Od pazourku k AI aneb Kdy už konečně zakážeme ty nebezpečné stroje?
Člověk se bojí nových strojů. Je to jedna z mála tradic, které se nám podařilo udržet od doby, kdy jsme zjistili, že pazourek je překvapivě účinný nástroj nejen na porcování masa, ale i na rozbíjení věcí. A možná i na to, zabít souseda.
Když přišla lokomotiva, objevily se obavy, že tak vysoká rychlost je pro člověka nepřirozená a může poškodit zdraví. Lidé se báli, že tělo takovou rychlost jednoduše nevydrží. Dnes už víme, že přežít cestu vlakem lze. Dokonce i bez lékaře na nádraží.
Pak přišel telefon. Člověk najednou mohl mluvit s někým, kdo byl desítky kilometrů daleko. Úžasné. A samozřejmě podezřelé. Později přišla televize, která měla z lidí udělat pasivní idioty. Pak počítače, které měly připravit člověka o práci. A nakonec mobilní telefon, který podle některých definitivně zničil mezilidské vztahy.
Člověk si tedy pořídil zařízení, díky kterému může kdykoli zavolat rodině, příteli nebo lékaři, a následně začal tvrdit, že právě toto zařízení ničí mezilidskou komunikaci. Evoluce má smysl pro humor.
A teď máme umělou inteligenci.
A s ní přichází další kolo. AI nás prý bude špehovat, manipulovat, připraví nás o práci, ovládne svět a jednoho dne se rozhodne, že lidstvo je zbytečné.
Možná. Ale je tu drobný problém: AI sama o sobě nemá žádné morální ani jiné úmysly.
Není hodná. Není zlá. Neplatí o ní, že nemá ráda lidstvo, ani že ho nenávidí. Je to stroj, a nástroj jako každý jiný. A jako každý nástroj záleží především na tom, kdo ho používá a proč.
Kladivem můžete postavit dům. Nebo někomu rozbít hlavu. Samotné kladivo za to ale opravdu nemůže.
A stejné je to s AI. Může pomáhat lékařům, vědcům, učitelům nebo lidem, kteří se snaží něco pochopit. A může také sloužit k podvodům, propagandě, manipulaci nebo výrobě nesmyslů a spikleneckých teorií. To není důvod bát se stroje. Je to důvod dávat pozor na člověka, který ho drží v ruce.
Možná bychom tedy měli trochu ubrat na dramatických představách o vzpouře strojů. Koneckonců lidstvo už přežilo oheň, kolo, lokomotivu, elektřinu, televizi, počítač i mobilní telefon.
A pokud nás nakonec zničí umělá inteligence, bude to možná hlavně proto, že jsme jí dali přístup k člověku.
Od pazourku k AI se stroje změnily. Člověk zatím příliš ne, a bát se proto máme, ale především lidí, kteří ji mohou zneužít, stejně jako jsme se měli bát lidí používajících všechny nové technologie před ní.
P. S. Pokud jsem vás pořád nepřesvědčil, že AI není nový Satan v počítači, udělejte jednoduchý experiment. Pusťte si na televizi nebo počítači pár videoklipů vytvořených pomocí AI. Třeba Diesel Country, kde dnes najdete i klasické country covery.
A pak si zkuste představit, že tohle ještě před několika lety nebylo možné. A pokud vás ani potom nepřesvědčí, nezoufejte. Pazourek máme pořád.
Jan Urban
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Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020