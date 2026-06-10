Od „speciální operace“ k „Putinově válce“, aneb když se loajalita začíná lámat
Termín „speciální vojenská operace“ nejprve potichu nahradil pojem „obrana Ruska“, a ten se následně proměnil v „boj proti NATO“. A nakonec prakticky cokoli, co se zrovna hodilo do propagandistického menu dne.
Jenže realita má jednu nepříjemnou vlastnost. Dříve či později se prosadí (což je mimochodem poučení i pro některé naše „vládce“). A zdá se, že v Rusku právě tento okamžik nastává.
Velkolepá vojenská operace trpasličího cara vstoupila do další fáze. Ukázalo se totiž, že skutečně „speciální“ na celé operaci mělo být především to, že si jí běžní ruští občané neměli všimnout.
Měli sledovat televizi, chodit do práce, nakupovat, plánovat dovolené a současně věřit, že jejich země vede největší konflikt v Evropě od druhé světové války, aniž by se jich to osobně dotýkalo. To byl od začátku jeden z nejodvážnějších politických experimentů moderní historie.
Válka na splátky
Každý autoritářský režim stojí na určité nepsané smlouvě. Vy se nebudete zajímat o politiku. My vám zajistíme pocit stability.
Putinův systém fungoval dlouhá léta právě takto. Občanům nebyla nabízena svoboda, ale předvídatelnost. Nebyla jim slibována demokracie, ale klid. Nebyla jim nabízena prosperita západního typu, ale jistota, že zítřek bude podobný dnešku.
Invaze na Ukrajinu tuto smlouvu roztrhala. Ne hned. Ne naráz. Nejdříve se režim snažil válku dávkovat jako lék. V malých dávkách. Dostatečně silných, aby mobilizovaly patriotismus, ale ne natolik, aby narušily běžný život.
Jenže válka je jako požár. Můžete tvrdit, že hoří jen sousední dům, ale pokud plameny plápolají dostatečně dlouho, začnou lidé cítit kouř i ve vlastním obýváku.
Když se propaganda střetne s matematikou
Propaganda dokáže mnoho věcí. Dokáže vytvořit nepřítele. Dokáže vytvořit hrdiny. Dokáže vytvořit alternativní realitu. Co však nedokáže, je porazit matematiku.
Každý padlý voják má rodinu. Každý zraněný má známé. Každá mobilizace zasáhne další domácnosti. Každý ekonomický problém se projeví v peněžence. A každá další válečná eskalace rozšiřuje okruh lidí, kteří si začínají klást nepříjemnou otázku: „Jak přesně se mě to netýká?“
Autoritářské režimy bývají velmi silné při vytváření iluzí. Jsou však mnohem slabší při „správě důsledků“ vlastních rozhodnutí.
Zajímavá změna slovníku
Možná nejzajímavější není ani vývoj na frontě. Možná je zajímavější změna jazyka. Jazyk totiž často prozradí to, co si lidé ještě netroufají říct nahlas.
Někteří nejhlasitější zastánci invaze, kteří po léta požadovali další útoky, další mobilizace a další oběti, začínají používat nový výraz. Už nemluví o „naší válce“. Mluví o „Putinově válce“. Na první pohled jde o drobný rozdíl. Ve skutečnosti je obrovský.
Slovo „naše“ znamená spoluvlastnictví. Slovo „Putinova“ znamená přenesení odpovědnosti. Je to nenápadný pokus o vytvoření únikové cesty. Pokud válka skončí vítězstvím, budou tvrdit, že ji vždy podporovali. Pokud skončí katastrofou, budou vysvětlovat, že šlo o osobní projekt jednoho člověka.
Tak vznikají budoucí legendy o tom, že nikdo nic nevěděl, nikdo nic nepodporoval a všichni byli vlastně proti, které známe i z naší nedávné historie. Dějiny totiž podobné příběhy znají velmi dobře.
Potápějící se loď
Když se loď potápí, krysy obvykle neopouštějí palubu proto, že by náhle získaly morální kompas. Opouštějí ji proto, že mají výborný instinkt pro přežití.
Stejný mechanismus lze pozorovat i v politice. Mnoho hlasitých podporovatelů režimu nezačíná měnit názor kvůli náhlému procitnutí svědomí. Mění ho proto, že začínají přepočítávat budoucí náklady své loajality. Otázka už nezní: „Jak mohu režim podpořit?“ Otázka zní: „Jak budu vysvětlovat svou podporu, pokud se všechno zhroutí?“
To je psychologicky velmi významný okamžik. Neznamená konec režimu. Neznamená ani jeho bezprostřední oslabení. Znamená však, že část elit začíná přemýšlet o světě po Putinovi. A jakmile lidé začnou plánovat život po vůdci, začíná se měnit samotná povaha jejich loajality.
Diagnóza doby
Každý autoritářský systém vytváří dojem neotřesitelnosti. Právě proto bývají jeho problémy dlouho neviditelné. Dokud jsou všichni přesvědčeni, že vůdce je neporazitelný, zůstávají loajální. Jakmile se však objeví pochybnosti, začne se odehrávat zvláštní proces.
Lidé nemění okamžitě své názory. Nejdříve mění slovník, ale nakonec mění stranu. A tak, když zastánci války přecházejí od „naší války“ k „Putinově válce“, nejde pouze o jazykovou změnu. Je to první pokus přepsat účetnictví odpovědnosti. A dějiny ukazují, že právě v takových okamžicích začínají být režimy nervózní.
Protože tanky mohou ovládat území. Policie může ovládat ulice. Propaganda může ovládat obrazovky. Ale jakmile se začne rozpadat víra ve společný příběh, vzniká problém, který nelze vyřešit ani cenzurou, ani mobilizací. Příběh totiž drží režim pohromadě mnohem déle než strach.
A když se příběh začne rozpadat, bývá to často začátek mnohem většího procesu, než si jeho aktéři v danou chvíli dokážou připustit.
Jan Urban
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Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
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