Odkud fouká vítr aneb když se kandidát na ministra zahraničí učí od Klause
Už samotný název – Americká hegemonie, intervencionismus a česká zahraniční politika: Pohledy Václava Klause jako bytostného antiintervencionisty – funguje jako meteorologická stanice. Ukazuje stabilní tlakovou níži položenouý někde mezi „Západ za všechno může“ a „Amerika to myslí špatně, ať dělá cokoli“.
Turek si pro svůj akademický opus nevybral třeba české ukotvení v NATO, praktické fungování diplomacie, ani dilemata malé země v alianci. Vybral si kritiku americké zahraniční politiky (ne politiky určitého prezidenta, ale americké politiky jako takové) prizmatem Václava Klause. Už to samo o sobě není neutrální výzkumný rámec, ale jasně daný ideový filtr. Klaus totiž nikdy nebyl znám jako člověk, který by měl slabost pro transatlantické nadšení a západní hodnotovou politiku. To spíš takovou cenu Puškina...
Výzkumné otázky práce pak nepůsobí ani tak jako otázky, ale spíš jako hotové odpovědi: proč intervence NATO zhoršují bezpečnost, proč měl Klaus pravdu a proč americká hegemonie destabilizuje svět. Kdo by čekal odstup, pluralitu pohledů nebo vyvažování argumentů, může být zklamán. Vítr fouká jedním směrem a plachty jsou nastaveny správně.
A to je vlastně klíčové i pro Turkovu politickou profilaci. Jeho názory zapadají do dlouhodobé linie českého „realismu“, který se tváří jako střízlivost, ale často končí u systematické nedůvěry k Západu, Bruselu, Washingtonu a „lidským hodnotám“. NATO je problém, USA jsou problém, intervence jsou problém. Kdo problém není, zůstává jaksi nevyřčeno.
Otázka pak zní: komu by takový ministr zahraničí vyhovoval? Určitě ne těm, kteří chtějí aktivní roli Česka v EU a NATO. Ne těm, kteří považují transatlantickou vazbu za bezpečnostní pojistku. A už vůbec ne těm, kteří věří, že malá země má mít jasně čitelné spojence.
Naopak by mohl vyhovovat těm, kteří mají rádi „suverénní“ zahraniční politiku bez spojenců, těm, kteří považují Západ za přeceňovaný projekt, a těm, kterým vyhovuje, když je Evropa rozhádaná. Ať už v Moskvě, Pekingu, nebo kdekoli, kde se pozorně sleduje, kdo v Evropě relativizuje aliance a zpochybňuje společné hodnoty.
Filip Turek samozřejmě není první ani poslední, kdo kritizuje Západ. Rozdíl je v tom, že u ministra zahraničí nejde o akademické cvičení, ale o signál navenek. A ten signál je v jeho případě čitelný: vítr fouká proti Západu, proti Americe — a velmi pohodlně po chuti těm, kteří by si přáli, aby Česká republika mluvila tiše, váhavě a pokud možno jiným hlasem než její spojenci.
Satira stranou: u diplomky je to názor. U ministra zahraničí už je to kurz.
Jan Urban
Uniklá zpráva: Národní obec fašistická se vrací
Podle uniklé, neověřené — a právě proto mimořádně důvěryhodné — zprávy dospěla dnes část nespokojených členů nejmenované národovecké strany k závěru, že další politické kompromisy jsou už zbytečný luxus.
Jan Urban
Uniklá zpráva EU: Test rozpoznávání genocidy přinesl nečekaný výsledek
Evropské analytické centrum v posledních měsících testovalo nový způsob hodnocení válečných konfliktů. Cílem bylo zjednodušit rozpoznávání genocidy a nahradit složité právní analýzy rychlým, mediálně srozumitelným úsudkem.
Jan Urban
Uniklá zpráva: AI zjistila, že lidé se lépe řídí, když nepřemýšlejí
Z interních materiálů mezinárodního výzkumného konsorcia zabývajícího se vývojem a využitím AI se dostala na veřejnost zpráva, která měla zůstat neveřejná. Ne však proto, že by obsahovala technická tajemství.
Jan Urban
Uniklá zpráva z Evropské komise: Psychologická analýza předsedy Poslanecké sněmovny
Podle informací uniklých z Evropské komise si Ursula von der Leyen po svém přiznání, že nezná předsedu Poslanecké sněmovny ČR, zadala vypracování psychologické analýzy jeho osobnosti s cílem lépe porozumět jeho vystoupením.
Jan Urban
Uniklý interní zápis z mezioborové pracovní skupiny pro prediktivní demokracii
Skupina se shodla, že dosavadní pojetí demokracie vykazuje významné nedostatky pokud jde o efektivitu a řízení komplexní společnosti v reálném čase. Bylo proto doporučeno zahájit přechod k modelu prediktivní správy společnosti.
|Další články autora
Poznáte značku auta podle světel?
Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často...
Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek
Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za...
Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku
Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se...
Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny
Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení...
Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha
Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda...
Husa na provázku převede na jeviště Singerovo podobenství Satan v Goraji
Brněnská Husa na provázku převede na jeviště jako první divadlo v Česku mrazivé podobenství Satan v...
Holice letos plánují výdaje 282 milionů korun, meziročně o 12 milionů vyšší
Holice na Pardubicku budou letos hospodařit s rozpočtem s příjmy 247 milionů korun a výdaji 282...
Od požáru auta vzplála na jihu Čech skladová hala s papírem, škoda je 19 milionů
Rozsáhlý požár skladové haly likvidují od rána hasiči v Plané u Českých Budějovic. Nikdo se...
Přehlídka trendů v bižuterii Made in Jablonec bude poprvé se zahraniční účastí
Tradiční módní přehlídka nejnovějších trendů v bižuterii Made in Jablonec 2026 bude poprvé se...
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)
Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč
- Počet článků 8
- Celková karma 7,20
- Průměrná čtenost 168x