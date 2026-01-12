Odkud fouká vítr aneb když se kandidát na ministra zahraničí učí od Klause

Když se člověk snaží pochopit, odkud vanou názorové větry Filipa Turka, nemusí chodit daleko. Stačí otevřít jeho diplomovou práci z roku 2025.

Už samotný název – Americká hegemonie, intervencionismus a česká zahraniční politika: Pohledy Václava Klause jako bytostného antiintervencionisty – funguje jako meteorologická stanice. Ukazuje stabilní tlakovou níži položenouý někde mezi „Západ za všechno může“ a „Amerika to myslí špatně, ať dělá cokoli“.

Turek si pro svůj akademický opus nevybral třeba české ukotvení v NATO, praktické fungování diplomacie, ani dilemata malé země v alianci. Vybral si kritiku americké zahraniční politiky (ne politiky určitého prezidenta, ale americké politiky jako takové) prizmatem Václava Klause. Už to samo o sobě není neutrální výzkumný rámec, ale jasně daný ideový filtr. Klaus totiž nikdy nebyl znám jako člověk, který by měl slabost pro transatlantické nadšení a západní hodnotovou politiku. To spíš takovou cenu Puškina...

Výzkumné otázky práce pak nepůsobí ani tak jako otázky, ale spíš jako hotové odpovědi: proč intervence NATO zhoršují bezpečnost, proč měl Klaus pravdu a proč americká hegemonie destabilizuje svět. Kdo by čekal odstup, pluralitu pohledů nebo vyvažování argumentů, může být zklamán. Vítr fouká jedním směrem a plachty jsou nastaveny správně.

A to je vlastně klíčové i pro Turkovu politickou profilaci. Jeho názory zapadají do dlouhodobé linie českého „realismu“, který se tváří jako střízlivost, ale často končí u systematické nedůvěry k Západu, Bruselu, Washingtonu a „lidským hodnotám“. NATO je problém, USA jsou problém, intervence jsou problém. Kdo problém není, zůstává jaksi nevyřčeno.

Otázka pak zní: komu by takový ministr zahraničí vyhovoval? Určitě ne těm, kteří chtějí aktivní roli Česka v EU a NATO. Ne těm, kteří považují transatlantickou vazbu za bezpečnostní pojistku. A už vůbec ne těm, kteří věří, že malá země má mít jasně čitelné spojence.

Naopak by mohl vyhovovat těm, kteří mají rádi „suverénní“ zahraniční politiku bez spojenců, těm, kteří považují Západ za přeceňovaný projekt, a těm, kterým vyhovuje, když je Evropa rozhádaná. Ať už v Moskvě, Pekingu, nebo kdekoli, kde se pozorně sleduje, kdo v Evropě relativizuje aliance a zpochybňuje společné hodnoty.

Filip Turek samozřejmě není první ani poslední, kdo kritizuje Západ. Rozdíl je v tom, že u ministra zahraničí nejde o akademické cvičení, ale o signál navenek. A ten signál je v jeho případě čitelný: vítr fouká proti Západu, proti Americe — a velmi pohodlně po chuti těm, kteří by si přáli, aby Česká republika mluvila tiše, váhavě a pokud možno jiným hlasem než její spojenci.

Satira stranou: u diplomky je to názor. U ministra zahraničí už je to kurz.

Autor: Jan Urban | pondělí 12.1.2026 13:48

Jan Urban

Jan Urban

  • Počet článků 8
  • Celková karma 7,20
  • Průměrná čtenost 168x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog

