěla k přesvědčení, že pokud ovládne obrazovky a zprávy naplní dezinformacemi v duchu Aktualit z roku 1985, budeme ji milovat.

Zapomíná ale na jeden detail: již tehdy jsme mezi řádky číst uměli. A umíme to z velké části i dnes, a možná to dokonce děláme i s větším gustem.

Vychovávají nás k obrazu svému

Je fascinující sledovat tu aroganci moci: vláda se totiž při plánování své mediální ofenzivy zjevně inspirovala mentální úrovní své nejvěrnější voličské základny. Nabyla dojmu, že když jejich „pravdu“ bez problémů spolkne někdo, kdo věří, že země je placatá a Bill Gates mu čipuje klobásy, tak s tím „zmáknou“ i zbytek národa.

Navíc přišla na sociologický objev: My vlastně nemáme vlastní názory, zkušenosti ani paměť. Máme jen „nedostatečný přísun těch správných informací“. A pokud jsme ještě nezapomněli myslet, prostě jen „málo sledujeme televizi“.

Plán je tak geniálně prostý: Zestátnit veřejnoprávní média, vyměnit moderátory za mluvící hlavy, a sypat do nás „pravdu“ horem spodem. Vláda si totiž zřejmě vážně myslí, že když nám v hlavním vysílacím čase třikrát vysvětlí, že zdražování je vlastně projev solidarity a že ten pán, co nějakou zvláštní středoevropskou řečí koktá u mikrofonu, je náš spasitel, tak my – jako mávnutím kouzelného proutku – zapomeneme na stav svých peněženek a půjdeme to hodit ANO nebo nějaké obskurní pidipartaji, co slibuje levný plyn a kaviár pro každého králíka.

Je to však jen naivní ukázka víry v magickou moc televize. Jako by si neuvědomovali, že čím víc se na obrazovce tlačí na pilu, tím víc lidé přepínají na Netflix nebo jdou radši štípat dříví.

Ale neberme jim ty iluze. Je vlastně roztomilé sledovat, jak si v těch svých vládních a stranických bublinách myslí, že jsme takoví hlupáci, že nás „přeprogramuje“ pár reportáží o tom, jak se máme skvěle, i když nám zrovna v obýváku mrzne kaktus. Mají nás za prázdné nádoby, které stačí naplnit správným řepkovým olejem.

Pohádka o levném palivu: Realita vs. Vládní vize

Abychom si představili, jak taková „nová média“ budou fungovat, podívejme se na aktuální situaci u čerpacích stanic. Zatímco my u stojanů roníme slzy, vládní TV zpravodaj by nám s úsměvem vysvětlil, že žijeme v ráji:

Česko Benzín: 41,90 / Nafta: 47,46 „Díky moudrému zastropování cen tankujeme za nejlepších podmínek v naší galaxii.“

Polsko Benzín: 38,48 / Nafta: 44,42 „Polsko bojuje s inflační krizí, tamní levná paliva jsou jen nekvalitní náhražka pro zoufalce.“

A tak zatímco dnes se nás stát snaží opít rohlíkem o působení maximálních přípustných cen, ve vládní televizi to bude vypadat jako oslava národní prosperity. Slyšíte to? „Díky geniálnímu zásahu ministra kultury Klempíře a moudrému vedení státu tankujeme jen za zlomek toho, co by nás tankování stálo nebýt naší péče“.

Podle nich jsme totiž dostatečně hloupí na to, abychom při placení u pumpy víc věřili moderátorovi než vlastní peněžence.

Spasitelé a „xaverovská“ škola

A třešnička na dortu? Vláda marně doufá, že když do čela zpravodajství dosadí „lidové vypravěče“ a la Xaver, národ se z toho posadí na zadek. Myslí si, že tenhle typ bodrého poklepávání po rameni a servilních otázek (“Pane premiére, jak to děláte, že jste tak skvělý?“) je přesně to, co nás přiměje zapomenout na kritické myšlení.

Jenže zapomínají, že sebedražší studio a sebedůležitější moderátor neudělají z propagandy pravdu. Můžou ČT vypnout koncesionářské poplatky a napojit televizi přímo na státní rozpočet, aby ji měli „na krátkém vodítku“, ale naši hlavu si nepronajmou. My totiž, na rozdíl od jejich představ, nejsme jen položka v rozpočtu. Jsme lidi, co si pamatují, jak tohle divadlo končí. Potlesk na konci totiž nebude.

Autor: Jan Urban | středa 22.4.2026 9:44 | karma článku: 24,01 | přečteno: 488x

Jan Urban

Jak (ne)psát o veřejnoprávní službě

Text paní Pantlíkové na adresu ČT, publikovaný na tomto blogu, by mohl zdárně sloužit při výuce - jako odstrašující příklad, co se stane, když se při psaní potkají na jednom místě nezvládnuté emoce, překlepy a čistá dojmologie.

20.4.2026 v 17:39 | Karma: 19,33 | Přečteno: 370x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Když strach káže o nenávisti: Proč se paní senátorka tak moc bojí mladých žen?

Přečetl jsem si nejnovější výlev paní senátorky Kovářové o „nenávistných mladých ženách“ a nemůžu se zbavit pocitu, že tenhle text by se měl spíše jmenovat „Deníček mého vlastního děsu“.

20.4.2026 v 12:08 | Karma: 21,00 | Přečteno: 469x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Globalizace? Nic nového pod sluncem. Stačí se podívat do kufru s nářadím

Často máme pocit, že svět se propojil až s příchodem internetu a logistických center, že teprve dnes žijeme v „době globální“, a mluvíme o „supply chainech“ propojujících světadíly. Naše řeč nás však usvědčuje z omylu.

19.4.2026 v 16:40 | Karma: 12,00 | Přečteno: 192x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Panoptikum u Xavera: Když se sejde „elita“, která nás zachrání (před námi samotnými)

Tak se nám o víkendu konala další sešlost „utlačovaných a umlčovaných“. Tentokrát u příležitosti narozenin internetové televize XTV. Pokud jste tam ale nebyli, nezoufejte, nemáte proč. O nic jste nepřišli.

19.4.2026 v 12:33 | Karma: 26,21 | Přečteno: 505x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Proč vypnout televizi, mluví-li „ekonomický analytik“: Průvodce světem věšteb bez záruky

Doby, kdy věštci a šamani budoucnost četli z letících mraků nebo vnitřností koz, jsou pryč – dnes máme ekonometrické modely, a ekonomické analytiky. Výsledek jejich snažení je ale zhruba stejný.

18.4.2026 v 19:49 | Karma: 18,65 | Přečteno: 271x | Diskuse | Společnost
Jan Urban

  • Počet článků 180
  • Celková karma 15,53
  • Průměrná čtenost 401x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020

