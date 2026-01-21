Od strachu k tichu, aneb jak se rodí nová ČT (fikce)

Myšlenka zestátnění veřejných médií nevznikla z údajného strachu z jejich vlivu. To je pomluva. Vznikla z hluboké, upřímné lásky politiků k pravdě – ideálně jedné, stabilní a neměnné. A kdo by ji měl vyprávět lépe než stát?

Je to přehledné, levné a odpadá nepříjemné překvapení, že se novinář zeptá na něco, co nebylo domluveno.

Nejde přitom jen o Andreje Babiše. Ten je spíš symbolem, průkopníkem normalizované žurnalistiky, očištěné od podivných tvorů, kteří si pamatují, co kdo řekl před pěti lety, umí počítat a občas se ptají bez povolení. Zestátnění veřejných médií potěší širší klub politiků s máslem na hlavě – od těch, kteří „si nic nepamatují“ a „už je to dávno“, přes ty, kteří „to tak nebylo“, až po mistry disciplíny „novináři lžou“ a „je to kampaň“. Pro mnohé jde o splněný životní sen: žádné reportáže o dotacích, žádné archivní záběry, žádné citace z vlastních výroků starých tři roky. Po vzoru G. Orwellla tím bude minulost prostě optimalizována.

Plán na novou ČT

Podle (zcela fiktivního a naprosto smyšleného) dokumentu, který se nám shodou okolností dostal do ruky (ve skutečnosti nedostal, protože neexistuje), je plán jednoduchý a funkční:

  1. Personální výměna
    Zkušení redaktoři odcházejí „dobrovolně“. Zůstávají ti, kteří chápou, že cílem otázek není něco zjistit, ale dát politikovi prostor pro vyjádření. Ti, kteří krátce před nástupem nové éry náhodou nevypadli z oken, odcházejí raději sami – pro jistotu, klid a zdraví.
  2. Konec investigativy
    Investigativní žurnalistika se ukazuje jako nadbytečná. Nahrazuje ji formát „Ohlédnutí za úspěchy vlády“ s možností prodloužení.
  3. Centrální výklad reality
    Vzniká metodický pokyn k pravdě. Kritika je povolena, pokud je mírná, opožděná a ideálně namířená mimo vládu.
  4. Nový slovník
    Střet zájmů = nedorozumění
    Korupce = mediální zkratka
    Selhání státu = složitá doba
  5. Veřejnoprávní klid
    Média přestanou rozdělovat společnost. Tím, že přestanou informovat.

Tímto krokem se Česká republika konečně symbolicky přiblíží zemím, kde stát ví, co je pro média nejlepší. Po bok Ruska, Íránu či Severní Koreje.

První vysílací den nové České televize (rámcový scénář s heslem „cílem vysílání je posilovat důvěru ve stát a snižovat potřebu přemýšlet.“

Zprávy začínají úspěchy vlády, pokračují úspěchy vlády a končí vysvětlením, proč za případné neúspěchy může opozice, Brusel nebo počasí. Moderátor je klidný, otázky čte, protože ví, že použít lze jen ty, které už byly schváleny.

Nový diskusní pořad „Máte se líp“ přivádí do studia hosty, kteří se liší intenzitou souhlasu. s politikou vlády, od nadšení až po bezbřehé nadšení. Vyváženost je zajištěna tím, že jeden chválí efektivitu, druhý odvahu.Vítáni jsou zejména hosté, kteří prošli složitým osobním názorovým vývojem od podpory KSČ k podpoře vládní koalice.

Investigativní reportáž dnes není. A zítra také ne. Jak stojí v uniklém manuálu: „Občan, který není vystaven kritickým informacím, je spokojený občan.“ Vysílání končí testem obrazovky a novým veřejnoprávním přáním na dobrou noc: „Všechno je v pořádku. Zítra se dozvíte proč.“

Autor: Jan Urban | středa 21.1.2026 11:56 | karma článku: 2,59 | přečteno: 52x

Další články autora

Jan Urban

Když se někdo snaží zalíbit a být vtipný, ale nemá na to

Jak se premiér pokusil o vtip a ukázal, že k tomu, být vtipný, nestačí mluvit fistulí. Dopadl tak jen jako servilní klaun

20.1.2026 v 15:55 | Karma: 36,89 | Přečteno: 2700x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Tři paradoxy současného světa

Žijeme v době, jejíž přístup k informacím, možnosti výběru i svoboda jednání by nám ještě nedávno připadaly jako sci-fi. Přesto se však v názorech ztrácíme, v rozhodování váháme a v debatách jsme svědky spíše emocí než faktů.

18.1.2026 v 17:57 | Karma: 8,82 | Přečteno: 144x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Babišova koalice stability

Pro ty, kdo hluboce milují dotace, dávky a jistotu státní výplaty je Babišova vláda požehnáním. Tedy aspoň do doby, než zjistí, jak si její podporou pod sebou řežou větev

17.1.2026 v 12:30 | Karma: 18,06 | Přečteno: 347x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Psychologie populismu: čtyři důvody, proč má populismus nad zdravým rozumem často navrch

Psychologie ukazuje, že populismus má proti racionálním argumentům čtyři základní výhody: emoce vítězí nad fakty, složitost unavuje, skupinová dynamika tlačí k jednoduchým heslům a lidská paměť miluje stručná a dramatická sdělení.

14.1.2026 v 17:27 | Karma: 9,69 | Přečteno: 171x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Co je provokativní trolling, aneb vytočení jako metoda (edukativní fikce)

Autor tohoto textu si není zcela jist, zda jev, o němž bude řeč, skutečně existuje, nebo zda jde jen o jeho domněnku vzniklou sledováním internetových diskusí. Pro jistotu proto označuje následující řádky jako edukativní fikci.

13.1.2026 v 17:02 | Karma: 6,49 | Přečteno: 125x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.
vydáno 15. ledna 2026

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si,...

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)
16. ledna 2026  10:49

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...
14. ledna 2026  16:05

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty...

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů
17. ledna 2026  8:10

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna...

Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?

Zatopená soupravy na Florenci po povodních roku 2002.
17. ledna 2026  11:59

Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z...

Liberec má od této zimy novou službu, polystyrenové boudy pro venkovní kočky

ilustrační snímek
21. ledna 2026  16:54,  aktualizováno  16:54

Liberec poskytuje venkovním kočkám polystyrenové boudy, v nichž mohou přečkat mrazy. Radnice je ve...

Veterinární první pomoc bude v Karlovarském kraji pokračovat další dva roky

ilustrační snímek
21. ledna 2026  16:46,  aktualizováno  16:46

Služba veterinární první pomoci o víkendech a svátcích bude v Karlovarském kraji pokračovat do...

Prasklé potrubí v Praze. Tisíce lidí byly bez tepla, dodávky už jsou obnovené

V pražské ulici Na Padesátém prasklo potrubí.2 (21. ledna 2026)
21. ledna 2026  8:52,  aktualizováno  18:24

Kvůli netěsnosti na potrubí bylo ve středu dopoledne asi 5500 domácností v Praze 10 bez dodávek...

V Brodci se ani na devátý pokus volby neuskuteční, obec dál spravuje úředník

ilustrační snímek
21. ledna 2026  16:41,  aktualizováno  16:41

V Brodci na Lounsku se na konci března dodatečné volby neuskuteční. Kandidátku nikdo nepodal. ČTK o...

Jan Urban

  • Počet článků 16
  • Celková karma 10,64
  • Průměrná čtenost 351x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.