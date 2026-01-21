Od strachu k tichu, aneb jak se rodí nová ČT (fikce)
Je to přehledné, levné a odpadá nepříjemné překvapení, že se novinář zeptá na něco, co nebylo domluveno.
Nejde přitom jen o Andreje Babiše. Ten je spíš symbolem, průkopníkem normalizované žurnalistiky, očištěné od podivných tvorů, kteří si pamatují, co kdo řekl před pěti lety, umí počítat a občas se ptají bez povolení. Zestátnění veřejných médií potěší širší klub politiků s máslem na hlavě – od těch, kteří „si nic nepamatují“ a „už je to dávno“, přes ty, kteří „to tak nebylo“, až po mistry disciplíny „novináři lžou“ a „je to kampaň“. Pro mnohé jde o splněný životní sen: žádné reportáže o dotacích, žádné archivní záběry, žádné citace z vlastních výroků starých tři roky. Po vzoru G. Orwellla tím bude minulost prostě optimalizována.
Plán na novou ČT
Podle (zcela fiktivního a naprosto smyšleného) dokumentu, který se nám shodou okolností dostal do ruky (ve skutečnosti nedostal, protože neexistuje), je plán jednoduchý a funkční:
- Personální výměna
Zkušení redaktoři odcházejí „dobrovolně“. Zůstávají ti, kteří chápou, že cílem otázek není něco zjistit, ale dát politikovi prostor pro vyjádření. Ti, kteří krátce před nástupem nové éry náhodou nevypadli z oken, odcházejí raději sami – pro jistotu, klid a zdraví.
- Konec investigativy
Investigativní žurnalistika se ukazuje jako nadbytečná. Nahrazuje ji formát „Ohlédnutí za úspěchy vlády“ s možností prodloužení.
- Centrální výklad reality
Vzniká metodický pokyn k pravdě. Kritika je povolena, pokud je mírná, opožděná a ideálně namířená mimo vládu.
- Nový slovník
Střet zájmů = nedorozumění
Korupce = mediální zkratka
Selhání státu = složitá doba
- Veřejnoprávní klid
Média přestanou rozdělovat společnost. Tím, že přestanou informovat.
Tímto krokem se Česká republika konečně symbolicky přiblíží zemím, kde stát ví, co je pro média nejlepší. Po bok Ruska, Íránu či Severní Koreje.
První vysílací den nové České televize (rámcový scénář s heslem „cílem vysílání je posilovat důvěru ve stát a snižovat potřebu přemýšlet.“
Zprávy začínají úspěchy vlády, pokračují úspěchy vlády a končí vysvětlením, proč za případné neúspěchy může opozice, Brusel nebo počasí. Moderátor je klidný, otázky čte, protože ví, že použít lze jen ty, které už byly schváleny.
Nový diskusní pořad „Máte se líp“ přivádí do studia hosty, kteří se liší intenzitou souhlasu. s politikou vlády, od nadšení až po bezbřehé nadšení. Vyváženost je zajištěna tím, že jeden chválí efektivitu, druhý odvahu.Vítáni jsou zejména hosté, kteří prošli složitým osobním názorovým vývojem od podpory KSČ k podpoře vládní koalice.
Investigativní reportáž dnes není. A zítra také ne. Jak stojí v uniklém manuálu: „Občan, který není vystaven kritickým informacím, je spokojený občan.“ Vysílání končí testem obrazovky a novým veřejnoprávním přáním na dobrou noc: „Všechno je v pořádku. Zítra se dozvíte proč.“
Jan Urban
Když se někdo snaží zalíbit a být vtipný, ale nemá na to
Jak se premiér pokusil o vtip a ukázal, že k tomu, být vtipný, nestačí mluvit fistulí. Dopadl tak jen jako servilní klaun
Jan Urban
Tři paradoxy současného světa
Žijeme v době, jejíž přístup k informacím, možnosti výběru i svoboda jednání by nám ještě nedávno připadaly jako sci-fi. Přesto se však v názorech ztrácíme, v rozhodování váháme a v debatách jsme svědky spíše emocí než faktů.
Jan Urban
Babišova koalice stability
Pro ty, kdo hluboce milují dotace, dávky a jistotu státní výplaty je Babišova vláda požehnáním. Tedy aspoň do doby, než zjistí, jak si její podporou pod sebou řežou větev
Jan Urban
Psychologie populismu: čtyři důvody, proč má populismus nad zdravým rozumem často navrch
Psychologie ukazuje, že populismus má proti racionálním argumentům čtyři základní výhody: emoce vítězí nad fakty, složitost unavuje, skupinová dynamika tlačí k jednoduchým heslům a lidská paměť miluje stručná a dramatická sdělení.
Jan Urban
Co je provokativní trolling, aneb vytočení jako metoda (edukativní fikce)
Autor tohoto textu si není zcela jist, zda jev, o němž bude řeč, skutečně existuje, nebo zda jde jen o jeho domněnku vzniklou sledováním internetových diskusí. Pro jistotu proto označuje následující řádky jako edukativní fikci.
