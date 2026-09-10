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Od oplodnění ve zkumavce k dětskému masu aneb Kovářová opět řeší problém, na nějž nestačí

Jan Urban
Senátorka Kovářová se znovu pustila do tématu, které je složitější než její řešení. Tentokrát jde o návrh ministerstva zdravotnictví umožnit asistovanou reprodukci i ženám bez mužského partnera.

Současný zákon ji váže na společnou žádost ženy a muže a vychází z toho, že jde především o léčbu neplodnosti. Diskutovat o změně zákona, o podmínkách, věku, financování i právech dítěte je zcela namístě.

Jenže podle senátorky tím začíná něco mnohem horšího. Ženy, které dítě nemají, protože si nenašly vhodného partnera nebo mateřství odkládaly, podle ní vlastně chtějí, aby stát řešil jejich „zpackaný životní styl“. A hned se ptá, zda máme „množit jako v chovných stanicích“ a zda má přednost právo starší ženy, nebo nevinného dítěte.

To je pozoruhodná představa zdravotnictví. Tvrzení, že žena si údajně špatně naplánovala život, a tak teď přichází s účtem za své rozhodnutí, je svou jednoduchostí možná líbivé. Senátorka by si však mohla dát větší pozor, kam tato logika vede.

Protože: Kdo si pokazil zdraví kouřením, také si ho pokazil životním stylem. Kdo se přejídal, je na tom stejně. A podobně je to s tím, kdo si zničil záda sedavou prací nebo kdo si v mládí nevybral ideálního partnera. Budeme tedy nejprve u každého pacienta zkoumat, zda si svou situaci sám nezavinil? „Dobrý den, máte rakovinu. Nejdříve nám ale řekněte, jak jste žil.“ Možná bychom se raději měli držet medicíny a nechali morální soudy na jinou instituci.

Dítě jako rukojmí statistiky

Ještě pozoruhodnější je její argument, že dítě bez otce bude automaticky trpět „hendikepovaným životem“ a že plánované narození dítěte bez otce zavání sociálním inženýrstvím.

Tady se senátorka dopouští klasické chyby těch, kdo ve škole nedávali pozor: vezme statistickou souvislost a udělá z ní příčinu. Ano, děti vyrůstající v neúplných rodinách mohou mít v některých ukazatelích horší výsledky. To však vůbec neznamená, že je způsobil samotný chybějící rodič. Do výsledků vstupuje vzdělání rodičů, konflikty v rodině, stabilita prostředí, chudoba a řada dalších faktorů. Velká longitudinální studie například zjistila, že po zohlednění těchto okolností většina původních souvislostí mezi single rodičovstvím a pozdějšími problémy zmizela.

Člověk totiž není statistická pravděpodobnost. A už vůbec není možné z ní předem určit, jaký život bude mít konkrétní dítě. Pokud bychom tuto logiku dovedli do důsledků, mohli bychom začít předem zakazovat všechny životní situace, které statisticky zvyšují určité riziko. Dítě rozvedených rodičů? Riziko. Dítě chudších rodičů? Riziko. Dítě rodičů s nízkým vzděláním? Riziko. Dítě z konfliktní rodiny? Riziko. Dítě, jehož matka měla depresi? Riziko. Dítě narozené příliš mladým nebo příliš starým rodičům? Riziko.

Jinými slovy: Dítě z neúplné rodiny není automaticky problémové dítě. Stejně jako dítě z úplné rodiny není automaticky šťastné dítě. Ostatně kdo někdy strávil Vánoce v rodině se dvěma rodiči, dvěma dětmi, tchyní a jedním bratrancem, ví, že samotná přítomnost všech členů domácnosti ještě není zárukou duševního zdraví. Rozhodující je především kvalita vztahů, stabilita prostředí, péče, bezpečí, ekonomické podmínky a mnoho dalších věcí.

Kovářová ovšem stihne člověka diagnostikovat ještě před narozením. Nejdříve dítěti vysvětlíme, že bez tatínka bude mít hendikepovaný život. A potom ho před tímto osudem ochráníme tím, že mu nedovolíme narodit se. To je skutečně originální způsob ochrany dětí. A mimochodem: stát už dnes podporuje tisíce single matek a otců přes sociální systém. Znamená to, že i on provozuje sociální inženýrství, nebo jen uznává realitu?

A pak už jen dětské maso

Ale senátorka se nespokojí ani s tím. Pokud povolíme IVF osamělým ženám, tvrdí, můžeme podle ní rovnou povolit obchodování s dětmi. Náhradní mateřství pak označuje za „obchod s dětským masem“.

Tady už se dostáváme do oblasti, kterou bych nazval argumentačním tobogánem. Začneme u otázky: Má mít single žena přístup k asistované reprodukci? A za chvíli jsme u: Tak rovnou dovolme obchodování s dětmi. Mezi těmito dvěma otázkami přitom není logická spojitost. Stejně jako mezi tím, že někdo vlastní auto, a tím, že provozuje autodílnu. Nebo mezi tím, že povolíme adopci jednotlivcům, a tím, že legalizujeme prodej dětí.

Problém není jednoduchý. Proto ho také není dobré zjednodušovat

Je naprosto legitimní diskutovat o tom, zda má stát asistovanou reprodukci single ženám umožnit. Je legitimní diskutovat o věku, zdravotních rizicích, financování, právech dítěte znát biologického otce i o tom, zda a jak má být zákrok hrazen z veřejných peněz. To všechno jsou vážné otázky.

Kovářová má však zvláštní talent: vezme složitý problém, zjednoduší ho, přidá trochu morálního rozhořčení, aby ho zdramatizovala, a nakonec nám vysvětlí, že ho hrdinně vyřešila – i když ho mezitím změnila na problém zcela jiný. Jde o způsob uvažování, který slouží jako poznávací značka i pro její další argumentace.

Naštěstí děti zatím stále přicházejí na svět jako lidé. A ne jako výrobky podle senátního technologického postupu. A naštěstí máme i přiléhavé označnení pro ty, kteří svou argumentaci staví na přehlížení reality kolem sebe.

Autor: Jan Urban | čtvrtek 10.9.2026 13:59 | karma článku: 5,41 | přečteno: 71x
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